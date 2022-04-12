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Автор Игорь Буккер

Горе от ума: люди стали умнее, но не здоровее

Эврика » Гипотезы

Населяющие современную Европу люди за последние 50 000 лет стали более рослыми и умелыми, но при этом более склонными к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Горе от ума: люди стали умнее, но не здоровее

После окончания периода неолита население Европы росло, как физически, так и умственно, демонстрировало снижение пигментации кожи и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за генетических изменений, которые снизили концентрацию "хорошего" холестерина (липопротеины высокой плотности, ЛПВП). Произошедшие изменения отражают эволюционные процессы в организме индивидуума и подчёркивают влияние неолитической революции на наш образ жизни и здоровье, полагают исследователи из Неймегена и Ганновера в журнале Frontiers in Genetics.

Подобно представителям флоры и фауны, "человек разумный" — это динамичный организм с переменными характеристиками. Люди различаются своим внешним видом, цветом кожи, пищевыми привычками, подверженности заболеваниям и так далее. Такие внешние признаки называются "фенотипом". На фенотип оказывают влияние:

  • генетические факторы,
  • социальные
  • и культурные привычки,
  • пищевое поведение,
  • окружающая среда.

Ускорение эволюционных процессов

Неолит, или новый каменный век — важный период в развитии человечества, часто называемый неолитической революцией. Кочующих с места на место охотников-собирателей постепенно сменили оседлые земледельцы, что привело к совершенно другому образу жизни, изменению питания и другим социально-культурным обычаям.

Научный сотрудник ганноверского Центра исследований инфекций им. Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, HZI) Ян Ли уверен: "В этот переходный период мы обнаружили явное изменение не только роста, но и цвета кожи. Европейцы, например, удивительно долго сохраняли свой тёмный цвет кожи, а в тот период она действительно посветлела. Это может быть связано с миграцией населения Ближнего Востока с менее пигментированной кожей. Во многих участвующих в обмене веществ и несущих риски сердечно-сосудистых заболеваний генах мы увидели небольшие изменения, только с одним очевидным исключением: холестерин ЛПВП — зачастую называемый "хорошим" холестерином — демонстрирует явное снижение. Он увеличивает риск развития атеросклероза, но имеет отношение к интеллекту".

Интеллект увеличивается за счёт болезней сердца

Изменение генетических факторов приводит к развитию ишемической болезни сердца за счёт снижения уровня ЛПВП.

"Возможно, это связано с развитием когнитивных функций, потому что холестерин имеет основополагающее значение для развития и функционирования мозга, — высказывает предположение Ли. — Это гипотеза, а не доказательство, но она иллюстрируют важность этого исследования, в котором мы изучаем факторы, которые могут влиять на развитие сложных человеческих качеств".

Исследование эволюционных изменений в прошлом может быть полезным для настоящего. В частности, доказано, что у азиатов по сравнению с европейцами выше риск метаболических и сердечно-сосудистых осложнений при более низком индексе массы тела. Эти данные можно принять во внимание как для профилактики заболеваний, так и для ведения биологической войны.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы медицина здоровье холестерин
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