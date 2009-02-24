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Павел Урушев

Человеческий глаз может регистрировать фотоны

2:44
Эврика » Открытия

Швейцарские ученые обнаружили способность человеческого глаза регистрировать проходящие сквозь сетчатку фотоны. Считалось, что подобным образом могут быть замечены только парные спутанные фотоны. Итальянец Франческо Де Мартини доказал ошибочность этого мнения.

Человеческий глаз может регистрировать фотоны
Фото: pro.rbc.ru

Профессор Николас Гисин из Женевского университета доказал теоретически, а затем и фактически, что человек способен замечать отдельные световые частицы. В ходе экспериментов он продемонстрировал, как глазное яблоко может быть использовано для подсчета вылетающих из источника фотонов. При проведении опытов была отмечена также способность человека регистрировать фотоны на расстоянии.

"Квантовые эксперименты с использованием человеческого глаза в качестве детектора возможны, — говорил тогда Гисин. — Ведь глаз и есть самый настоящий природный детектор фотонов".

Однако вскоре после этого сам Николас Гисин доказал, что сетчатка глаза регистрирует только парные фотоны, находящиеся в спутанном состоянии. На отдельные частицы света человеческие глаза, согласно теоретическим предположениям, просто не реагируют.

Подобное открытие поставил крест на ряде экспериментов, которые могли привести к созданию нового типа детекторов фотона, имитирующих строение сетчатки человеческого глаза, или использующих ее в качестве основного компонента.

Для проведения достоверных квантовых экспериментов применяется теорема Джона Белла. В частности, она гласит, что для получения убедительных результатов необходимо многократное повторение опыта, пока погрешность не окажется несущественной в сравнении со стабильностью получаемых результатов.

Именно для поведения подобных экспериментов и планировалось использовать возможности человеческого глаза. И, перепроверяя результаты исследований Гисина, именно в теореме Белла профессор Франческо Де Мартини нашел решение проблемы.

По предположениям Джона Белла, выдвинутым им еще полвека назад, и в соответствии с принципом квантовой неопределенности, свойства любой одиночной частицы можно присваивать группе из нескольких частиц и наоборот.

Такая вольная, но оправданная трактовка постулатов квантовой механики позволяет уравнивать одиночные фотоны и пары спутанных частиц, а, следовательно, снимать любые зарегистрированные показания с органического детектора.

Единственный вопрос, ответ на который Де Мартини найти не смог, заключается в том, насколько этично применение человеческих органов в качестве лабораторного оборудования.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
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