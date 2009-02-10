Голубые глаза - результат генетической мутации

3:08 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Про людей с серыми глазами говорят, что они обладают сильной волей и математическим складом ума, а обладателей изумрудной радужки причисляют к романтикам. Однако во времена каменного века сказать что-либо о характере человека по цвету его глаз было невозможно. В те времена все обитатели Земли были кареглазыми.

Предположение о том, что у всех представителей человечества были одинаковый цвет глаз, было впервые озвучено еще в конец XIX века. Принятое за аксиому, оно даже легло в основу нескольких научных исследований. Однако только сейчас датский ученый Ханс Эйберг привел научные доказательства этой гипотезы.

В соответствии с результатом исследований профессора Эйберга, все первобытные люди обладали карими глазами. Лишь в период мезолита (10000-6000 лет д. н.э.) в ДНК человека появился ген OCA2, различные мутации которого периодически отключают стандартный окрас.

Эйберг первым выдвинул предположения, что OCA2 обладает именно таким генетическим назначением, а не теми функциями, которые ему приписывали другие исследователи человеческого генома. 12 лет, начиная с 1996 года, Ханс Эйберг собирал доказательства своей теории.

В рамках этой работы было найдено назначение OCA2. Оказалось, что этот ген регулирует выработку в организме естественного пигмента меланина. Любые мутации, нарушающие функционирование OCA2, могут привести к различным последствиям, но чаще всего уменьшают выработку меланина, тем самым, делая глаза голубыми.

Кроме того, профессор Эйберг высказал предположение насчет места на Земле, где начались эти мутационные процессы. По его мнению, это произошло между Ближним Востоком и Индией, примерно в северных районах Афганистана. В период мезолита именно в этом регионе в процессе миграции сосредоточились арийские племена. Интересный факт, что к тому же временному периоду относится и разделение языков индоевропейской группы.

По мнению Ханса Эйберга, мутация гена OCA2 передается по наследству, поэтому все голубоглазые обитатели Земли имеют общих предков. Однако аллели (разные формы одного и того же гена), отвечающие за цвет глаз ребенка, всегда находятся в состоянии конкурентной борьбы, причем карие глаза выигрывают. Только у голубоглазой пары может появиться на свет ребенок с глазами холодных цветов.

На основании этого ученый делает еще один вывод. Поскольку количество голубоглазых людей хоть и сокращается, но достаточно медленно, он предполагает, что мутации гена OCA2 продолжаются до сих пор. А значит, что разнообразие цветов глаз будет продолжать радовать нас еще долгие столетия.

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