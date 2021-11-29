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Автор Игорь Буккер

Тайна навсегда: загадки истории, которые не будут разгаданы

Эврика » Гипотезы

Перед вами несколько исторических загадок, которые, скорее всего, никогда не будут разгаданы. Порой такое случается потому, что были утеряны артефакты археологических раскопок. В других случаях, вряд ли будут получены новые факты или сохранившиеся доказательства слишком расплывчаты, чтобы привести учёных к единому мнению.

Клеопатра
Клеопатра

Таковых в истории человечества можно насчитать множество. Наиболее значительными среди них считаются:

  • существование Атлантиды и Шамбалы;
  • как выглядел Ковчег Завета и исторический Иисус Христос;
  • где находится могила Чингисхана;
  • какова судьба Янтарной комнаты и золотого запаса Российской империи;
  • кто стоит за убийством президента США Джона Кеннеди.

Гробница Клеопатры

По мнению античных авторов, египетская царица Клеопатра VII и её возлюбленный Марк Антоний были похоронены вместе в гробнице в 30 г. до н. э. Плутарх писал, что гробница располагалась рядом с храмом египетской богини Исиды, будучи "величественным и красивым" памятником, хранящим сокровища из золота, серебра, изумрудов, жемчуга, чёрного дерева и слоновой кости.

Местоположение гробницы по-прежнему остаётся загадкой. В 2010 году под эгидой экс-министра древностей Египта Захи Хавасса были проведены раскопки на участке недалеко от Александрии, ныне называемом Тапосирис Магна, где находится некрополь, относящийся к эпохе, когда Египтом правила Клеопатра. Несмотря на множество интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры VII не оказалось. Археологи убеждены, что даже если гробница Клеопатры сохранилась, она может быть разграблена и её крайне трудно идентифицировать.

Библиотека Ивана Грозного

На протяжении столетий ведутся не просто дискуссии, но и реальные поиски собрания книг и документов, последним владельцем которых мог быть царь Иоанн Васильевич IV. Имеется более полусотни версий о местонахождении этого собрания, называемого Либереей, от латинского слова liber — "книга". В частности, есть версия, что частью царского собрания стала не менее легендарная библиотека князя Ярослава Мудрого.

Собиравшееся на протяжении веков византийскими императорами собрание документов, согласно легенде, оказалось в Москве после зверского захвата Константинополя полчищами крестоносцев в качестве приданого византийской царевны Софьи Палеолог — порфироносной супруги Государя Всея Руси Ивана III.

Чтение
 

После столичного пожара 1470 года предусмотрительная Софья, прибывшая в Кремль двумя годами позже, якобы распорядилась укрыть подверженное огню сокровище мысли в подвале под церковью Рождества Богородицы. Апрельский пожар 1473 года, уничтожив многое, сохранил бесценную Либерею.

За условно названными книгами античных историков (до нас дошли далеко не все их сочинения) в XVII столетии охотились псы Ватикана и отцы-иезуиты. Всё безрезультатно. Впрочем, основательно занялись поисками Либереи лишь на рубеже XIX-XX веков. И цена аргументации скептиков, как самих поисков, так и важности произведений, равноценна доводам сторонников продолжения поисков.

Джек-Потрошитель

Джек-Потрошитель
Джек-Потрошитель

В 1888 году некий извращенец, условно названный Джеком-Потрошителем (Jack the Ripper), зверски убил в Лондоне, по всей видимости, пятерых женщин. Несколько писем, предположительно отправленных в полицейское управление от имени Потрошителя, высмеивали попытки властей найти маньяка. Написаны ли эти послания самим Потрошителем, является предметом споров среди исследователей. Кстати, "Джек-Потрошитель" — это не более как подпись под текстом этих писем.

Потрошителя так и не нашли, хотя десятки людей были выдвинуты в качестве возможных кандидатов. Недавно родилась очередная версия: Потрошителем была некая Лиззи Уильямс (Lizzie Williams), хотя остальные эксперты ставят это под сомнение. Маловероятно, что истинная личность Потрошителя когда-либо будет установлена.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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