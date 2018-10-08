Экологический дизайн сада создается по принципу экосистемы, где все растения сочетаются между собой не только с эстетической точки зрения, но и согласно требованиям к условию их выращивания.
Растения в таком саду устойчивы к разного рода неблагоприятным воздействиям, будь то обилие осадков, заморозки, засуха и прочие факторы. Они отлично гармонируют друг с другом и не требуют тщательного ухода за собой.
Произрастая в оптимальных для себя условиях, они обладают отличной жизненной энергией, способной противостоять сорнякам.
Тем не менее ошибочно полагать, что, разбив экосад, вы навсегда забудете о работах на своем участке. Регулировать развитие зеленых насаждений все-таки придется.
Для этого вполне достаточно будет время от времени
заниматься покосом травы на открытой территории,
обрезать сухие побеги
и сдерживать произрастание враждебных растений, способных вытеснить ваших любимцев.
Основные элементы экологического сада
Экосад
Прежде чем приступить к планировке будущего сада, необходимо провести комплексный анализ участка и удостовериться, что он подходит для организации экосада по всем требованиям.
Основные элементы экосада:
малые архитектурные формы
площадки и дорожки
освещение
искусственный водоем
зеленые растения
Да, одного желания для создания экокрасоты будет недостаточно. В первую очередь определяется тип почвы, уровень грунтовых вод, способ увлажнения участка, имеющиеся на нем растительность и естественное освещение.
Правила планировки экосада
Экологический сад
Существует ряд принципов планировки экосада:
Чем больше неровностей существует на территории, тем интереснее будет выглядеть будущий сад. Всевозможные овраги, холмы при правильном оформлении станут настоящей изюминкой участка и излюбленным местом домочадцев.
Наличие водоема в саду способно придать больше жизни садовому пейзажу, добавить ему самобытности и оригинальности. Это может быть как небольшой фонтан и водопад, так и искусственный пруд.
Сохранение уже имеющейся растительности обязательно (особенно деревьев и кустарников).
Естественный пейзаж предполагает использование растений, характерных для местного климата. Они неприхотливы и менее подвержены атакам вредителей.
Цветы должны быть максимально подходящими природному ландшафту. Это могут быть клевер, ромашки, душица, колокольчики, василек, пионы, крокус и прочие. При их правильном сочетании сад приобретет естественный вид.
Сад должен удивлять своей красотой в любое время года. Высаживать растения необходимо с учетом времени их цветения.
Необходимо забыть про использование гербицидов и пестицидов, так как они наносят непоправимый вред как растениям, так и живым существам. Растения, произрастающие на "своем" месте, в таких удобрениях не нуждаются. Питание обеспечить в состоянии мульча и компост.
При мощении пешеходных дорожек используются природные материалы, как дерево, камень, глина.
Экологический дизайн сада подходит людям, ценящим гармонию, природную естественность и красоту. Такой сад неприхотлив в уходе, в отличие от сада в регулярном стиле, а растения в нем гораздо более плодовитые и жизнеспособные!
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