Как приучить себя к полезным привычкам

Британские ученые опубликовали результаты масштабного исследования, во время которого они попытались установить, сколько времени потребуется человеку для выработки у себя какой-нибудь полезной привычки.

Как начать день правильно. Создаем полезные утренние привычки для продуктивного дня

Британские ученые прививают полезные привычки

К примеру, приучить себя к утренним пробежкам. В своем отчете исследователи из Университетского колледжа Лондона подробно описывают, как они в течение 12 недель исследовали почти сотню добровольцев, заставляя их доводить те или иные действия практически до автоматизма.

Всем испытуемым исследователи пытались привить три полезные привычки:

есть фрукты пить сок заниматься утренними пробежками

Ожидания ученых оправдались. Первые две привычки были сформированы довольно быстро. А вот над привычкой бегать пришлось потрудиться больше.

Более того, шестеро испытуемых сошли с дистанции, так и не сумев привыкнуть к ежедневным пробежкам длительностью всего в четверть часа.

А вот остальным потребовалось в среднем 66 дней для того, чтобы полностью втянуться в это полезное занятие и не испытывать при этом чувства лени или отвращения.

Эти результаты ученые назвали парадоксом, отметив, что такие вредные привычки как:

курение

употребление спиртного

переедание

овладевают людьми значительно быстрее. Переоценить пользу этого исследования довольно сложно. Впрочем, стоило бы уточнить, от каких конкретных особенностей человека будет зависеть время, требуемое на выработку полезных привычек вроде того же оздоровительного бега?

Почему у множества людей не получается вырабатывать полезные привычки? Об этом в эксклюзивном интервью для "Правды.Ру" рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

— Можно ли выработать полезную привычку автоматически — путем многократных повторений?

— Да. Как полезные, так и вредные привычки вырабатываются путем многократных повторений. Для это существуют соответствующие механизмы, которые называются:

режимом

штатным расписанием

должностными обязанностями

Этим же занимаются в армии, в спорте, где многократным повторением вырабатывают условные рефлексы, которые в случае необходимости позволяют очень быстро и неосознанно реагировать на то или иное движение.

Полезные привычки приносят удовольствие!

— Почему у множества людей не получается вырабатывать полезные привычки?

— Дело в том, что человек всегда ленив. Вне зависимости от:

пола

возраста

вероисповедания

национальности

Полезные привычки вырабатываются путем многократных повторений

Он ленив всегда. Поэтому выпить стакан сока, получить удовольствие — это здорово, тут никаких усилий. А вот пробежать 15 минут — уже напряжение.

Поэтому мы всегда все физические, интеллектуальные и эмоциональные действия начинаем с понедельника или с 1 января. Либо говорим: "Вот сейчас мне стукнет 30, и тогда этим всем займусь". Это такая система откладывания на другое время — прокрастинация.

Если же человек поставлен в жесткие рамки, как, например, в армии, то возможности лениться у него нет. Первые два месяца его ломает, а к концу второго года он запросто:

висит на турнике

бегает по 15 километров

отжимается по 50 раз и т. д.

То есть режим обеспечивает естественный позитив, потому что в рамках физических движений вырабатываются:

эндорфины

тестостероны.

— Почему вредные привычки нередко берут вверх над полезными?

— Есть такое известное изречение: "Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению".

Мы с большим удовольствием выбираем то, что предполагает пассив. Курение — это всегда пассив, а любой здоровый образ жизни предполагает некие усилия. А все, что касается усилий, требует либо мотива, либо стимула. А чтобы сидеть за компьютером, курить и пить кофе усилий не требуется.

Человек в силу своей ленности отдается этому с гораздо большим удовольствием, даже при условии, что он понимает вредность такой ситуации. Но и от полезных привычек можно получать удовольствие! Мы неоднократно наблюдали, когда человек занимается в активно спортзале, а потом начинает видеть результаты:

он подтянул живот

сбросил лишний вес

у него улучшилось самочувствие

Например, человек, который страдает астмой, пошел заниматься йогой, и у него значительно уменьшились приступы. Вот тогда он понимает, что получил приятные преференции за вложенные труды.

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