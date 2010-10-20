Человека уже можно клонировать. А нужно ли?

По мнению ведущих российских генетиков, при современном уровне развития биомедицинских технологий можно произвести на свет человека из одной клетки. Другой вопрос, приемлем ли такой способ размножения с нравственной и религиозной точки зрения — ведь клонированный человек не будет иметь родителей. А сможет ли искусственное существо быть свободным?

Мнение ученых: клонирование — вопрос этический

На вопрос о том, возможно ли размножение человека неполовым путем на современном этапе развития науки, положительно ответил Александр Соболев, заведующий лабораторией молекулярной генетики внутриклеточного транспорта Института биологии гена РАН, профессор кафедры биофизики биологического факультета МГУ, доктор биологических наук.

По мнению ученого, "вопрос клонирования человека скорее этический, чем биологический" и этот вопрос "вряд ли станет предметом обсуждения в ближайшие годы".

Мнение Церкви

В свою очередь, иеромонах Димитрий (Першин), старший преподаватель государственного медицинского университета Росздрава, рассказал об отношении Православной Церкви к клонированию человека:

— Анализ подобных проблем и выработка решений происходит при участии Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, в который входят врачи, священники, ученые, богословы, философы, юристы. В 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор принял "Основы социальной концепции Русской Православной Церкви", отдельный раздел которых посвящен биомедицинской этике, и в том числе, клонированию человека. Церковь последовательно выступает в защиту человека на всех стадиях его развития, включая эмбриональную, и потому не может поддержать идею терапевтического клонирования, предполагающую создание человеческого эмбриона с целью его последующего разрушения. Недопустимо превращать человеческую жизнь в сырье.

Для меня очень важно то, что позиция России по этому вопросу совпадает с позицией, отраженной в основополагающих международных документах, которыми руководствуется мировое сообщество. Так, например, "Всеобщая Декларация о геноме человека и правах человека", принятая ЮНЕСКО 11 ноября 1997 г., гласит: "не допускается практика клонирования в целях воспроизводства человеческой особи", поскольку она "противоречит человеческому достоинству". А в "Декларации о клонировании человека" от 8 марта 2005 года ООН напрямую обращается к государствам-членам с призывом "запретить все формы клонирования людей в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни". В основу этих документов заложены нормы, сформулированные еще в Нюренбергском Кодексе, принятом в 1947 г. по итогам расследований преступлений фашистских медиков, а также в Хельсинской Декларации, принятой в 1964 году Всемирной Медицинской Ассамблеей.

Полагаю, что нравственные нормы не устаревают с развитием биомедицинских технологий. Убежден, что и поныне актуален древний завет Гиппократа "не навреди", который отец европейской медицины распространял и на человеческие зародыши. На языке Библии эта заповедь известна всем: "не убий". Я надеюсь, что нравственная ответственность возобладает, и абсолютный запрет на клонирование человека будет продлен. Это нужно всем нам, чтобы мы оставались людьми.

В случае клонирования человека нет никаких сомнений в том, что речь будет идти о воспроизведении именно человеческой жизни. Как клонированная овечка была овечкой, так в случае клонирования человека появится именно человек, поэтому к нему применимы все нравственные и правовые нормы, ограждающие человеческую жизнь.

Прежде всего, клонирование — это эксперимент. А эксперимент, в котором испытуемым является человек, недопустим без его свободного и добровольного согласия. В случае клонирования человека испросить это согласие невозможно, поскольку тот, у кого мы обязаны его предварительно получить, сам появляется в результате этого эксперимента. Тем самым здесь изначально попирается фундаментальное право человека не быть заложником чьих-либо манипуляций с его жизнью и здоровьем.

Одно это является достаточным аргументом против клонирования человека, однако есть и чисто медицинские аргументы, усиливающие эту позицию. Дело в том, что, насколько мне известно, к настоящему времени удалось клонировать довольно большое количество животных — кошку, свинью, корову, мула, мышей. Однако, как отмечают ученые, среди клонированных животных распространены отклонения от нормы и различные формы инвалидности. Первое клонированное животное — овечка Долли — было усыплено в 2003 году в возрасте ровно шести с половиной лет, хотя многие овцы живут более 10 лет. У нее развилась прогрессирующая болезнь легких, которой обычно страдают более старые овцы, а также преждевременный артрит. Некоторые специалисты по клонированию выдвинули гипотезу, что клонированным людям может потребоваться замена тазобедренного сустава уже в подростковом возрасте, а старость у них может наступать уже к 20 годам. Я не говорю уже о низкой эффективности метода (менее 10%), о синдроме большого потомства, создающего серьезные проблемы для вынашивающей матери. Думаю, что у создателя Долли сэра Уилмута были все основания утверждать, когда он выступал в Конгрессе США, что аналогичные эксперименты на человеке совершенно недопустимы.

Нельзя не согласиться с тем, что существует гипотетическая возможность воспроизвести человеческую жизнь путем клонирования, но какова будет эта жизнь? Почему при этом берутся в расчет интересы науки и совершенно игнорируются интересы самого человека? Какие проблемы подстерегают такого человека — с его здоровьем, психикой, духовной жизнью? Во что превратится общество, в котором ребенок сможет стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда? Далеко не полный перечень этих вопросов показывает, что здесь необходима твердая и внятная нравственная позиция, ограничивающая притязания ученых.

Не менее безнравственно и желание клонировать человека для того, чтобы разобрать его на генетически совместимые органы и ткани. Наконец, бесчестно выращивать человека для того, чтобы удовлетворить чью-либо прихоть завести ребенка с заданными параметрами.

Человек — это не агрегат, который можно разбирать на запчасти, не сырье для изготовления препаратов, не топливо для развития научно-технического прогресса. Благие цели не достигаются дурными средствами.

В основе всех этих бесчеловечных инициатив — утилитарное отношение к человеческой жизни. Неприемлем сам образ такого мышления, при котором в человеке на эмбриональной стадии его развития усматривается лишь сырье для производства препаратов или экспериментов со стволовыми клетками.

На языке международного права эта нравственная максима звучит так: "Никакие исследования, касающиеся генома человека, равно как и никакие прикладные исследования в этой области, особенно в сферах биологии, генетики и медицины, не должны превалировать над уважением прав человека, основных свобод и человеческого достоинства отдельных людей или, в соответствующих случаях, групп людей." ("Всеобщая Декларация о геноме человека и правах человека", ст. 10)

Научный прогресс свидетельствует, что человек — действительно образ Божий; он наделен высшими дарами личностной свободы, разума и творчества. К сожалению, эти дары могут быть развернуты и против самого человека. Именно поэтому Церковь проводит четкую грань в области тех научных достижений, которые могут коснуться человека. Если говорить о клонировании, у нас нет возражений против выведения новых пород животных, создания отдельных человеческих органов и тканей, но при этом недопустимо удовлетворять научное любопытство, превращая в экспериментальный объект уже саму человеческую жизнь.