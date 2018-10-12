Цветовод: "Хионодоксы — миленькие, чудесненькие, но требуют колоссального труда"

Сад-огород, а тем более дача — это не только труд-урожай, но красота и отдых. Не бывает земли без цветов и декоративных растений, радующих глаз. Как и чем украсить свой участок? Об этом главному садоводу страны Андрею Туманову в прямом эфире передачи "Правда на грядках" рассказал знаменитый цветовод Вячеслав Хондарев.

— Вячеслав, ты ведь уже давно стал фермером. Сейчас это для тебя — главное?

— Да, есть статус юридического лица, все очень серьезно, а началось это еще с 1992 года. Вот с тех пор все и корячимся…

— Что же так — "корячимся"? Все-таки цветы должны приносить радость. В основном ведь у вас цветы?

— Конечно, они приносят радость. Но это же — уже в больших масштабах, я живу за счет этого поля. Проблем немало поэтому.

— Давайте все-таки про цветы — про красоту. Как-то мне пришлось быть у тебя на лекции, на которой шел разговор про, пожалуй, мой любимый цветок — весенний цветок хионодокса.

— Да, мы как раз говорили про размножение хионодоксов (Scilla luciliae).

— Для тех, кто не знает, что такое хионодокса, на что она похожа?

— Она похожа немножечко на пролеску и совсем отдаленно — на крокус. Это ранний весенний цветок. Как только сходит снег, он зацветает — вверх раскрывается — лазоревый, красивый, растет куртинами (группами. — Прим. ред.), просто глаз не отвести.

Из ранневесенних цветов я как раз хионодоксу люблю больше всего. Его английское название — lory of the snow, что значит "победа над снегом". Хотя на самом деле это перевод с древнегреческого. И мы его как раз по-гречески называем — хионодокса.

— Почему хионодоксы стали у вас одним из самых любимых направлений в цветоводстве?

— Еще мой учитель Разин занимался всякими странными растениями, которые никому и даром не нужны, хионодоксой, в частности.

— Хионодокса даром не нужна?! Это же такая красота неописуемая!

— Красота, конечно, но там луковицы очень маленькие, прямо с ноготок. Я за один рабочий день смог выкопать и собрать их только с двух квадратных метров. За это время мой друг Марченко, с которым мы тогда вместе работали, выкопал 200 квадратных метров тюльпанов.

Вечером он мне сказал:

"Вот видишь, твой объем, ты ничего сегодня не заработал. Я зарабатываю, а ты получаешь удовольствие от своих растений".

Действительно, производительность труда, когда человек имеет дело с такими мелколуковичными растениями, фантастически низкая. Они — миленькие, чудесненькие, но требуют колоссального труда.

— Зато я их очень люблю, потому что они раньше всех распускаются. У других растений еще листья не распустились, только почки пошли в рост, а у них — уже ковер цветов.

— Да, есть белые, розовые и много всяких других. Раньше они у меня занимали сплошняком площадь 60 квадратных метров. Хотя я запустил эту работу, я сохранил все образцы. Я наслаждался этой коллекцией. Каждый год выкапывать вовсе не надо, единственная проблема — нужно было собрать семенные коробочки, до того как они раскроются.

Потому что если они осыпят семена, то все переопылятся, и сеянцы уже будут не похожи на родителей. Когда я занимался селекцией, вычистил все до зеркального блеска. У меня были всякие всякие формы отборные, сорта зарегистрированные, включая кучу моих вариантов.

Все было чудесно до того момента, пока я фритиллярии — "рябчики" по-простому — не отправил на фермерское поле, а хионодоксы и все остальные мелколуковичные остались на приусадебном участке у моего дома.

И в ту зиму было нашествие мышей, они съели вообще все — все луковицы, за исключением мельчайших, которые нужно было в микроскоп рассматривать.

И слава тебе, господи, что я в последние годы запустил это дело и не всегда собирал семенные коробочки. Семена осыпались, поэтому семян было более чем достаточно. Поэтому через несколько лет вся коллекция возобновилась уже через сеянцы.

А мыши съели все это не просто так в тот год. Я раньше смеялся над теми, кто говорил, что "рябчики" отпугивают мышей. А когда мыши у меня все съели именно в то время, когда "рябчиков" не стало, я все понял, теперь я — человек ученый.

Когда я сажаю тюльпаны на фермерском поле, через несколько рядов тюльпанов парочку рядов "рябчиков" высаживаю. И вот так — на всем поле. Они мне теперь мышей отпугивают.

— Вообще цветоводство — это очень большой и крайне разнообразный мир. И никуда нам от этого не уйти, да мы и не хотим уходить от этого. Мы будем жить в этом красивом мире и призываем всех радоваться жизни, взращивать свой сад, потому что нет большего удовольствия, чем свой сад.

— Да, садоводство, на самом деле, это — способ жить. Я получаю большое удовольствие от этого, хотелось бы, чтобы все его тоже получили. Я ведь вообще по образованию — геодезист и еще астрофизик, по второму образованию.

— А Колесников — великий селекционер сирени — вообще был обычным шофером, что не помешало ему стать великим селекционером.

Беседовал Андрей Туманов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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