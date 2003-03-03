Другая жизнь: "Келья научит всему святому"

Слово "монастырь" происходит от греческого "monchos" — уединенный. Это религиозная община монахов, живущих по строгим церковным правилам. С незапамятных времен духовные поиски заставляли ревнителей благочестия уходить из селений и проводить жизнь в подвигах самоотречения, молитвах и размышлениях. До революции в Пензенской губернии было пять крупных монастырей. Один из них — Спасо-Тихвинский.

История

29 июня 1681 года неподалеку от Керенска случилось чудо. Две женщины -Наталья Васильева и Авдотья Степанова — увидели, как подле родника на березе возникло изображение иконы Тихвинской Божьей Матери. Через два года здесь был основан монастырь.

Главным сокровищем обители стала чудотворная икона Тихвинской Богоматери, чей пречистый образ исцелил десятки верующих. Постепенно монастырь снискал славу одного из самых известных в губернии, оставаясь островом благоденствия вплоть до октября 1917 года. Но большевистская революция "красным колесом" прокатилась через все святые места. Монастырь превратили в склад, а полвека спустя пустили под бульдозер и могилы монахинь. Канула в Лету и чудотворная икона.

Лишь в 1997 году в обители возобновилась монашеская жизнь. 21 мая, всего через полмесяца после появления там первых монахов, в монастырском храме прошла литургия. Вскоре была восстановлена "баня, оживляющая совесть". Вновь начались исцеления. К примеру, в октябре 1998 года кузнечанин Павел Блохинцев после купания преодолел в себе тягу к наркотикам.

В марте 1999 года замироточили иконы. На образе "Взыскания погибших" в очах Богородицы выступила влага и тонкими струйками стекала в течение трех недель. Позже мирра появилась и на иконе "Всех скорбящих радостей", а также на ступнях Спасителя, распятого на кресте. Монастырь снова стал центром православной жизни.

Люди

"Сиди в своей келье, и келья научит тебя всему святому", — писал сто лет назад керенский священник Иоанн Кантов. Этому завету местные монахи верны и поныне. Сейчас в Тихвинском монастыре живут 28 человек, средний возраст которых едва превышает 30 лет.

Что заставило их, по сути, замуроваться в тиши монастырских стен, обречь себя на тяжелые бытовые условия? Большинство из обитателей, услышав подобные вопросы, отводили взгляд. Самый пожилой — Филарет, сверкнув глазами из-под смиренно опущенных век, не произнес ни слова. Ничего не поделаешь — таков обет схимонаха (схимничество — высшая степень посвящения, считающаяся максимальным приближением к ангельскому образу). Лишь более молодые согласились на общение с корреспондентом "МЛ".

16-летний Евгений живет в монастыре третий год — ушел в обитель, не закончив даже среднюю школу. Почему? "Это осознанное решение, поддержанное родителями. Мне не пришлось ничего ломать в себе — мир вокруг был слишком жестоким".

"Жизнь здесь, конечно, суровая, — нараспев произносит послушник Дмитрий. — Вам она видится как добровольное заточение. Но это вовсе не так! Мы воины Христовы и постоянно ведем личную борьбу с дьяволом". — "В чем она заключается?" — "Призвание монашества — отмаливать грехи всего человечества. За это нечистый и ополчается на каждого из нас — насылает мысли о прошлой беззаботной жизни. Лишь овладев своими страстями, можно победить дьявола. Мало кому удается это сделать до смерти…"

27-летний иеромонах (то есть одновременно и священник) Алексей трудится здесь с самого начала восстановления обители: "Я всегда знал, что уготовил мне Господь. Решение прийти к Богу окрепло после службы в армии".

"Я устал, — говорит мне трудник (то есть не принявший обет послушания) Александр. — Десять лет назад у меня было все: семья, работа, дом. Развод сломал всю мою жизнь. Долго скитался по матушке-России, теперь я здесь — готовлю пищу, хотя, признаться, опыта никакого".

Действительно, монастырский обед не для гурманов. Трижды в день одно и то же. На мою долю выпала уха с крохотными кусочками рыбы, гречка без масла и чай с двумя карамельками. Во время трапезы монахов потчевали и пищей духовной — один из послушников громко зачитывал наставления святых отцов. После обеда присутствующие чинно разошлись по делам. У каждого из них индивидуальное послушание (то есть работа на общее благо). В монастыре много забот: и ремонт, и уборка, и готовка. Есть специальные мастерские, где шьют церковное облачение, изготавливают свечи, пекут просвиры. Летом монахи работают в огороде и на пасеке. А для души они могут мастерить что-нибудь своими руками. Так, Дмитрий, ставший нашим гидом, все время вертел в руках лобзик, по его признанию, "лекарство от праздности".

Но пожалуй, самое интересное послушание у отца Афанасия. Его стараниями в монастыре создан уникальный музей.

Экспонаты

Летом 1999 года рядом с храмом Живоносный источник проводились раскопки. Отец Афанасий обнаружил не только останки праведниц, живших ранее в монастыре, но и несколько раритетов, имеющих историческую ценность. Это стало началом рождения музея православия — единственного во всей Пензенской губернии.

Узнав о нем, верующие стали приносить вещи, которые прятали от советской власти. Так в монастырь вернулись многие книги, принадлежавшие ему до революции. Вместе с учениками воскресной школы отец Афанасий не раз отправлялся в этнографические экспедиции. Благодаря им музей постоянно пополняется новыми экспонатами. К примеру, собрание старинных утюгов насчитывает уже две дюжины!

Интересны костюмы XIX века и коллекция серебряных колокольчиков. Недавно священник села Салтыковка подарил венцы позапрошлого века, а игуменья Сканова монастыря Евстолия преподнесла в дар музею скульптуры ангелов, обнаруженные под крышей храма в Наровчате.

Только вряд ли жизнь монастыря станет прозрачнее. Все так же молчаливо пройдут мимо послушники. Все так же будут висеть амбарные замки на дверях здания. И тишину келий нарушит лишь одинокий звонарь. Другая жизнь, закрытая от непосвященных и любопытствующих… Иное бытие…