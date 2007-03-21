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Сергей Петровский

ГМ-продукты не приводят к мутациям

Эврика » Гипотезы

Как реагировать, если наклейка на колбасе гласит: "Содержит генетически измененную сою"? Страх перед трансгенами уже укоренился в народе, однако, отведав такой продукт, никто еще не превратился в мутанта из кинофильма. В чем состоят плюсы и минусы генетически модифицированных продуктов?

ГМ-продукты не приводят к мутациям

К 2021 году число жителей Земли достигло 7,888 млрд человек, а это, естественно, требует увеличения производства пищи. Полностью синтетические продукты питания все еще остаются уделом фантастов — основную массу растительной и животной пищи нам пока дает сельское хозяйство.

Но в XXI веке старые меры повышения урожайности сортов и пород уже оказываются малоэффективными — традиционная селекция себя практически исчерпала. Достаточно вспомнить, что это весьма длительный процесс: на создание одного сорта растения или породы животных тратятся многие года, причем зачастую новый "продукт" лишь незначительно превосходит по качеству предыдущие варианты. Вот тут-то на помощь и пришла генная инженерия.

Изучение ДНК, работы генов, их строения и функций позволило ученым узнать, какие именно гены контролируют проявление интересных человеку признаков. Используя методы генной инженерии, некоторыми из них можно управлять. Речь идет о технологии, позволяющей с помощью молекулярно-биологических методов изменить строение генов или внести в организм чужеродные гены с заданными функциями. При этом в организм переносится только один ген, а остальной генотип остается неизменным; кроме того, мы можем придать организму признаки, которые нельзя перенести путем скрещивания с близкородственными видами. Казалось бы, мечта традиционных селекционеров сбылась.

Большинство генных модификаций проводится над растениями и направлено на развитие устойчивости к сельскохозяйственным вредителям или вирусам, а также на выживание при обработке полей гербицидами, улучшение вкусовых и технических свойств. Иногда генетической модификации подвергают и бактерий — их "заставляют" производить целевой продукт (скажем, инсулин) в качестве конечного продукта своего метаболизма. Особенно удачные разновидности (штаммы) микроорганизмов патентуются, после чего содержатся только в лабораториях. Именно таким образом сейчас получают многие ценные лекарства.

Безопасны ли для употребления в пищу трансгенные растения? Дискуссии по этому поводу не утихают. Потенциальный риск использования ГМ-продуктов в основном сводится к следующему: не оказывают ли введенные гены вредного влияния на здоровье человека и не приведут ли измененные организмы к разрушению экологии, в случае проникновения ГМ-видов в природу?

Говоря о влиянии на здоровье, противники генных технологий зачастую не могут обосновать свои опасения на должном уровне, поскольку количество корректных научных работ, затрагивающих тему безопасности ГМ-организмов, весьма ограничено — слишком мало времени прошло с начала использования этой, безусловно, прогрессивной технологии. Это также связано с трудностями объективной и корректной постановки экспериментов по исследованию безопасности — есть немало примеров того, как, например, лабораторных мышей долго кормили новым сортом трансгенного картофеля, в результате чего животные болели и умирали. После таких опытов критики трансгенов сразу идут на телевидение и объявляют о безусловной вредности последствий такой модификации, не задумываясь: а привычна ли такая еда подопытным животным и будет ли человек есть сырой картофель, который использовался в опытах? Последующее увольнение такого торопливого научного сотрудника обычно не афишируется…

Биохимики, физиологи и молекулярные биологи из различных научных сообществ по всему миру утверждают, что с биологической точки зрения не существует никакого различия между растениями, полученными с помощью генной инженерии, и растениями, выведенными традиционными методами селекции — в конечном итоге, еда расщепляется в пищеварительном тракте до "первокирпичиков":

  • белки — до аминокислот,
  • жиры — до глицерина и жирных кислот,
  • а углеводы — до моносахаридов.

Здесь важно отметить, что чужеродные гены ни при каких условиях не могут встроиться из пищи в организм и привести к мутациям — едим же мы обычную картошку, рыбу и свинину, но киношных изменений внешности у людей пока никто не наблюдал…

Другая часто упоминаемая проблема, связанная с ГМ-продуктами — аллергия. Фирмы-производители уверяют, что вся трансгенная продукция, выпускаемая на рынок, проходит обязательный тест на аллергенность, в котором проверяется максимально доступное количество известных на данный момент веществ, способных вызывать тяжелую аллергическую реакцию. Кстати, для развития аллергии генетическая модификация не нужна: любой человек-аллергик может запросто встретиться с новым для него "опасным веществом" в самых обычных, не трансгенных продуктах — сейчас в Россию массово импортируются новые для нас экзотические фрукты, морепродукты и т. д.

Третья возможная проблема, связанная с использованием и распространением ГМ-организмов, особенно растений, выращиваемые в открытом грунте, — это, конечно, взаимодействие их с природными "сородичами". Какие тут могут быть последствия? Как известно, дикие особи являются продуктом длительной эволюции и лучше всех приспособлены к жизни. ГМ-растения просто не смогут надолго сохранить свои необычные признаки и попросту "растворятся в море" диких трав.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что отказ от генетической модификации и возвращение к традиционным методам сельского хозяйства будет означать массированное использование ядохимикатов и гербицидов, что принесет несоизмеримо больше вреда экологическому равновесию. Во-первых, реагенты часто применяются безрецептурно и в гигантских количествах. Во-вторых, химикаты не отличаются избирательностью действия, а следовательно, вредят всей окружающей среде и загрязняют грунтовые воды — единственный чистый источник питьевой воды на нашей планете.

В России ситуация с ГМ-продуктами до сих пор оставалась довольно спокойной — посевов трансгенных культур для коммерческого применения пока нет, существуют лишь экспериментальные поля при исследовательских центрах. В то же время, в США трансгены уже полностью покорили страну: значительную часть рациона американцев составляют продукты, приготовленные из ГМ-растений — гамбургеры, салаты, картофель фри.

Что касается экспертизы и маркировки ГМ-продуктов, в нашей стране такими исследованиями занимаются НИИ питания (Головной испытательный Центр Минздрава России), Институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова и московский НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана. Медико-генетическая оценка пищевых продуктов осуществляется Центром "Биоинженерия", а также Медико-генетическим научным центром. Результаты исследований публикуются в журнале "Вопросы питания", и пока явного "негатива" учеными обнаружено не было.

В целом же, пугаться слов "генетически модифицированный" не стоит — все живое в природе постоянно подвергается изменениям такого рода. Человек, в данном случае, просто выступает в качестве "руководителя" — остается только уповать на его разумность.

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Автор Сергей Петровский
Сергей Петровский — журналист, внештатный корреспондент новостной службы Правды.Ру
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