Сегодня День Святой Троицы — главный церковный праздник лета

День Святой Троицы: напутствие верующим от отца Андрея (Сапунова)

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Сегодня День Святой Троицы, или праздник Пятидесятницы, — один из главных христианских праздников, День рождения Церкви. По традиции в этот день верующие христиане украшают свои дома и церкви живыми цветами — символами Церкви. Об этом церковном празднике Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: archive.org by Serg Podshipnick is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

— С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы празднуем День рождения нашей церкви — День Святой Троицы, схождения Духа Святого на святых апостолов и учеников Господа нашего Иисуса Христа и всех людей, которых было порядка 120 человек, как мы знаем из Писания. На них на всех снизошёл Дух Святой. Случилось это следующим образом.

Они были все вместе, собрались в доме в Иерусалиме: Господь заповедовал им, чтобы они не удалялись из Иерусалима после Его Вознесения. И вдруг случился громкий шум, и все, кто там присутствовал, ученики в первую очередь, увидели язык пламени, который начал разделяться и как бы снисходить на голову каждого человека.

И многие от радости начали восхвалять Господа, и, как выяснилось, они научились разговаривать на разных языках, стали понимать разные наречья людей, и было великое удивление в тот момент, когда это всё произошло.

Мы же с вами знаем интересные слова, которые говорит Господь наш Иисус Христос своим ученикам задолго до этого времени, когда шёл разговор между ними о том, что Ему нужно уйти от них на какое-то время. И многие ученики, которые находились рядом, говорили: "Как же так? Как может это произойти? И как же Ты нас оставляешь?"

Мы знаем с вами слова из Евангелия: "Истину говорю вам, лучше для вас чтобы Я пошёл, ибо если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам, то пошлю его к Вам".

Для нас с вами это интересные слова, потому что в какой-то момент мы начинаем понимать, что не всё так просто. И Дух Святой — это, наверное, одно из самых важных понятий в деле Господа нашего Иисуса Христа. Потому что всё, что он творил, совершал в течение своей жизни, всё, что проповедовал, завершается тем, что Дух Святой должен снизойти. Было бы неплохо, если бы Христос остался с ними навсегда, и прожил бы свою жизнь, и ученики были бы с ним. Но тогда дело Господа нашего Иисуса Христа не было бы закончено.

Дух Святой снизошёл на каждого человека, который был в тот момент там, и укрепил их в первую очередь в своей вере, в проповеди, в понимании, во взглядах, в размышлениях, и дал им возможность сделаться людьми, которые ничего не боятся по одной простой причине: они знают, зачем, к чему идут и что хотят видеть в результате.

Дух Святой в данном случае — очень важная часть для понимания, будем говорить, смыслов спасения человека. Потому что у нас с вами есть понятие "духовная жизнь". И по заветам святых отцов, их размышлениям и трудам мы понимаем, что духовная жизнь — это не развитие себя в каком-то культурном направлении: в музыке, живописи, творчестве. Духовная жизнь основывается на том, чтобы стяжать Духа Святого.

Как когда-то заповедовал нам Серафим Саровский: "Стяжать дух мирен (в контексте его разговора это как раз Дух Святой), и вокруг тебя тысячи спасутся".

То есть задача каждого православного христианина — это в какой-то момент понять, что без помощи Духа Святого и без Его благ, которые даются Им для человека, невозможно прийти к спасению.

И каждому из нас, конечно, в этот день хотелось бы пожелать, чтобы мы подумали о том, насколько мы действительно те самые православные христиане, которые стяжают Духа Святого. Не стяжаем ли мы обычные житейские блага, которые, конечно, нужны и важны, но не имеют никакого значения, ибо они останутся здесь и сейчас. А то, с чем мы придём к лицу Господа в своё время, каждый в свой час, что принесём мы туда, с чем придём к Богу, — это будет намного важнее, чем-то, что мы имеем здесь сегодня.

Христос говорит в своих Евангелиях: "Собирайте сокровища на небесах, где вор не может украсть, и тля, и ржавчина не могут пожрать их". Эти слова должны быть для нас одними из самых главных.

Потому что мы знаем с вами, что достигнуть такой возможности и находиться среди святых может каждый православный христианин. Нам это показал сам Христос, вознесясь на небо, давая нам такую надежду и возможность. Без Духа Святого невозможно ничего — ни Церковь, ни человек, ни его спасение.

Будем же стараться, дорогие братья и сестры, думать о том, насколько мы действительно соответствуем этому, насколько нам возможно к этому прийти и как нам достигнуть Духа Святого. У этого вопроса есть огромное количество ответов.

Совершайте добрые дела и поступки, по ним узнают нас как своих. Живите по евангельским словам, которые заповедовал нам Христос, и таким образом мы действительно можем стать Его и стяжать Духа Святого постоянно и в любое время, в любом состоянии, в любом месте.

Размышляя о Боге, мы уже начинаем думать о том, как нам к этому прийти. Читая святых отцов, мы найдём огромное количество ответов, которые нам помогут это сделать. Будем же стараться развиваться в этом направлении, не забывать об этой истине, которая должна быть впереди всего, впереди всех нас, впереди всех размышлений, домыслов, решений и каких-то идей. Помогай нам всем, Господь! Терпения, здравия, разумности всем нам желаю в нашей жизни и помощи Божией! С Богом!

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