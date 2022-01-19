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Автор Ирина Шлионская

Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей

Эврика » Изобретения

В фантастических фильмах роботов часто невозможно внешне отличить от настоящих людей. Однако в большинстве случаев их играют настоящие актёры, либо эти образы создаются при помощи монтажа. В реальности же человекоподобные роботы пока не слишком распространены. И не факт, что они вообще когда-нибудь станут популярными. Дело в том, что многим людям они попросту… не нравятся.

Робот София
Робот София

Кто такие андроиды?

Учёные называют таких роботов андроидами, хотя это название правильнее было бы отнести к биороботам. Такие "особи" тоже попадаются в произведениях фантастического жанра: это создания, которые частично состоят из биологических тканей, частично из искусственных деталей.

Например, у него может быть человеческий геном, но при этом некоторые его функции модифицированы. Скажем, мозг такого гибрида неполноценен, он способен лишь выполнять команды хозяина. Зато вживлённые в него импланты придают ему боевые или иные свойства, опять же полезные для владельцев.

Но фантастика — это фантастика. В жизни создание подобных существ вызывает слишком много вопросов этического характера. Так что пока специалисты по роботехнике ограничиваются обычными "неодушевлёнными" моделями. А вот придание машине человеческого облика ещё не возбраняется.

Так похожи на людей…

Человекоподобный робот
Человекоподобный робот

Уже существуют многофункциональная модель Atlas от Boston Dynamics, робот Ай-Да, который выглядит как молодая женщина и умеет рисовать… Недавно очередная версия человекоподобного механизма была представлена британской компанией Engineered Arts.

Хотя, по правде говоря, человекоподобным этого робота можно назвать лишь относительно. Ameca способен с высокой степенью достоверности имитировать мимику и движения человека. При этом "андроид" даже не может ходить, его мышцы движутся благодаря целой системе датчиков и приводов под управлением нейросети.

Впрочем, разработчики не разглашают подробностей: всё, что доступно широкой публике — это две видеозаписи, демонстрирующие умения Ameca. Действительно, его лицо очень похоже на человеческое: авторам удалось добиться эффекта реалистичности. Но как раз это и отталкивает потенциальных потребителей.

Эффект "нечеловеческого"

 

Дело в том, что уже давно известно такое явление, как "эффект зловещей долины": искусственно созданные персонажи, которые выглядят чересчур реалистичными, вызывают у людей отторжение. Это относится, в частности, к манекенам, куклам и роботам.

Когда что-то выглядит как человек, не будучи при этом человеком, то у нас возникает внутренний диссонанс: на подсознательном уровне мы воспринимаем такой облик как маскировку, за которой скрывается нечто чуждое и непредсказуемое. Поэтому в присутствии таких вещей или созданий большинство людей ощущает дискомфорт — кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Доходит до того, что человек начинает испытывать к "имитатору" страх и отвращение. В данном случае Ameca не спасло даже то, что у него нет ни кожи, ни мускулатуры. Достаточно оказалось "человеческого" лица.

Даже сценарист мультсериала по франшизе "Терминатор" Мэттсон Томлин негативно высказался о роботе. Между тем, Engineered Arts утверждают, что оснований для такой реакции совершенно нет: мол, машина не оснащена развитым искусственным интеллектом. Тем не менее, они считают, что в будущем удастся совместить технологии ИИ и человекоподобной внешности, и тогда на рынке появятся роботы, которые будут "почти людьми".

К чему это приведёт, пока неясно. Не исключено, что не всегда можно будет идентифицировать таких роботов как искусственные творения, и тогда "эффект зловещей долины" не будет наблюдаться. Либо мы привыкнем к тому, что они среди нас, и станем реагировать на ситуацию спокойнее. Но может случиться и так, что от имитации "человеческого" в роботах просто придётся отказаться, так как это не будет пользоваться спросом.

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Роботы, похожие на людей: Зачем они нужны? Для секса?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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