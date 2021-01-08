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Автор Игорь Буккер

Ко﻿рни либерализма — против России

Религия

Нынешний год объявлен Годом святого благоверного великого князя Александра Невского. Он первым отразил не только военную, но и духовную экспансию Запада против Руси. Либерализм — философия протестантского характера, которую грубыми методами пытаются навязать нашему народу. Как появился либерализм? Что такое либерализм сейчас? Почему нынешние наши либералы стараются разрушить Россию? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий.

— Леонид Юрьевич, мы сейчас называем таких людей неолибералами или псевдолибералами. Но ведь либерализм — это хорошее слово, а они представляют собой нечто негативное для нашей страны, работают на ее разрушение. Как с этими людьми быть, как их называть, которых подкармливают фонды Сороса и прочие враги России?

— Наверное, их так и можно называть — псевдолибералы. История вопроса всем известна, и понятно, что либерализм на нашей почве не может прижиться. Он родился в недрах деградирующего католичества, с его психологией и религиозной подоплекой, с философией иудаизма.

Скрепы России

Россия же всегда скреплялась коллективными моментами сознания. Совершенно невозможно переносить всю историю, которая несет за собой либерализм, на нашу почву.

Эту философию человека протестантского характера пытаются грубыми методами навязывать нашему народу. Сейчас последователи этого учения дошли до крайней точки и превратили ее в свою противоположность.

— То есть — мы отталкиваемся, прежде всего, от религии? Мы — от православия, они — от католицизма и протестантизма, правильно я вас понял?

— Мы не можем обойти этот вопрос, потому что европейский либерализм, родился именно в недрах католичества. Потом в эпоху Ренессанса появляется синтез, который называется сегодняшним современным либерализмом. Это так и есть.

— Даже, наверное, правильнее было бы цезарепапизм назвать, да?

— Совершенно верно. Можно сказать и цезарепапизм. Есть примат папы, и это — уже не наша история совершенно. 2021 год как раз объявлен Годом Александра Невского — вот ярчайший характер того, как Русь, потом Россия противостояла такой идеологии. Самое важное — идеология. Выигрывает время.

— Святой благоверный князь Александр Невский широкому кругу известен как полководец, благодаря, в том числе, прекрасному фильму. Он в конце жизни принял схиму. Но при этом некоторые говорят, что он с рыцарями активно боролся, а в сторону орды посматривал благожелательно, ходил поклоняться ханам. Хотя — опять же чужеземная власть, идеология и религия… Как тут быть?

— Где здесь поклонение?… Вспомните, в каком историческом положении находилась Русь? Она была разгромлена. Для понимания вопроса надо вспомнить не менее известного князя на юге России, что стало с ним, когда он заключил договор с католическим миром и как его обманули.

Так что Александр Невский, во-первых, самый первый отстоял веру, а не предал веру. Потому что он понимал, что, если от самого главного отступить, всё.

Это — духовный закон жизни, закон создания бытия, именно бытия. И если поступаться этими законами, то все остальное рушится. Сказано же, ищите, прежде всего, Царство небесное — все остальное приложится. Вот он из этого исходил.

Основа народа — вера

Он искал основания именно в вере. А орда как раз священников не трогала, не трогала веру. Она подавляла вооруженные выступления и так далее.

Южная Русь — ярчайший пример противоположного. Мощное государство было, крепости. Заключили договор с Западом, те обещали любить, холить и от орды защитить. В 90-е годы у нас то же самое было: мы вас будем любить и уважать, вы только свои заводы, недра и всю собственность отдайте нам в управление.

А князю Южной Руси тогда сказали: разрушите ваши крепости — мы вас будем любить и защищать. Когда пришла орда, никто не поддержал. Теперь там — еще один островок неспокойствия в русском мире, которая называется Украина. Это все оттуда идет.

— Все верно. Потому что наступление на духовные основы было как раз не со стороны востока, а именно с запада. Есть бердяевская точка зрения, что Запад — мужское начало, а Россия и все славянское — женское…

— Бердяев — философ, конечно, но это — немножко увлечение востоком.

— Очень много людей, которые интересуются историей, частенько задают эти вопросы…

— Да, естественно. Не надо забывать, что Александр Невский в молодом возрасте был очень крепкий воин, потом — после побед над западным соперником, побывав в орде, повзрослев и возмужав, в относительно мирное время стал воином духовным и принял схиму перед смертью. Это — очень серьезно.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Ольга Гуманова
Темы вера россия история религия идеология либерализм католичество леонид редкий александр невский
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