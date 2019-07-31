Полезные привычки на каждый день

Для появления в жизни определенного ритма, заряда и возможности сохранять позитивное настроение нужно стараться вводить в неё определенные привычки. Об их значении часто не задумываются, забывают придавать им важность.

Правильное мытье рук

Все привыкли мыть только грязные руки: после работ во дворе, готовки ужина или генеральной уборки квартиры. Но они скапливают слишком много бактерий, чтобы оставаться без частого мытья! Особенно следует задуматься над данной привычкой людям, привыкшим трогать лицо или здороваться с окружающими за руку. Не стоит распространять бактерии, лучше заняться их уничтожением.

Ошибка состоит и в длительности процедуры по избавлению от микробов и грязи с ладоней. Средним временем, которое человек тратит на мытье, считается шесть секунд. Врачи рекомендуют стоять возле раковины не менее двадцати секунд. За это время все микробы смогут "сбежать" с рук, оставить их в покое.

Не стоит увлекаться слишком горячей водой, она не позволит быстрее смыть грязь и очистить ладони. Такая вода лишь сильно высушит кожу и сделает её более восприимчивой к появлению различных раздражений. И всегда помните об использовании бумажного полотенца, завершающего этапа очищения.

Чтение этикеток на продуктах

Когда данное действие войдет в привычку, сразу возникнет ощущение, что этикетки всегда читались и изучались буквально досконально. Но большинство людей даже не смотрят на дату производства продукта, не говоря уже о составе. В нем можно найти множество интересно и опасного, если начать изучать его прямо в магазине. Для быстрого решения о покупке или отказе от нее стоит начать изучать популярные сокращения различных добавок, среди них могут быть и полезные. Чтение этикеток позволит не только избежать появление ненужных проблем со здоровьем и состоянием пищеварительной системы, но и научит правильно подходить в выбору товаров, особенно пищевой продукции.

Подъем в одно и то же время

Человек, привыкший вставать в определенное время на работу, часто сталкивается с желанием на выходных поспать дольше обычного. Его организму может не хватать времени на восстановление, но длительный сон и уход от привычного режима - не выход. Принцип работы такой : во время непривычно долгого сна тело человека начинает испытывать стресс, ощущения могут быть приятными и успокаивающими, но эффект накопления начнет проявляться со временем. Лучше проснуться на выходных или в отпуске в определенное время, нормальное для пробуждения организма, а при недостатке сна заснуть днем на полчаса и насладиться приятным ощущением бодрости без сбитого режима.

Фото: politsib.ru

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