Нетленная "римская принцесса" была вампиром?

До сих пор не разгадана загадка "нетленной принцессы", найденной в XV веке в заброшенных римских катакомбах. Умершая, как показала экспертиза, примерно за полторы тысячи лет до этого, она выглядела почти как живая…

Рим

Мраморный гроб

Подробное свидетельство о находке оставил профессор литературы Флорентийского университета Бартоломео Фонцио. По его словам, в апреле 1485 года на Виа Аппиа в шести милях от Рима несколько рабочих раскапывали древние захоронения в поисках мрамора. Когда они ломали облицованную кирпичом арку одной из усыпальниц, им попался мраморный ящик-гроб. Вся его внутренняя поверхность была вымазана какой-то ароматной смесью. В гробу вниз лицом лежал труп, также весь покрытый пахучей смесью как коркой.

Это оказалась девушка, и она была совсем не похожа на покойницу. У неё было бледное лицо, изящные уши и короткий лоб. Длинные тёмные волосы специально прикрепили к коже головы. Они были собраны в узел и разделены на два локона. Голову девушки покрывала сетка из золотых и шёлковых нитей. На лбу чернели брови, глаза были открыты и выглядели яркими и живыми. За бледно-красными губами виднелись мелкие белоснежные зубы и алого цвета язык. Нос, щёки, подбородок, область шеи — всё было мягким и подвижным. Руки, свисающие вдоль туловища, были гибкими, а не закоченевшими, хотя их опять же закрепили, чтобы конечности нельзя было вырвать из суставов. Тонкие округлые пальцы заканчивались полупрозрачными ногтями.

Все остальные части тела — грудь, живот, затылок, спина, бедра, ягодицы, ляжки, голени и ступни — также сохранили свою прижизненную форму и изящество.

Это не мумия!

Осенние дни в Риме

Девушку в гробу прозвали "принцессой", так как она при жизни явно не была простолюдинкой. А возможно, она и в самом деле принадлежала к царскому или императорскому роду. Во всяком случае, являлась представительницей высшей римской аристократии.

Но почему она спустя много столетий после своей кончины так и не истлела, превратившись в скелет, и выглядела так, как будто её по меньшей мере только что похоронили?

В источниках ничего не говорится о том, что тело было мумифицировано. Да и описание останков на это не указывает. Хотя ароматический состав, которым они были покрыты, возможно, обладал особыми бальзамирующими свойствами.

Принцесса или вампирша?

Италия, Рим

Есть сведения об обнаружении захоронений людей, которых при жизни считали вампирами. Их тела находили в гробу перевёрнутыми, при этом нередко в очень сохранном состоянии. Также останки придавливали камнем, чтобы "упырь" не мог выбраться из могилы и начать вредить живым. В Восточной Европе тела предполагаемых "вурдалаков" с той же целью пронзали осиновым колом.

С одной стороны, захоронение "римской принцессы" соответствует этой традиции. Вспомним, что тело лежало лицом вниз, губы и язык были красными, а зубы — целыми и белыми.

Но, с другой стороны, останкам "принцессы" явно был оказан почёт: над телом было произведено множество сложных манипуляций, чтобы придать ему "товарный" вид. Маловероятно, чтобы так стали возиться с той, кого считали нечистью. Хотя кто знает…

К сожалению, личность покойницы исследователям так и не удалось выяснить, а сведений о дальнейшей судьбе её "нетленных" останков практически нет. Так что она просто встала в ряд других исторических загадок, которые, возможно, когда-нибудь будут разгаданы, а возможно, и нет.

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