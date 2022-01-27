Оклахомская мозаика: сделано до появления человечества?

В разных концах света находят артефакты, которые вызывают вопросы у историков и археологов, так как не соответствуют общепринятой версии развития человеческой цивилизации. Одна из таких загадок — странное сооружение в виде мозаичного пола, найденное в 1969 году при строительных работах в американском штате Оклахома.

Сенсация местного значения

"Мозаику" обнаружили в слое, сформировавшемся, согласно экспертному заключению, 200 тысяч лет назад. Притом, что считается: первые люди поселились в Северной Америке только в период от 19 до 22 тысяч лет назад.

Тогда публикация о находке появилась в местной газете The Oklahoman. К ней прилагалось несколько чёрно-белых снимков. В статье говорилось:

"27 июня 1969 года рабочие, прорубающие скалу, расположенную на Бродвейском расширении 122-й улицы, между Эдмондом и Оклахома-Сити, наткнулись на находку, которая вызвала много споров среди экспертов. Для непрофессионала это место выглядело как мозаичный пол, выложенный из кусков камня".

"Сделано руками человека"

Также автор заметки приводил мнения некоторых экспертов о таинственной находке. К примеру, независимый геолог-нефтяник Дурвуд Пейт утверждал, что мозаика имела рукотворное происхождение:

"Я уверен, что это было сделано руками человека, потому что камни были расположены в идеальных наборах параллельных линий, которые пересекались, образуя ромбовидную форму, и все они указывали на восток. Мы также нашли отверстие для шеста (столба), которое идеально ровное".

С Пейтом согласился и прибывший вместе с ним на место находки для взятия образцов его коллега, президент компании Oklahoma Seismograph Company и экс-президент Геофизического общества Оклахома-Сити Делберт Смит. Он сообщил газете, что сооружение находилось на глубине около 90 сантиметров под поверхностью земли и должно было занимать площадь в несколько тысяч квадратных футов.

"Его явно положили там, но я понятия не имею, кто мог это сделать", — сказал он.

Экспертиза образцов показала, что "мозаика" состояла из пермского известняка с примесью кварцевых зёрен.

В свою очередь, доктор Роберт Белл, археолог из Университета Оклахомы, посчитал это естественным образованием, так как не увидел никаких следов обрабатывающего вещества, которое непременно должно было использоваться при создании мозаики (кстати, Пейт утверждал, что обнаружил между "плитками" следы затирки).

Новые находки

1 июля 1969 года газета The Oklahoman написала о том, что было обнаружено второе отверстие с "мозаикой". Оба отверстия располагались на расстоянии 5 метров друг от друга.

Дальше — больше. Если верить публикации в газете The Oklahoman от 3 июля, поблизости от "мозаик" нашли предмет, напоминающий "древний каменный молот". Ещё один местный геолог, Джон М. Уэр, дал журналистам следующий комментарий:

"Это просто невозможно объяснить в рамках области геологии — нам нужен археолог, чтобы высказать окончательное мнение".

Любопытно, что в состав скалы, внутри которой скрывалась "мозаика", входили морские отложения. По мнению специалистов, когда-то в глубокой древности она являлась дном океана. Может, в этом и разгадка? А что если "мозаика" — дело рук представителей какой-то подводной цивилизации?

Прерванные исследования

Но, так или иначе, исследования "оклахомской мозаики" почему-то вскоре заглохли. Хотя это место быстро превратилось в туристическую достопримечательность. Люди норовили оторвать камень от скалы и унести с собой.

Маловероятно, что вся эта история являлась какой-то мистификацией — ведь в статьях упоминалось множество самых разных и уважаемых экспертов. Тем не менее, довольно странно, что она не имела никакого продолжения. Может быть, этим стоит заняться сейчас, когда в распоряжении исследователей имеются самые "навороченные" технологии?

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