Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими

Сегодня по всей России идёт массовое строительство многоэтажных, современных и очень красивых домов, отнюдь не похожих на скучные "хрущёвки" и столь же скучные "брежневки". Кирпичные дома в 3, 4, 5 этажей (кроме разве что самых элитных, где и четыре этажа уже высоко!) ушли в прошлое: 14, 17, 20 и более — вот что строят сегодня.

Старый деревянный дом автора, построенный его прадедом ещё в 1882 году

Однако жилья надо много. И современные способы его строительства, известные ещё с прошлого века, а то и со времён египетских фараонов, сегодня нашей цивилизации уже не подходят. А что нам подходит и к чему нашим строителям и архитекторам следует стремиться — об этом и пойдёт наш рассказ.

Дома литые и дома из кубиков

А было так, что, приехав в 1985 году учиться в аспирантуру в городе Куйбышеве (теперь Самара), я увидел, как в самом его центре возводится дом из литого железобетона, причем бетонными и литыми в нём были даже ограждения балконов! Но только строили его таким образом целых три года и сдали только в 1988 году, когда я из города уезжал. Наверное, это был эксперимент, потому что сегодня в моём городе подобные бетонные цельнолитые сооружения появляются за считанные месяцы. Однако продолжают в той же моей Пензе строить и панельные дома. То есть дома из бетонных панелей уже с отформованными оконными и дверными проёмами. Удобно, не правда ли? Снаружи такие дома у нас обшивают толстыми панелями стекловолокна (чего в СССР, кстати, не делали!), штукатурят, и получается дом: вот такой, как на нашем фото — высокий и тёплый, к тому же занимающий совсем немного места на земле!

И тем не менее, хотя и строится он очень быстро и растёт буквально на глазах, есть способы, позволяющие строить современные дома ещё быстрее. Например, в Китае не так давно 10-этажный дом был возведён всего лишь за 28 часов, то есть за одни сутки и четыре часа. Каким образом такое удалось? А вот каким: весь дом был собран из готовых "кубиков" квартир. Каждый "кубик" был изготовлен на заводе из металла, при этом внутри тонких металлических стен находится наполнитель-утеплитель. Все технические разъёмы — вода, канализация, электричество, на этих "кубиках" были предусмотрены и сделаны заранее, так что процесс сборки заключался в их совмещении и прочном соединении всех модулей этого дома на винтах. Вот дом и рос не по дням, а по часам.

И, собственно, ничто не мешает нам использовать подобную технологию и у себя. Причём делать сразу квартиры-модули на одну, две, три, четыре или пять комнат и возводить дома в любом удобном или понравившемся месте ровно за сутки! Мало того, эти же квартиры можно будет запросто превратить в жилые дома в сельской местности. Поставить её на фундамент из литого бетона и… дом готов. Таким образом можно будет сооружать целые посёлки и даже однокомнатные или двухкомнатные блоки продавать на дачи. Опять же: соорудил бетонное основание, подвёл коммуникации, поставил на него краном такой вот модуль, и уже через час, не больше, люди смогут начинать в нём жить. Ну и прочность, конечно, металлических сооружений значительно выше, чем тех же кирпичных и даже бетонных. А это сокращение расходов на ремонт, что, вне всякого сомнения, окупит их более высокую себестоимость.

Отопление, как в старом замке…

Британия. Дарэм. Старинный замок

Но вот дом построен и… появляются в нём трубы, по которым в него идёт вода, трубы водяного отопления. Да, современные радиаторы не похожи на старых чугунных монстров, "украшавших" пространство под окнами в прошлом. Они лёгкие, удобные, их легко заменять. Но они портятся от времени точно также, и точно также, хотя и редко — протекают! А вот в чешском замке Глубока-над-Влтавой помимо совершенно роскошных и огромных каминов (ну, тогда люди, владевшие замками, могли себе такое позволить!) в некоторых комнатах по углам можно увидеть красивые цилиндрические сооружения, керамические или из фаянса, похожие на известные нам цилиндрические печки, обшитые ещё и металлом, только вот топки в этих конструкциях отсутствуют. Так что же это такое? А это калориферы для обогрева! Печка находилась позади, в служебном, так сказать помещении, а сюда поступал из неё только горячий воздух. Ну и слуги с дровами не заходили в чистые господские помещения.

В средневековой Корее горячий воздух из топки шёл в проложенные в полу каналы, что было очень разумно. Сегодня у нас тоже делают тёплые полы, но только отапливают пол несколько иначе.

А что, если обогревать наши новые высотные дома не горячей водой с ТЭЦ, и не электричеством, а горячим воздухом, идущим по специальным каналам в полу и стенах. Причём в каждой квартире можно легко сделать регулятор — подавать воздуха больше или меньше и таким вот образом регулировать температуру по своему вкусу. Не надо будет вести трубы с горячей водой, не надо бояться и того, что тебя затопят соседи.

Ну, а горячую воду в каждом конкретном случае при нужде нам сможет обеспечить обычный электронагреватель. И это будет дешевле, чем укладывать в землю десятки километров металлических труб, потом их утеплять, а потом… менять, так как они в любом случае довольно быстро выходят их строя.

Точно также все счётчики воды и электроэнергии давно пора вывести из квартир и коридоров общего пользования на специальные технические этажи, где контролировать их работы будут специалисты, ну а их данные владельцы этих устройств смогут тогда легко проверять по своему компьютеру или мобильному телефону!

Энергия из отходов и просто из ничего!

Вертикально-осевой ротор

Отметим также, что каждый такой вот высотный дом — это прекрасный источник дешёвой энергии, однако до сих пор такие дома её лишь потребляют. Хотя могли бы и производить… Каким образом? Да очень просто. На крыше такого дома можно установить ветряные двигатели, и пусть они себе вращаются и вырабатывают электрический ток! Да, но вращающиеся лопасти — это опасно и создаёт вибрацию. К тому же широко используемые в настоящее время в мире лопастные ветрогенераторы при малых скоростях ветра работают неустойчиво и неэффективно. Но есть и другие виды ветряных двигателей, в виде цилиндров и с вертикальной осью вращения. Причем в отличие от лопастных они практически не создают шума и даже красивы, то есть их можно использовать в качестве декора самого здания. Ну а энергию, что они дают, можно будет использовать даже для обогрева самой крыши в зимнее время и периодического стаивания накопившегося на ней снега. Сделаем так — и позабудем про сосульки, что падают с крыш нам на головы!

В южных городах к таким вот ветрогенераторам на крыше вполне можно добавить и панели солнечных батарей. Покрыть ими одну из торцевых стен с минимумом окон и ограждения балконов, и будет это и красиво, и экологично, и "энергетично". Уже сегодня фонари на наших федеральных трассах работают за счёт установленных на них панелей солнечных батарей и одновременно — тех же ветряных двигателей. Только первые стоят немного пониже и обращены в солнечную сторону, а вторые — повыше, и устроены так, чтобы поворачиваться всегда против ветра. И всё это же самое нужно уже сегодня ставить и на крышах многоэтажных домов!

Газ из отходов

А ещё дому нужен газ, и вовсе не обязательно иметь для этого централизованное газоснабжение. То есть иметь его можно, на всякий случай, но можно обойтись и "своими силами". Ведь жильцы дома ежедневно производят прямо-таки потрясающее количество… навоза. Сейчас наши отходы жизнедеятельности гонят по трубам очищенной водой чёрт знает в какую даль и там в очистных сооружениях опять эту воду очищают, а навоз — отстаивают. Очевидная глупость, не так ли? Куда разумнее объединить канализационные системы нескольких таких многоэтажных домов в одну систему, свести все трубы в одну ёмкость, и, добавив в копящуюся там "благодать" соответствующие микробы, производить из неё метан. Ну а метан опять же можно сжигать, что даст нам и тепло, и электроэнергию. А сам продукт переработки раз в год можно будет из этой ёмкости извлекать и вывозить на поля, так что производство энергии у нас окажется практически безотходным.

Пока, к сожалению, таких вот по-настоящему современных домов у нас ещё нет. Однако именно за ними будущее!

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