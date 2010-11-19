По молитвам отца Даниила совершаются чудеса

Священник Даниил Сысоев был застрелен в храме Апостола Фомы, настоятелем которого служил, поздним вечером 19 ноября 2009 года и скончался от полученных ран в больнице. Вдова отца Даниила Юлия Сысоева в 2010 году рассказала Pravda.Ru, что с тех пор принимает не соболезнования, а поздравления. Она уверена, что отец Даниил продолжает помогать ей и другим людям.

"Когда мне говорили, что в древней Церкви с мучениками поздравляли, присылали не соболезнования, а поздравления, я не могла этого понять", — призналась матушка Юлия. По ее словам, понимание пришло после недавней поездки в Соединенные Штаты.

"Я многое поняла в своей жизни. В какой-то момент мне открылось знание о том, почему действительно поздравляли с мучениками. Я поняла, что я больше соболезнования принимать не хочу. Меня посетила какая-то радость за отца Даниила, который имеет Там огромные возможности, имеет полноту жизни, не сравнимую с той жизнью, которой мы здесь живем, в этой земной жизни. Я поняла, что соболезнования принимать уже поздно, я теперь буду поздравления принимать", — убеждена вдова отца Даниила.

— Юлия, вы ощущаете помощь отца Даниила в делах — издательских, приходских?

— Я стала ощущать его помощь и то, что он обладает огромными возможностями помогать не только мне, я слышала свидетельства и других людей. Помощь — она действительно есть, чувствуешь полноту жизни, отклик его оттуда. Какая-то связь идет, необъяснимая.

Для меня сейчас дико и странно, когда мне иногда до сих пор говорят: "Примите наши соболезнования". Я понимаю, что люди это искренне говорят, хотят этим подчеркнуть свое участие, посочувствовать, поддержать. Но это уже не те слова, которые нужны.

— Происходили какие-то явные чудеса по молитвам батюшки?

— Были два чуда, когда его погребали. Например, история, как облачение его нашлось. Он завещал себя похоронить в простом льняном комплекте облачений. Отец Даниил очень любил это облачение и как-то между делом сказал: "Вы меня в нем похороните". Ну, я, конечно, забыла, что он так говорил. Вспомнила, когда уже похороны, когда меня стали спрашивать, в чем хоронить, какое взять облачение, — вот, льняное. И стали его искать в храме. Все было на месте, но не было поручей и пояса. Алтарники говорили, что их уже год не могут найти. Но алтарь маленький, куда они могли деться, непонятно. Потом, когда вспомнили про поручи, то их нашли на видном месте в алтаре. Они лежали, как будто были положены. Ну, и на радостях забыли про пояс. Поехали уже в морг его облачать, и вдруг вспоминают, что нет пояса. Начинают звонить в храм, найдите любой другой пояс от другого облачения, пояс забыли, пояса нет. И опять, заходят в алтарь — лежит пояс. Такое вот явное чудо было.

— Люди рассказывают вам о случаях благодатной помощи отца Даниила?

— Я просто ко всему осторожно отношусь. Может быть, это и правда проявление благодати Божией. Мне рассказывали, например, про человека, которому явился отец Даниил, и после этого он обратился.

Вроде понятно, Господь может действовать как хочет и где хочет. Но все равно надо ко всему осторожно относиться. Можно что-то складывать в сердце, отмечать, но не зацикливаться на этом.

В Америке мне батюшка говорил, что мучеников прославляет сам Господь. Канонизация здесь не нужна. Но мы все равно следуем тому, что Церковь велит. Мы ему молимся дома, обращаемся, как к живому, а официально, конечно, нет. Панихиды служатся, и мы за него молимся.

Есть такой нехороший момент, когда идеализируют всех людей, которые удостоились милости Божией, отмечены были особой смертью. Идеализируют саму жизнь человека, если он явно мученик за Христа, а это мы видим, это факт уже неоспоримый. Мы не можем сказать, что он пострадал в результате несчастного случая. Его убили за Христа совершенно точно.

Некоторые начинают утверждать, что все его слова, все поступки при жизни уже святы и идеальны. Такой подход противоречит Священному Писанию. В Писании сказано, что нет человека, который жил бы и не согрешил, а люди начинают подчеркивать: "Вот, батюшка то делал, батюшка это делал, батюшка благословлял то-то и он вот так-то считал". Этого нельзя допускать. Это ненормальное почитание, когда начинают идеализировать.

— Наверное, есть люди, которые от вас тоже теперь требуют, чтобы вы соответствовали их представлениям о святости?

— Кто-то считает, что я должна превратиться в памятник. По их мнению, я теперь уже не могу иметь какие-то человеческие желания, отдыхать и развлекаться. Я должна быть подобна "статуе скорби", знаете, бывают такие плачущие фигуры на кладбище. Я должна превратиться в такую согбенную фигуру и пребывать в вечном плаче до конца своей жизни.

А я считаю, что это противоречит и Священному Писанию, и мученичеству отца Даниила. Наоборот, я свою жизнь должна превратить сейчас в активную деятельность, потому что Господь дал талант, и я не имею права его зарывать в землю. Если я превращусь в мемориал с цветочной клумбой, я зарою талант в землю.

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Имя отца Даниила сегодня очень много может, и это помогает фонду помощи священническим семьям, который мы основали. Отец Даниил прогремел, но есть семьи, где батюшки тоже умерли, погибли и оних никто не помнит. А матушки, которые остались с детьми, нуждаются в помощи. В этом я вижу свой талант. Никакого мемориала не дождутся. Я не памятник. У меня есть человеческие желания, и я просто живу нормальной жизнью. Я не должна одеваться в паранджу. А некоторые хотят, чтобы я завернулась в платок, и ко мне на метр никто не подходил. Зато "матушка-матушка, ах, какая благодать". Это ужасно.

Юлия Сысоева верит, что большой, в византийском стиле собор в честь пророка Божия Даниила, который отец Даниил мечтал построить в честь своего небесного покровителя, будет возведен. Об этом предсказывал отец Адриан из Псковских Печор, почитаемый в народе за прозорливого старца.

На протяжении веков в Церкви сложилась традиция просить у святых помощи в том деле, которым они занимались во время земной жизни. Например, великомученик Пантелеимон был врачом, и ему молятся об исцелении от различных болезней. Великомученик Димитрий Солунский был воином, и его просят о победах на поле брани. К еще пока не прославленным Церковью, но явно отдавшим жизнь за Христа мученикам это правило тоже применимо. Отец Даниил был, в первую очередь, миссионером, и потому логично было бы обращаться к нему с просьбами о просвещении светом веры родных и близких. Особенно тех, кто стал жертвами различных ересей, сект и оккультизма, против которых отец Даниил выступал особенно ревностно. Если с кем-то из дорогих вам людей это случилось, обязательно съездите на место мученической смерти отца Даниила в храм Апостола Фомы возле московской станции метро "Кантемировская", на его могилу на Кунцевском кладбище, закажите панихиду. Если просить с верой, то батюшка обязательно поможет.

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