Православие не против секса и женской привлекательности

В обществе бытует стереотип, будто верующая женщина может одеваться только по-старушечьи, а супружеские отношения православным позволительны лишь ради зачатия детей. Предъявляет ли Церковь такие требования к своим чадам или это мнение отдельных людей? Об этом Pravda.Ru рассказывает Юлия Сысоева, вдова убитого известного священника и писательница.

— Юлия, что вам лично не нравится в православных женщинах?

— Идет православная девушка, красивая, молодая. Одета как женщина пенсионного возраста: боты "прощай, молодость!", юбка мешком, платок. Возникает вопрос: нужна ли привлекательность православной женщине? Она бы, наверное, сказала: "Как же, привлекательность — это грех. Я буду привлекать лишние взгляды мужчин, вызывать у них сексуальные фантазии, если оденусь красиво, элегантно". Идет девушка рядом со старушкой, и со спины непонятно — где старушка, где девушка молодая православная. Одинаково выглядят.

— Так нужна или не нужна православной женщине привлекательность?

— Я думаю, что нужна.

— Но бывают и крайности: есть православные женщины, которые в погоне за привлекательностью становятся совершенно светскими, а есть те, кто выглядит как описанная вами девушка и при этом страдает: "Что же мне Бог жениха-то не дает?"

— Они, наверное, думают, что "жених хороший" посмотрит на ее душу, на ее сердце, оценит ее качества. А хороший жених — он все-таки смотрит вначале на одежку, на обертку, а потом уже на душу. А если одежка такова, привлекательности нет. С такой девушкой общаться будет неинтересно. Может быть она, конечно, классная… Но он пройдет мимо и об этом не узнает.

— Но бывают и такие парадоксальные ситуации, что именно в "замотанных платочниц" влюбляются абсолютно нецерковные мужчины. Может быть, потому, что для них это экзотика? Или потому, что для "платочницы" неверующий мужчина не представляет собой интереса? Она ему дает отпор, и это задевает его самолюбие?

— А тут еще и инстинкт завоевателя сразу: она мне не отвечает взаимностью, значит, дай-ка я ее завоюю. Да, есть такой момент в психологии.

— Тогда, может быть, замотанность в платок не так уж и плоха? В этом есть своя привлекательность?

— Как правило, такому внешнему виду сопутствует забитость, а зажатость и скованность привлекательными чертами быть точно не могут. Если их нет, тогда другое дело: платок — это уже вид неформальства.

Я думаю, что у православной женщины должна быть ухоженность, элегантность в одежде и не должно быть вульгарности, подчеркивания, что "я ищу себе…"

— …Мужика.

— Да. Лично я сейчас стала более по-светски одеваться, светски выглядеть. При этом я не ищу знакомств с мужчинами. Меня больше интересует работа, например, издательская деятельность.

— В Православной церкви есть свобода?

— Смотря, что подразумевать под свободой. По идее, "все мне позволительно, но не все полезно".

— Верно ли то мнение, что интимные отношения между православными супругами допустимы только с целью зачатия детей? Если в этом направлении рассуждать логически, то некоторые таким образом приходят к выводу, что секс между не состоящими в браке мужчиной и женщиной, желающими зачать ребенка — небольшой грех или не грех вообще, а интимные отношения между законными супругами, которые не могут зачать естественным путем или предохраняются — тяжелый грех. Например, если незамужняя женщина хочет родить ребенка и для этого вступает в связь с женатым мужчиной, ее грех прощается. А если законные муж и жена соединяются без зачатия — они тяжкие грешники.

— А при этом, если супруги знают, что зачатие у них невозможно по каким-то причинам, но при этом вступают в супружескую связь, то они грешники. Это просто идиотизм. Я считаю, что это одно из "православных" заблуждений, когда считают, что интимная близость предназначена исключительно ради зачатия ребенка. При этом забывают, что существуют еще и удовольствия, которые Бог не запрещает и не отменяет. Интимная близость — это еще и эмоциональные переживания, сближение на психологическом уровне, много разных факторов, которые не сводятся к зачатию.

Отрицать это неправильно. Человек — не животное. Людей нельзя сравнивать с кошечками или собачками, которые делают "это" инстинктивно, для размножения. У человека все это происходит на другом уровне. Опять же, можно сравнить: человек испытывает удовольствие от еды. Казалось бы, если удовольствие — грех, тогда зачем на праздники готовить вкусную еду? Можно же каши гречневой наварить без соли и лопать ее. Жиры, белки, углеводы — получил свое и успокойся. Еда для чего нужна? Для того, чтобы организм питать. А удовольствие от еды? Оно не нужно. Зачем накрывать красивые столы? Пусть каждый ест в своем углу из консервной банки.

Это сравнение с едой и есть ответ на вопрос о том, предназначены ли интимные отношения только для зачатия. Это в корне неправильно.

— Если бы вы могли, то что бы хотели исправить в православных женщинах?

— Исправлять бы я ничего не хотела. Хорошо бы, если бы не было в людях зависти.