На наскальном рисунке в Танзании обнаружили рогатые фигуры людей

Археологи обнаружили в Танзании необычный образец наскальной живописи. На четырёх древних рисунках в убежище Амакхи были изображены три рогатые фигуры людей с головами буйвола, сообщает glas.ru.

Большинство рисунков выполнены красной краской, а пять — белой.

Древние художники изображали себя, жирафов и домашний скот, считает польский учёный Мацей Гржелчик из Ягеллонского университета.

Благодаря тому, что картины были расположены за выступом скалы, защищавшим их от солнца и дождей, они хорошо сохранились.

Учёных особенно заинтересовал наскальный рисунок с трио фигур со стилизованными головами буйвола. Похожие мотивы специалисты встречали на других скалах в Танзании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.