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Автор Ольга Гуманова

Апостол Павел: Брак честен, и ложе нескверно

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Бытует мнение, будто в православии интимные отношения даже между законными супругами считаются чем-то нечистым. Ему сопутствуют суеверия вроде того, что в супружеской спальне якобы нельзя размещать иконы. Эти заблуждения опроверг в переписке со своими интернет-читателями священник Даниил Сысоев незадолго до мученической кончины в 2009 году.

Апостол Павел: Брак честен, и ложе нескверно

Супружеские отношения и церковные обряды

Вопрос: Здравствуйте! Батюшка, спасибо, что Вы затронули такие деликатные и в то же время важные темы. У меня скопилось несколько подобных вопросов, но мне всегда как-то неудобно обсуждать их с приходским священником. Если Вы сочтете нужным, может быть, Вы ответите на них. Заранее спасибо. И еще. Я понимаю, что это не самые главные вопросы в нашей жизни, но хотелось бы раз и навсегда уяснить их для себя, чтобы избежать смущений всякого рода.

1. Можно ли утром подносить к Причастию грудного ребенка, если ночью были супружеские отношения?

2. Можно ли в этот день вообще заходить в церковь, прикладываться к иконам, св. мощам и подходить к помазанию, или человек весь день считается нечистым (а где же "ложе непорочно"?). Можно ли дома зажигать свечи и лампаду, вкушать святую и крещенскую воду и просфору?

3. Считается ли ночь Причастного дня постной в супружеском отношении?

Спасибо еще раз. Людмила.

Отвечает священник Даниил Сысоев:

Апостол Павел сказал: "Брак честен, и ложе нескверно". Об этом же говорят молитвы Таинства Брака. Поэтому невозможно говорить о нечистоте супружеского ложа, если не было греха (каких-либо противоестественных отношений). Поэтому после супружеских отношений можно прикасаться к любой святыне и подносить ребенка к святой Чаше.

Не допускается лишь участие в святом Причастии в согласии с правилом Тимофея Александрийского. В день после причастия также должно хранить себя от близости "любви ради небесного Царя" (по словам Служебника). Но нигде ничего не сказано про следующую ночь. Начинается новый день и никаких запретов на него нет.

С уважением, священник Даниил.

Могут ли супружеские отношения осквернить иконы

Вопрос: Батюшка, подскажите, как быть. Мой муж не является очень церковным человеком, но несколько месяцев назад заявил, что супружеские отношения в комнате, где на стене висят иконы, невозможны. Я спросила, кто ему об этом сказал? Ответ был: "Я знаю". Но, насколько я знаю, иконы должны быть в каждой комнате. И как тогда быть? А если комната вообще одна? Этот довод мужа не убедил. Он может в какой-то мере быть прав?

Татьяна

Отвечает священник Даниил Сысоев:

Апостол Павел сказал: "Брак честен, и ложе нескверно". Поэтому супружеское сожитие никак не может осквернить икон. У христианина иконы должны быть всегда на виду, чтобы никогда не забывать Бога, Который все видит. Поэтому ваш муж не прав. Над семейным ложем иконы могут и должны быть. Так, кстати, можно предохранить себя от различных злоупотреблений браком.

С уважением, священник Даниил.

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Куратор: Ольга Гуманова
Темы православие даниил сысоев
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