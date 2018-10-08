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Автор Ангелина Ефремова

Экосад на дачном участке: создание, основные элементы, правила планировки

Садоводство » Ландшафт

Экологический дизайн сада создается по принципу экосистемы, где все растения сочетаются между собой не только с эстетической точки зрения, но и согласно требованиям к условию их выращивания.

  • Растения в таком саду устойчивы к разного рода неблагоприятным воздействиям, будь то обилие осадков, заморозки, засуха и прочие факторы. Они отлично гармонируют друг с другом и не требуют тщательного ухода за собой.

Произрастая в оптимальных для себя условиях, они обладают отличной жизненной энергией, способной противостоять сорнякам.

  • Тем не менее ошибочно полагать, что, разбив экосад, вы навсегда забудете о работах на своем участке. Регулировать развитие зеленых насаждений все-таки придется.

Для этого вполне достаточно будет время от времени

  • заниматься покосом травы на открытой территории,
  • обрезать сухие побеги
  • и сдерживать произрастание враждебных растений, способных вытеснить ваших любимцев.

Основные элементы экологического сада

Как создать экосад на своем участке?. Экосад
Экосад

Прежде чем приступить к планировке будущего сада, необходимо провести комплексный анализ участка и удостовериться, что он подходит для организации экосада по всем требованиям.

Основные элементы экосада:
малые архитектурные формы
площадки и дорожки
освещение
искусственный водоем
зеленые растения

Да, одного желания для создания экокрасоты будет недостаточно. В первую очередь определяется тип почвы, уровень грунтовых вод, способ увлажнения участка, имеющиеся на нем растительность и естественное освещение.

Правила планировки экосада

Как создать экосад на своем участке?. Экологический сад
Экологический сад

Существует ряд принципов планировки экосада:

  • Чем больше неровностей существует на территории, тем интереснее будет выглядеть будущий сад. Всевозможные овраги, холмы при правильном оформлении станут настоящей изюминкой участка и излюбленным местом домочадцев.
  • Наличие водоема в саду способно придать больше жизни садовому пейзажу, добавить ему самобытности и оригинальности. Это может быть как небольшой фонтан и водопад, так и искусственный пруд.
  • Сохранение уже имеющейся растительности обязательно (особенно деревьев и кустарников).
  • Естественный пейзаж предполагает использование растений, характерных для местного климата. Они неприхотливы и менее подвержены атакам вредителей.
  • Цветы должны быть максимально подходящими природному ландшафту. Это могут быть клевер, ромашки, душица, колокольчики, василек, пионы, крокус и прочие. При их правильном сочетании сад приобретет естественный вид.
  • Сад должен удивлять своей красотой в любое время года. Высаживать растения необходимо с учетом времени их цветения.
  • Необходимо забыть про использование гербицидов и пестицидов, так как они наносят непоправимый вред как растениям, так и живым существам. Растения, произрастающие на "своем" месте, в таких удобрениях не нуждаются. Питание обеспечить в состоянии мульча и компост.
  • При мощении пешеходных дорожек используются природные материалы, как дерево, камень, глина.

Экологический дизайн сада подходит людям, ценящим гармонию, природную естественность и красоту. Такой сад неприхотлив в уходе, в отличие от сада в регулярном стиле, а растения в нем гораздо более плодовитые и жизнеспособные!

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Японский сад на участке. Ландшафтный дизайн
Куратор: Андрей Туманов
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