Первой амазонкой была китаянка

За пару месяцев до разгрома у Перл-Харбора, в октябре 1941 года, на прилавках магазинов появился комикс про Чудо-женщину (принцесса Диана Фемискирская). Вымышленный остров Фемискира заставлял вспоминать древнегреческие легенды о воинственных амазонках. Однако история знает и других женщин-воительниц. Причем некоторых из них поименно.

Фу Хао (умерла около 1200 г. до н. э.)

Одна из 64 жен владыки древнекитайского царства Шан-Инь У Дина (1238-1180 до н. э.) носила имя Фу Хао (Госпожа Хао). Описание ее подвигов можно найти на гадательных костях из лопаток животных и пластронах (нижних частях панциря) черепах, а в коллекции английского Музея восточного искусства и археологии им. Гулбенкяна имеется отрывок, где описано, как Фу Хао возглавила трехтысячное войско.

Гораздо больше сведений историки получили, когда в 1976 году археологи раскопали гробницу воинственной китаянки недалеко от Аньяна. В городище, кроме шести тысяч раковин каури (тогдашние деньги), нашли около полутора тысяч бронзовых и нефритовых изделий, примерно двести ритуальных сосудов, останки 16 заживо похороненных рабов, также было найдено более сотни единиц оружия, что подтверждает ее статус высокопоставленного военачальника. Из надписи на гадательной кости стало известно, что Фу Хао стояла во главе армии из 13 тысяч воинов.

В еще одном женском захоронении Аньяна обнаружили бронзовый наконечник копья, так что возможно, что Фу Хао была не единственной воительницей в Китае.

Амазонки (примерно с 700 г. до н. э. до 500 г. н. э.)

Слово "амазонки" одни исследователи связывают с легендой о том, что для удобства стрельбы из лука девочкам выжигали правую грудь, а вот такой крупный специалист по скифам и сарматам, как Б. Н. Греков, отмечал, что по-видимому это скифское слово имеет иранские корни и переводится как "госпожа мужчин".

Античные историки упоминают об амазонках со времен Гомера. Сообщения об амазонках у Гомера свидетельствуют о том, что они к его времени были уже хорошо известны. В "Илиаде" и "Одиссее" о них неоднократно упоминается в связи с Троянской войной и битвой Беллерофонта с ними. В поэме Арктина Милетского "Эфиопида" описано войско амазонок под предводительством царицы Пентесилеи, пришедшее на помощь троянцам. После долгой битвы Пентесилея погибла от руки Ахилла.

"История" Геродота подробно излагает внешний вид, обычаи и образ жизни амазонок, их взаимоотношения с другими народами. О походах амазонок Северного Причерноморья в Грецию можно прочитать у оратора Исократа. Автор относящегося к 3-му веку до н. э. трактата "О невероятных рассказах" Палефат сообщал, что амазонки — это мужчины, которых из-за женоподобной внешности враги называли женщинами. В 17-й книге "Исторической библиотеки" Диодора Сицилийского описана встреча Александра Македонского и царицы амазонок Фалестрии.

В 1990-х годах археологи на одной только территории Украины обнаружили более сотни погребений скифских женщин с лошадьми и оружием. Отметим, что специфическим женским оружием служила праща. В скифских курганах находили женщин-воительниц в возрасте от 20 до 25 лет, принадлежащих к среднему и высшему классу. Встречаются останки 40-летних и 50-летних женщин.

Томирис (570-520 годы до н. э.)

Имя этой царицы массагетов дословно трактуется "Той, чьим великолепием является облик, фигура". Когда персидский царь Кир Великий захотел покорить массагетов и подошел к реке Аракс, то Томирис предложила ему на выбор биться в ее владениях или сражаться на своей территории. В обоих случаях она хотела, чтобы переправа прошла спокойно. В первом случае царица обещала отойти от реки на три дня пути, в другом — это должен был сделать Кир.

По Геродоту самые важные дела у персов решались во время распития вина, на этот раз они последовали совету плененного царя Креза, предложившего опоить непривыкших к дарам Бахуса кочевников. Отдав на растерзание номадам наиболее слабые отряды, хитрецы рассчитывали, что победители набросятся на специально оставленные в лагере яства и вино. Так и вышло, пьяных массагетов по большей части перебили, захватив в плен их предводителя, сына Томирис.

Царица послала к Киру глашатая с посланием выдать ей ее сына, а самим персам убираться прочь с ее земли. Иначе…

"Клянусь тебе богом солнца, владыкой массагетов, я действительно напою тебя кровью, как бы ты ни был ненасытен", — сказала тогда она.

Однако сын Томирис заколол себя мечом, и царица вступила в битву с захватчиками. Персы потерпели полное поражение, Кир пал в битве, а мстительная царица окунула его отрезанную голову в винный бурдюк, наполненный человеческой кровью.

Артемисия (5 век до н. э.)

Владычица Галикарнаса, которая после смерти супруга стала править малоазиатской Карией, Артемисия угодила в американский фильм "300 спартанцев: Расцвет империи". К сожалению, рассказанная античными историками сюжетная линия сильно отличается от красочной голливудской халтуры. Не было ни попытки отдать свое тело Фемистоклу, ни желания вступать в морское сражение с греками в проливе, ни гибели во время греко-персидских войн.

Геродот пишет: "Все единодушно высказались за то, чтобы дать сражение, и только Артемисия сказала вот что: "Владыка! Щади свои корабли и не вступай в битву. Здесь эти люди так же превосходят на море твоих людей, как мужчина — женщину. Зачем тебе вообще начинать опасную битву? Разве не в твоей власти Афины, из-за чего ты и выступил в поход? Разве ты не владыка и остальной Эллады? Никто не стоит на твоем пути. Я хочу рассказать тебе, чем, по моему мнению, кончится дело с нашими врагами. Если ты не начнешь поспешно морской битвы, а будешь стоять здесь с кораблями на якоре, оставаясь в Аттике, или даже продвинешься в Пелопоннес, то твои замыслы, владыка, ради которых ты прибыл в Элладу, без труда увенчаются успехом. Напротив, если ты сейчас поспешишь дать бой, то я опасаюсь, что поражение твоего флота повлечет за собой и гибель сухопутного войска".

Хотя Ксеркс высоко ценил таланты этой женщины, он согласился с решением большинства военачальников, и Артемисия приняла участие в Саламинской битве. Ее небольшой флот был одним из лучших в воинстве персидского царя. Геродот утверждает, что в пылу сражения, видя, как умело воюет Артемисия, царь Ксеркс воскликнул: "Мои мужчины превратились в женщин, а женщины стали мужчинами!"

"Начальники афинских кораблей получили приказание захватить в плен Артемисию, кроме того, за поимку царицы живой была еще назначена награда в 1000 драхм. Ведь афиняне были страшно озлоблены тем, что женщина воюет против них. А ей, как я уже рассказал, удалось бежать, а также и остальным варварам с уцелевшими кораблями в Фалер", — продолжает Геродот.

Кстати, уйти от погони ей удалась благодаря воинской хитрости. Оказавшись в ловушке между преследующим ее кораблем афинян и кораблями союзников, по словам античного историка, "она стремительно бросилась на союзный корабль калиндян, и потопила его, то этот счастливый случай принес ей двойную пользу. Так, начальник аттического корабля, увидев, что она напала на варварский корабль, либо принял корабль Артемисии за эллинский, либо решил, что ее корабль покинул варваров и перешел к эллинам. Поэтому он отвернул от корабля Артемисии и обратился против других кораблей".

Боудикка (около 60 — 61 г. н. э.)

Историки Тацит и Дион Кассий описали ход восстания, поднятого царицей племени иценов Боудиккой (скорее всего имя в переводе с кельтского означает "победоносная"), после того, как римляне не признали за ее двумя дочерьми права на земли, завещанные царем иценов Прасутагом.

"Прежде всего была высечена плетьми жена Прасутага Боудикка и обесчещены дочери; далее у всех видных иценов отнимается унаследованное от предков имущество, а с родственниками царя начинают обращаться, как с рабами, — пишет Тацит. — Она мстит не за потерянное царство и богатства, но как простая женщина за отнятую свободу, за свое избитое плетьми тело, за поруганное целомудрие дочерей. Боги покровительствуют справедливому мщению: истреблен легион, осмелившийся на битву; остальные римляне либо прячутся в лагерях, либо помышляют о бегстве".

Продолжение следует...