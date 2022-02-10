В маленьком древнем царстве умели скрещивать верблюдов

В ходе реставрации здания древнего храма Аллат на севере Ирака археологи обратили внимание на изображения странных верблюдов. Они пришли к выводу, что это гибридные животные, выведенные в результате скрещивания двух разных пород. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Antiquity.

Загадочная фреска

Храм Аллат (так звали богиню неба и дождя, почитаемую шумерами и древними арабами) был возведён во II веке нашей эры в городе Хатра, некогда столице одноимённого древнего царства, граничившего с Римской и Парфянской империями.

В наши дни город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в последние несколько десятилетий храмовая постройка пустовала, а в 2015-2017 годах она подверглась вандализму со стороны религиозных экстремистов. И вот наконец решено было начать процесс восстановления Аллата.

Во время восстановительных работ реставраторы заметили над входом в здание горизонтально расположенную каменную фреску с изображением группы из восьми дромадеров и двух двугорбых верблюдов посередине.

Неклассический вариант!

Что же в этом странного? Дромадеры — это одногорбые верблюды, которые были популярны у арабских народов. Они прекрасно подходят для гонок и верховой езды. Верблюды с двумя горбами были больше распространены на территории Центральной Азии. Они обладают выносливостью, что важно для переходов через горы и пустыни, и чаще всего используются как вьючные животные.

Однако, всмотревшись во фреску, археологи поняли, что это не были классические двугорбые верблюды. Их голова и шерсть скорее говорили о том, что эти животные являлись помесью двух верблюжьих разновидностей. Также между горбами у них была лишь небольшая впадина.

Получается, что жители Хатры занимались выведением гибридных пород верблюдов. Ранее скелеты таких гибридов находили на территориях того же Рима и Парфянского царства. И историки считали, что скрещивание домашних животных как вид хозяйственной деятельности практиковалось только в обширных империях, к которым Хатра не принадлежала. Но это оказалось не так.

Зачем разводили гибридов? Такие верблюды способны были переносить грузы в два раза больше весом, чем их обычные собратья. Вероятно, в Хатру поставляли двугорбых верблюдов из степей Центральной Азии.

Верблюды для царя

По-видимому, в храме изображения верблюдов оказались не случайно: это были священные животные богини Аллат, о чем свидетельствуют другие фрески и скульптуры, на которых Аллат изображена едущей в седле на верблюде. Но, помимо посвящения богине, символ верблюда мог носить и политический характер, считает руководитель исследования, доцент Падуанского Университета (Италия) Массимо Видале.

Дело в том, заявляет учёный, что у царя Хатры могла даже иметься монополия на разведение этих ценных верблюдов. Включение их в состав караванов древнего Шелкового пути могло бы и расширить торговые перспективы государства.

"В конце концов, верблюды царя всегда самые лучшие", — заключает Видале.

По мнению экспертов, фреска с верблюдами-гибридами появилась в храме в 168 году во время ремонта, инициированного тогдашним царем Санатруком I и его сыном и наследником Абдсамией. В этот же период в храме были установлены статуи богини Аллат практически в натуральную величину.

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