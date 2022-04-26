Футурологи предсказывают, что через 10 000 лет люди станут счастливее, но глупее

Известно, что мы стали такими, как сейчас, в результате эволюции. Скорее всего, в течение ближайшего тысячелетия наши потомки не будут сильно отличаться от нас сегодняшних. А если заглянуть ещё дальше — скажем, на 10 000 лет вперёд? Давайте посмотрим, что говорят на эту тему футурологические прогнозы.

Естественный отбор уйдёт в прошлое

Раньше люди "активно" умирали от голода и инфекционных болезней, становились жертвами диких зверей, погибали в войнах. Но цивилизация свела такие смерти к минимуму. Всё-таки большинство людей сегодня умирают в преклонном возрасте и от естественных причин.

В далёком будущем их станет ещё больше. Но естественный отбор может смениться искусственным. Куда нас заведут научно-технический прогресс и генная инженерия, пока неизвестно.

Продолжительность жизни увеличится

Если уровень смертности упадёт, то люди станут позднее достигать половой зрелости, так как при долгой жизни нет смысла в раннем размножении. Природа использовала этот эволюционный механизм, чтобы мы успели вырастить детей, прежде чем потеряем способность о них заботиться или умрём.

Вероятно, и репродуктивный период в таких условиях будет заканчиваться позже, чем сейчас. До 40 лет люди будут учиться, реализовываться, строить карьеру, и только потом станут задумываться о семье и детях. А продолжительность жизни может достигнуть 100-120 лет.

Мы станем более привлекательными, но похожими

В наши дни различные расы активно смешиваются друг с другом. Благодаря развитию транспортных технологий процессы интеграции будут идти всё интенсивнее. Нормой станут гибриды разных рас.

Половой отбор приведёт к тому, что люди будут становиться всё привлекательнее. Но при этом их внешность станет более однородной из-за пропагандируемых единых стандартов красоты.

Рост рванёт вверх, а тело истончится

Homo sapiens изначально имели более высокий рост, чем наши предшественники — австралопитеки, Homo habilis, Homo erectus и неандертальцы. И процесс продолжается.

Почему это происходит, не вполне понятно. Есть предположение, что женщины предпочитают в качестве партнёров высоких мужчин, от которых они на подсознательном уровне рассчитывают родить более здоровых детей. Таким образом, более "мелкие" представители сильного пола остаются без потомства, а гены роста передаются из поколения в поколение.

А вот некоторые другие параметры, напротив, могут уменьшиться. Так, наши предки имели грубое телосложение, у них была развитая мускулатура, зубы и челюсти, так как им постоянно приходилось выполнять тяжёлую физическую работу — охотиться на хищников, заниматься земледелием, а набор инструментов для этого был ограничен. Пищу порой приходилось разделывать голыми руками и есть сырой.

Сегодня мы мало занимаемся ручным трудом. А многие вообще работают за письменным столом или компьютером. И ещё мы едим, как правило, переработанную пищу. Так зачем нам развитый скелет и повышенная жевательная способность?

Мозг уменьшится, а интеллект ослабнет

За последние 6 миллионов лет размер мозга гоминидов — предков человека — увеличился раза в три. Это, вероятно, было связано с необходимостью выживания. Однако, по данным учёных, эта тенденция повернула вспять.

У европейцев размеры мозга достигли пика 20 000 лет назад, ещё до изобретения земледелия. Затем они стали уменьшаться.

Эксперты предполагают, что поддержание объёма мозга требует значительных энергетических затрат, в частности, большого количества жиров и белков. Пока люди вели жизнь охотников и собирателей, им были нужны "большие мозги", так как эта деятельность требовала значительных усилий — и не только физических, но и умственных. Земледелие таких затрат уже не требовало. А сейчас нам не требуется ни выслеживать и убивать добычу, ни собирать самим травы и растения, ни изготавливать орудия труда. Обычно мы специализируемся на одном-двух видах деятельности, не больше, и даже готовя и убирая квартиру, зачастую используем технологии, а не делаем это вручную.

К тому же пока не доказано, что существует какая-то связь между массой мозга и уровнем интеллекта. Возможно, для выполнения различных задач нам теперь просто требуется меньшее количество нейронов.

При этом отсутствие необходимости борьбы за выживание в условиях технологического прогресса может "усреднить" интеллект человечества. Нестандартные способности часто формируются под воздействием неблагоприятных и даже нездоровых обстоятельств: недаром считается, что гениальность — это отклонение от нормы. Комфортное существование и стабильность сведут на нет необходимость думать, поэтому гениев и просто выдающихся людей будет становиться всё меньше.

Хотя мы, конечно, никак не можем учесть все факторы, которые станут влиять на человечество на протяжении грядущих веков. Поэтому нельзя утверждать наверняка, что всё будет именно так, а не иначе.

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