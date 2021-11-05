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Автор Ирина Шлионская

Учёные озадачены: за Полярным кругом жили люди-грибы

Эврика

Группа профессиональных археологов и волонтёров в течение двух недель занималась сбором фотоматериалов для создания трёхмерных моделей так называемых пегтымельских петроглифов. Эти наскальные рисунки, найденные на Чукотке, представляют собой целую галерею. Самые удивительные "экспонаты" — это изображения загадочных "людей-грибов".

 

Уникальная "галерея"

В 1967 году команда советских геологов, ведущих разведку над правым берегом реки Пегтымель, в районе Восточно-Сибирского моря, обнаружила 350 каменных плоскостей, каждая из которых содержала десятки изображений возрастом как минимум 2 000 лет.

Среди них встречались такие сюжеты, как охота на китов, олени, переплывающие через реку, собаки, преследующие во время охоты бурого медведя.

Но больше всего удивляли рисунки, изображающие танцующих мужчин и женщин с большими грибами на голове. У некоторых даже были один или несколько грибов вместо головы, а у иных и ноги имели форму грибных ножек.

О племени, которое оставило эти рисунки, известно очень мало. Местность, где оно когда-то проживало, довольно отдалённая. Добраться туда можно лишь на вертолёте. А ближайший город Певек расположен в 5 555 километрах к востоку от Москвы. Предыдущая экспедиция побывала там аж в 2008 году.

Охотники, мореплаватели и художники

 

Пока удалось выяснить, что члены племени активно охотились на медведей, китов и бурых оленей, а также использовали в качестве помощников собак и плавали на лодках. При этом они явно поддерживали контакты с внешним миром. Часть петроглифов были выполнены при помощи металлических резцов, которые, скорее всего, приобретались у южных народов, к тому времени успевших овладеть искусством плавления металла. Для набросков древние живописцы применяли кусочки белого кварца: об этом свидетельствуют характерные следы в виде тонких белых линий. Все эти находки опровергают более ранние представления о том, что древняя культура Чукотки была примитивной.

Образы "людей-грибов", вероятно, связаны с какими-то мифологическими верованиями обитающего здесь народа. Возможно, гриб являлся для этих древних людей чем-то вроде тотема. Хотя нельзя и исключать версию, что члены племени действительно так выглядели и что они принадлежали к какой-то параллельной ветви развития цивилизации или же вообще являлись пришельцами. Но это уже из области фантастики…

Сохранить древнее искусство

 

Так как с течением времени эти уникальные каменные рисунки подвергаются эрозии, было решено инициировать крупный проект по их сохранению хотя бы в цифровом виде. Но дело это достаточно трудоёмкое.

"Мы нашли каменные плоскости, получили их точные координаты, надеемся, что сможем опубликовать первые результаты к концу этого года", — прокомментировала Елена Леванова, руководитель центра "Палеоарт” Российского института археологии и ведущий научный сотрудник экспедиции, побывавшей в Пегтымеле нынешним летом.

По словам Левановой, планируется ещё одна экспедиция в эти места следующим летом. Исследователи продолжат фотографировать петроглифы на заполярных скалах до тех пор, пока вся "галерея" не будет сохранена в цифровом формате в виде 3D-изображений.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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