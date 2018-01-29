Пешки без короля: США нечем играть с Россией в Арктике

США стратегически и тактически проигрывают России в Арктике, пишет Business Insider со ссылкой на командующего береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта. Россия использует в Арктике "ледокольные корветы" — это по сути военные корабли, которые одновременно могут раскалывать лед, заметил адмирал. Россия ведет себя в Арктике, как "Китай в Восточном и Южно-Китайском морях, как бы говоря нам, что "это ее", считает Зукунфт.

Россия "непрозрачна в своих намерениях, поэтому в Арктике мы играем в стратегическую игру, в шахматы", добавил американский адмирал: "И у России — все фигуры на шахматной доске, а у меня есть только пара пешек, у меня даже нет королевы, не говоря уже о короле". По мнению Зукунфта, США "нужно инвестировать в создание суверенитета в Арктике".

Как пояснил "Правде.Ру" председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев, США не являются в широком смысле арктическим государством, они "по касательной, благодаря нашей, образно говоря, Аляске, немного выходят на арктический регион".

По мнению капитана первого ранга, Россия, Норвегия, Канада и Исландия — арктические государства, все остальные "приглашаются в гости", "поскольку Арктика — это действительно вершина мира, полюс человечества". Поэтому, "мы бы американцев пригласили, если бы не их агрессивность в военно-морском плане: они все время кораблями, самолетами, другими способами лезут не в свое дело, не в свой дом".

"Для нас это не вопрос шахмат, а среда естественного обитания", — продолжил Михаил Ненашев. — Мы здесь живем более тысячи лет, и для нас Арктика всегда была основой жизни. Нам надо развивать арктические регионы, устья северных рек требуют колоссальных вложений для строительства новых причалов. Для нас Арктика на столетия и на все третье тысячелетие — это задача развития этих территорий, а не военного соперничества с кем бы то ни было".

Что же касается "корветов", то у этих ледокольных судов функция прежде всего транспортная — транспортировать необходимую продукцию на те или иные острова, куда их можно доставить только ледоколом. Но если понадобится, они выполняют еще и военные функции, напомнил Ненашев.

По данным Business Insider, Россия в Арктике располагает 46 ледоколами всех типов: четыре из них — тяжелые полярные ледоколы, 23 — средние или легкие. В то время США имеют в регионе три легких ледокола и только один тяжелый полярный ледокол.

Отечественные источники говорят о том, что Россия имеет сегодня в Арктике 30 дизельных и четыре атомных ледокола, а также строит арктический флот ударных кораблей ледового класса, способных нести как артиллерийское, так и ракетное вооружение.

Так, атомный ледокол проекта 22220 оснащен двухреакторной энергетической установкой. Длина корабля — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек. Атомоход интересен тем, что двухосадочная конструкция корпуса позволяет использовать его и в арктических морях, и в устьях северных рек. Универсальность этого проекта очень важна для освоения труднодоступных территорий российского Заполярья и защиты национальных интересов страны.

Эти ледоколы будут так же необходимы, как проводники торговых караванов по Северному морскому пути, который сможет взять на себя около 20% морского судоходства по маршруту Европа — Азия.

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