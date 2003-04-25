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Андрей Романов

Очередная теория происхождения жизни на Земле: камни породили всё

Эврика » Гипотезы

Уильям Мартин (William Martin) из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе, Германия, (Heinrich-Heine University, Dusseldorf, Germany) и Майкл Рассел (Michael Russell) из Центра изучения окружающей среды, Университет Шотландии, Глазго, Великобритания (Scottish Universities Environmental Research Centre, Glasgow, UK) утверждают, что первые живые организмы на Земле могли появиться внутри камней, выстилающих дно океана.

Очередная теория происхождения жизни на Земле: камни породили всё

Более 4 миллиардов лет назад крошечные полости внутри минералов могли выступить в роли клеток.

Ключевой момент в этой теории — отложения сульфида железа (FeS). В горячих источниках на морском дне это соединение образует "соты" с ячейками шириной в несколько сотых миллиметра. Как считают Мартин и Рассел, эти ячейки — идеальное место для возникновения жизни. По сравнению с другими гипотезами возникновения жизни на Земле, теория Мартина и Рассела уникальна тем, что она предполагают, что возникновение клетки предшествовало возникновению белков и самореплицирующихся молекул. С притоком горячей воды в ячейки попадают ионы аммония (NH4+) и монооксид углерода (CO), и сульфид железа выступает в роли одного из катализаторов синтеза органических веществ из неорганики. Простые соединения концентрировались в "камерах" из сульфида железа, что могло привести к возникновению сложных молекул — белков и нуклеиновых кислот.

Форд Дулитл (Ford Doolittle) из канадского университета Далхаузи, Галифакс (Dalhousie University, Halifax, Canada) считает данную теорию красивой и практически всеобъемлющей. Другие ученые согласны, что ячейки сульфида железа вполне могут быть "инкубаторами" первичных жизненных форм, однако указывают на "недостающее звено" между простыми органическими соединениями и химией живых существ. Так, Пьер Луиджи Люизи (Pier Luigi Luisi) из Федерального института технологий в Цюрихе, Швейцария (Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland) считает, что без объяснения происхождения ферментов все вышесказанное останется голой теорией.

Мартин и Рассел предположили, что живые организмы покинули каменные ячейки, когда научились сами строить клеточную стенку. Поэтому они выдвинули довольно спорное предположение о том, что жизнь на Земле возникала дважды. Об этом, по их мнению, свидетельствует большая разница в строении клеточной стенки у двух основных царств примитивных прокариот — бактерий и архебактерий.

С этим согласны далеко не все. Например, Томас Кавалье-Смит (Thomas Cavalier-Smith) из Оксфордского университета в Великобритании (University of Oxford, UK) говорит, что у бактерий и архебактерий есть сотни гомологичных генов, а также множество сходных признаков, таких как, скажем, способ встраивания белков в мембрану.

Мартин в ответ утверждает, что из-за способности бактерий обмениваться ДНК сейчас нам трудно установить последовательность событий только на основе генетики. Он предполагает, что выход обоих царств из каменных ячеек произошел около 3,8 миллиардов лет назад, в то время как самые древние ископаемые образцы, бесспорно свидетельствующие о наличии бактерий на Земле, относятся к периоду около 2,5 миллиардов лет назад, хотя некоторые исследователи говорят о возникновения жизни еще 3,5 миллиарда лет назад.

Таким образом, пока у ученых нет гипотезы происхождения жизни, которая объясняла бы все факты, которыми располагает наука.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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