День Святой Троицы. Отец Андрей (Сапунов) о Духе Святом и спасении души

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

23 июня православные христиане встретят День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.

О сути и духовных смыслах этого праздника в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает отец Андрей (Сапунов).

"Задача каждого православного христианина — это в какой-то момент понять, что без помощи Духа Святого и без Его благ, которые даются Им для человека, невозможно прийти к спасению", — рассказывает священник.

Отец Андрей напутствует всех верующих словами: "Совершайте добрые дела и поступки, по ним узнают нас как своих. Живите по евангельским словам, которые заповедовал нам Христос, и таким образом мы действительно можем стать Его и стяжать Духа Святого постоянно и в любое время, в любом состоянии, в любом месте".

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