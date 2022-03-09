Роботы с женской внешностью внушают больше доверия

Человекоподобные роботы ещё не стали повседневной реальностью, но постепенно входят в нашу жизнь. Так, они способны выполнять роль презентаторов разнообразной продукции и услуг, а также "работать" портье в отелях или официантами в ресторанах. Но выяснилось, что далеко не всякий робот, похожий на человека, вызывает у клиентов и посетителей положительные эмоции.

"Живые" — "неживые"…

Более ранние исследования показали, что люди зачастую не слишком уютно ощущают себя в присутствии роботов, имитирующих человеческую внешность и поведение.

Это объясняется тем, что нас на подсознательном уровне пугает всё неестественное.

Робот — это машина, механизм, а не живое существо, и это прекрасно нам известно. Но при этом он "притворяется" человеком. К тому же, в сфере обслуживания мы всё же привыкли иметь дело с одушевлённым персоналом и нередко просто не понимаем, как выстроить коммуникацию с роботом.

В то же время многие испытывали сострадание к роботам, когда тем в их присутствии наносили вред — к примеру, ломали или бросали. Так что на каком-то уровне мы всё же воспринимаем их как одушевлённые объекты — ведь роботы обычно способны двигаться и иногда даже "разговаривать".

Алекс, Сара и просто машины

Недавно команда специалистов из Университета штата Вашингтон в Пуллмане во главе с Субин Сео провела опрос среди 170 добровольцев, которым по ходу исследования пришлось иметь дело с человекообразными роботами в сфере гостиничной индустрии.

Дело в том, что из-за высокой текучести кадров некоторые отели стали закупать сервисных роботов для выполнения различных функций, таких, как уборка, мытьё посуды, встреча гостей и доставка багажа.

Участникам исследования были предложены четыре сценария. В первом сценарии они прибывали в отель, где их приветствовал человекообразный робот-мужчина по имени Алекс. Во втором это была робот-женщина Сара. В двух других сценариях роботы также имели пол и "имена", но вместо лица у них был интерактивный дисплей.

Впоследствии испытуемых попросили оценить свой опыт общения с этими роботами. Наиболее приятные впечатления остались у тех, кого обслуживала робот-женщина.

Роботы для интровертов

По словам Субин Сео, это объясняется гендерными стереотипами. Женщины ассоциируются у большинства людей с заботой, поэтому машину, имитирующую лицо женского пола, мы склонны воспринимать как более заботливую.

"В будущем мы увидим больше роботов в качестве замены людей в отелях и ресторанах, поэтому мы можем обнаружить, что некоторые психологические отношения, которые мы наблюдаем при взаимодействии человека с человеком, также реализуются при взаимодействии с роботами", — прокомментировала Сео.

Исследовательница также заявила, что планирует и дальше изучать особенности коммуникации людей с роботами — в частности, выяснить, как сказываются на взаимодействии с ними такие характеристики людей, как экстравертность или интровертность.

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