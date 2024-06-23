День Святой Троицы. Отец Андрей (Сапунов) о Духе Святом и спасении души

23 июня православные христиане встретят День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.
О сути и духовных смыслах этого праздника в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает отец Андрей (Сапунов).
"Задача каждого православного христианина — это в какой-то момент понять, что без помощи Духа Святого и без Его благ, которые даются Им для человека, невозможно прийти к спасению", — рассказывает священник.
Отец Андрей напутствует всех верующих словами: "Совершайте добрые дела и поступки, по ним узнают нас как своих. Живите по евангельским словам, которые заповедовал нам Христос, и таким образом мы действительно можем стать Его и стяжать Духа Святого постоянно и в любое время, в любом состоянии, в любом месте".
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