Официально в Солнечной системе присутствуют восемь полноценных планет. Однако, уже давно ходят "слухи" о том, что за Нептуном есть девятая планета размером с Марс, которую сложно обнаружить, поскольку она расположена в тёмной области, недосягаемой для астрономической оптики. Но самое любопытное, что недавно эту гипотезу подтвердило и компьютерное моделирование.
Международная группа космологов смоделировала на компьютере процессы зарождения и эволюции Солнечной системы. При этом обнаружился один загадочный феномен.
Во внутренней части нашей системы расположены четыре каменистых планеты, а во внешней части — четыре газовых гиганта и астероидный пояс. Кроме этих объектов, там присутствуют карликовые планеты, кометы и другие малые тела.
По мнению учёных, в этой конфигурации чего-то не хватает. Она не выглядит сбалансированной. Все модели развития системы показывают, что крупных планет во внешней части Солнечной системы должно быть больше — по крайней мере на одну. Но где же она тогда?
Исследователи полагают, что изначально в системе было пять газовых гигантов. Но в результате движения планет пятый гигант "сошёл" со своего места. Далее сценарий мог развиваться в двух вариантах.
Специалисты надеются, что, чем точнее будет проведено моделирование, тем больше шансов, что хотя бы в обозримом будущем загадочную планету можно будет рассмотреть в новейшие мощные телескопы.
А зачем нам, собственно, эта девятая планета? Тем более, если она является газовым гигантом, а значит, непригодна для жизни? Мы и до Марса-то всё никак не доберёмся!
Практически все объекты в космосе взаимосвязаны и способны влиять друг на друга. Например, от влияния одной планеты может зависеть климат на другой. А ведь в будущем человечество намерено активно осваивать, по меньшей мере, ближний космос и даже колонизировать его!
Что же касается мифов о зловещей "Планете Нибиру", которая в один прекрасный день должна врезаться в Землю и вызвать тем самым глобальную катастрофу, то эти теории, конечно, ни на чём не основаны.
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