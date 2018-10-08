Экосад на дачном участке: создание, основные элементы, правила планировки

Экологический дизайн сада создается по принципу экосистемы, где все растения сочетаются между собой не только с эстетической точки зрения, но и согласно требованиям к условию их выращивания.

Растения в таком саду устойчивы к разного рода неблагоприятным воздействиям, будь то обилие осадков, заморозки, засуха и прочие факторы. Они отлично гармонируют друг с другом и не требуют тщательного ухода за собой.

Произрастая в оптимальных для себя условиях, они обладают отличной жизненной энергией, способной противостоять сорнякам.

Тем не менее ошибочно полагать, что, разбив экосад, вы навсегда забудете о работах на своем участке. Регулировать развитие зеленых насаждений все-таки придется.

Для этого вполне достаточно будет время от времени

заниматься покосом травы на открытой территории,

обрезать сухие побеги

и сдерживать произрастание враждебных растений, способных вытеснить ваших любимцев.

Основные элементы экологического сада

Экосад

Прежде чем приступить к планировке будущего сада, необходимо провести комплексный анализ участка и удостовериться, что он подходит для организации экосада по всем требованиям.

Основные элементы экосада: малые архитектурные формы площадки и дорожки освещение искусственный водоем зеленые растения

Да, одного желания для создания экокрасоты будет недостаточно. В первую очередь определяется тип почвы, уровень грунтовых вод, способ увлажнения участка, имеющиеся на нем растительность и естественное освещение.

Правила планировки экосада

Экологический сад

Существует ряд принципов планировки экосада:

Чем больше неровностей существует на территории, тем интереснее будет выглядеть будущий сад . Всевозможные овраги, холмы при правильном оформлении станут настоящей изюминкой участка и излюбленным местом домочадцев.

. Всевозможные овраги, холмы при правильном оформлении станут настоящей изюминкой участка и излюбленным местом домочадцев. Наличие водоема в саду способно придать больше жизни садовому пейзажу, добавить ему самобытности и оригинальности. Это может быть как небольшой фонтан и водопад, так и искусственный пруд.

способно придать больше жизни садовому пейзажу, добавить ему самобытности и оригинальности. Это может быть как небольшой фонтан и водопад, так и искусственный пруд. Сохранение уже имеющейся растительности обязательно (особенно деревьев и кустарников).

(особенно деревьев и кустарников). Естественный пейзаж предполагает использование растений , характерных для местного климата. Они неприхотливы и менее подвержены атакам вредителей.

, характерных для местного климата. Они неприхотливы и менее подвержены атакам вредителей. Цветы должны быть максимально подходящими природному ландшафту . Это могут быть клевер, ромашки, душица, колокольчики, василек, пионы, крокус и прочие. При их правильном сочетании сад приобретет естественный вид.

. Это могут быть клевер, ромашки, душица, колокольчики, василек, пионы, крокус и прочие. При их правильном сочетании сад приобретет естественный вид. Сад должен удивлять своей красотой в любое время года . Высаживать растения необходимо с учетом времени их цветения.

. Высаживать растения необходимо с учетом времени их цветения. Необходимо забыть про использование гербицидов и пестицидов , так как они наносят непоправимый вред как растениям, так и живым существам. Растения, произрастающие на "своем" месте, в таких удобрениях не нуждаются. Питание обеспечить в состоянии мульча и компост.

, так как они наносят непоправимый вред как растениям, так и живым существам. Растения, произрастающие на "своем" месте, в таких удобрениях не нуждаются. Питание обеспечить в состоянии мульча и компост. При мощении пешеходных дорожек используются природные материалы, как дерево, камень, глина.

Экологический дизайн сада подходит людям, ценящим гармонию, природную естественность и красоту. Такой сад неприхотлив в уходе, в отличие от сада в регулярном стиле, а растения в нем гораздо более плодовитые и жизнеспособные!

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