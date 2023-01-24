В Солнечной системе есть девятая планета, но её пока не открыли

Официально в Солнечной системе присутствуют восемь полноценных планет. Однако, уже давно ходят "слухи" о том, что за Нептуном есть девятая планета размером с Марс, которую сложно обнаружить, поскольку она расположена в тёмной области, недосягаемой для астрономической оптики. Но самое любопытное, что недавно эту гипотезу подтвердило и компьютерное моделирование.

Что-то не так с конфигурацией

Международная группа космологов смоделировала на компьютере процессы зарождения и эволюции Солнечной системы. При этом обнаружился один загадочный феномен.

Во внутренней части нашей системы расположены четыре каменистых планеты, а во внешней части — четыре газовых гиганта и астероидный пояс. Кроме этих объектов, там присутствуют карликовые планеты, кометы и другие малые тела.

По мнению учёных, в этой конфигурации чего-то не хватает. Она не выглядит сбалансированной. Все модели развития системы показывают, что крупных планет во внешней части Солнечной системы должно быть больше — по крайней мере на одну. Но где же она тогда?

Пятый гигант, а вокруг — одни карлики

Исследователи полагают, что изначально в системе было пять газовых гигантов. Но в результате движения планет пятый гигант "сошёл" со своего места. Далее сценарий мог развиваться в двух вариантах.

В первом случае "убежавшая" планета могла остановиться где-то на окраинах Солнечной системы, в окружении карликовых планет, и она находится там и по сей день.

Во втором случае "лишнюю" планету вытолкнуло в межзвездное пространство, и она превратилась в "бродягу", блуждающую по просторам галактики. Кстати, в августе 2021 года американские астрономы Майкл Э. Браун и Константин Батыгин подсчитали, что гипотетически орбита "Планеты-9" может находиться довольно близко к Солнцу, и именно по этой причине её до сих пор никак не найдут.

Это не Нибиру!

Специалисты надеются, что, чем точнее будет проведено моделирование, тем больше шансов, что хотя бы в обозримом будущем загадочную планету можно будет рассмотреть в новейшие мощные телескопы.

А зачем нам, собственно, эта девятая планета? Тем более, если она является газовым гигантом, а значит, непригодна для жизни? Мы и до Марса-то всё никак не доберёмся!

Практически все объекты в космосе взаимосвязаны и способны влиять друг на друга. Например, от влияния одной планеты может зависеть климат на другой. А ведь в будущем человечество намерено активно осваивать, по меньшей мере, ближний космос и даже колонизировать его!

Что же касается мифов о зловещей "Планете Нибиру", которая в один прекрасный день должна врезаться в Землю и вызвать тем самым глобальную катастрофу, то эти теории, конечно, ни на чём не основаны.