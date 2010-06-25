Пост и супружеские отношения

Интимные отношения супругов — один из самых щекотливых вопросов в православии. Далеко не каждый священник рискнет выступать на эту тему публично — потом обязательно навесят ярлык или мракобеса, или либерала. Отец Даниил Сысоев, убитый в ноябре 2009 года, был одним из тех немногих, кто не боится отвечать людям на любые волнующие их вопросы.



Регламент на супружеские отношения

Вопрос: Скажите, почему нынешняя православная традиция строго регламентирует время воздержания от супружеских отношений: множественные посты, святки, неделя после Пасхи, среды и пятницы? Почему же апостол говорит, что время воздержания от физических отношений — дело самих супругов, то есть "по взаимному соглашению", а в церкви нарушение таких постов считается грехом?

Я знаю примеры, когда жены отказывали своим мужьям в близости во время постов. В результате возникали серьезные семейные скандалы, в конце концов, жена уступала, а потом бежала каяться в "невоздержании от супружеской жизни". И такое представление о постах у нас воспринимается как догмат. Более того, навязывается мнение, что дети, зачатые в посты, бывают ущербны. Я знаю еще один пример, когда попытки жены соблюдать подобные посты, оттолкнули ее супруга от православной церкви. Думаю, что этот случай далеко не единичный.

Отвечает священник Даниил Сысоев:

Действительно, в священном Писании есть правило апостола Павла: "А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.

Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе" (1 Кор. 7, 1-7). На основании этого в Церкви издревле существует норма воздержания от супружеского сожительства во время постов. Но, в отличие от пищевых запретов, за нарушение которых без уважительной причины каноны называют отлучением от св. Причастия (69 правило св. апостолов), священные правила сказано: "Вступившие в брак сами себе должны бути довлеющими судьями. Ибо они слышали Павла пишущего, яко подобает воздерживаться друг от друга, по согласию, до времени, дабы упражняться в молитве, и потом паки купно бытии" (4 правило св. Дионисия Александрийского).

Также говорит и 13 правило Тимофея Александрийского: "Вопрос 13: Совокупляющимся в общение брака, в которые дни седмицы должно соблюдать воздержание от совокупления друг с другом, и в которые дни иметь им право на оное?

Ответ: прежде рек я, и теперь говорю, апостол говорит: не лишайте себе друг друга, только по согласию, до времени, да пребываете в молитве: и снова вкупе собирайтесь, да не искушает вас сатана невоздержанием вашим (1Кор.7,5). Впрочем, необходимо должно воздерживаться в день субботний и воскресный, потому что в сии дни духовная жертва приносится Господу". Сам запрет этот связан с тем, что предполагается, (согласно 8 правилу св. апостолов), что христианин приобщается за каждой Литургией, а согласно 5 правилу Тимофея Александрийского, не должно причащаться после супружеского сожительства.

Подобным образом учили и святые отцы, толкующие этот стих. Св. Иоанн Златоуст говорит: "Что это значит? Жена не должна, говорит, воздерживаться против воли мужа, и муж не должен воздерживаться против воли жены. Почему? Потому, что от этого воздержания происходит великое зло; от этого часто бывали прелюбодеяния, блудодеяния и домашнее расстройство.

Ибо если иные, имея своих жен, предаются прелюбодеянию, то тем более будут предаваться ему, если лишить их этого утешения. Хорошо сказал: не лишайте себя; ибо воздерживаться одному против воли другого, значит лишать, а по воле, — нет. Так, если ты возьмешь у меня что-нибудь с моего согласия, это не будет для меня лишением; лишает тот, кто берет против воли и насильно. Это делают многие жены, нарушая справедливость и тем подавая мужьям повод к распутству и все приводя к расстройству.

Всему должно предпочитать единодушие; оно всего важнее. Если хочешь, докажем это опытом. Пусть из двух супругов жена воздерживается, тогда как муж не хочет этого. Что будет? Не станет ли он предаваться прелюбодеянию, или, если не станет прелюбодействовать, то не будет ли скорбеть, беспокоиться, раздражаться, гневаться и причинять жене множество неприятностей? Какая польза от поста и воздержания, когда нарушается любовь? Никакой. Сколько неизбежно произойдет отсюда огорчений, сколько хлопот, сколько раздоров!

Если в доме муж и жена не согласны между собою, то их дом не лучше обуреваемого волнами корабля, на котором кормчий не согласен с правителем руля. Посему Апостол и говорит: не лишайте себе друг друга, точию по согласию до времени, да пребывайте в посте и молитве. Здесь он разумеет молитву, совершаемую с особенным тщанием, ибо если бы совокупляющимся он запретил молиться, то как можно было бы исполнять заповедь о непрестанной молитве?

Следовательно, можно и с женою совокупляться и молиться, но при воздержании молитва бывает совершеннее. Не просто сказать: да молитеся, но: да пребывайте в молитве, потому что брачное дело только отвлекает от этого, а не производит осквернения. И паки вкупе собирайтеся, да не искушает вас сатана. Дабы не подумали, что это — закон, присоединяет и причину. Какую? Да не искушает вас сатана. А дабы знали, что не Диавол только бывает виновником прелюбодеяния, прибавляет: "невоздержанием вашим" - так толкует эти слова святитель Иоанн Златоуст.

Подобным образом и свт. Григорий Богослов, увещевая готовящихся к Крещению, пишет: "Об одном тебя прошу: прими дар, как ограждение, и дару принеси от себя чистоту на время, пока продолжаются дни, установленные для молитвы, которые честнее дней рабочих; и то по взаимному условию и согласию. Ибо не закон предписываем, но даем совет, и хотим взять от тебя же и для общей вашей безопасности".

Таким образом, позицию Церкви можно выразить так — хорошо и полезно для души воздерживаться от супружеского общения во дни постов, но это не должно быть против воли одного из супругов. Насколько долго должно длиться это воздержание, решать не может никто, кроме их собственной совести. Единственное церковное ограничение — это запрет на плотское общение перед причастием. Оно было установлено еще в Ветхом Завете, когда перед пришествием Господа на гору Синай народу было повелено три дня воздерживаться от жен (Исх. 19).

Совершенно неоправданна позиция тех, кто утверждает, будто отношения в браке возможны лишь тогда, когда разрешены венчания. На самом деле запрет на венчания в некоторые дни связан с тем, что из-за постов или наступающих праздничных служб не может совершиться брачное пиршество (объяснение св. Симеона Солунского), а не с запретом на плотское общение. Тем более что по правилам древней Церкви в ночь после Венчания брачное сожительство не одобрялось.

Сама попытка навязать супружеский пост как обязательный в те дни, когда нельзя венчать, на самом деле является, как и говорил Златоуст, подталкиванием людей к изменам. Ведь если строго следовать нормам, выдвигаемым некоторыми современными духовниками, тогда окажется, что иметь супружеские отношения можно меньше чем треть дней в году (от 115 до 140), что приведет (особенно в современное развратное время) лишь к разрушению семей, что, собственно и наблюдается.

Тем более недопустимо считать детей, зачатых постами, в чем-то ущербными или проклятыми. Это утверждение не основано на Писании и творениях Отцов Церкви. Оно осуждает без вины миллионы наших современников, которых родители зачали в "не то время", хотя Бог говорит, что дети не несут вины отца. Все эти запугивания в корне противоречат самому духу евангельской свободы, советующей, но не навязывающей. Напомним, что пожелание воздержания, по словам св. Григория Богослова: "не закон, но совет". Но это, конечно, не означает нашего пренебрежения апостольским советом, потому что духовная польза от воздержания очевидна.

Жить в чистоте

Вопрос: "Меня всегда очень возмущала фраза типа: "И они жили в чистоте". Каждый православный прекрасно понимает, о чем она, настолько часто ее применяют как в литературе, так и в разговорной речи. А как же тогда слова Писания "Брак честен и ложе непорочно"? Ведь логично сделать вывод, что если одно состояние чистота, то другое наоборот — это грязь!?"

Отвечает священник Даниил Сысоев:

Другое состояние не чистота, но и не скверна. Брак — это естественное состояние человека в падшем мире, благословленное Господом в Кане Галилейской. Поэтому и в молитвах Венчания мы просим сделать брак честным и ложе — нескверным. Но безбрачие ради Христа гораздо выше. Это — сверхъестественная добродетель, делающая человека равным ангелам. Но при этом воздержание, происходящее из-за гнушения браком, Церковь рассматривает, как причину для анафемы (14 правило Гангрского Собора, 51 правило св. апостолов).