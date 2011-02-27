Как ребенок поведал об освоении Америки

В центральной части штата Аляска, в дельте реки Танана, в 2011 году были обнаружены обуглившиеся останки трехлетнего ребенка, похороненного в сооружении, насчитывающем около 11,5 тысячи лет. Прежде в арктическом регионе Северной Америки столь древних останков, принадлежащих Homo sapiens — Человеку разумному, еще не находили.

Находка, сделанная недалеко от притока Юкона, свидетельствует, что первые поселенцы на территории Аляски и Канады вели не только кочевой, но и оседлый образ жизни. Место погребения изначально служило очагом, поскольку здесь были обнаружены кости рыб, дичи и мелких млекопитающих, например, белок. Очаг представляет собой углубление в 45 сантиметров, которое находится посреди жилища.

Ребенку дали имя в честь места находки. На местном наречии оно звучит кратко Xaasaa Cheege Ts'eniin — Дитя реки восходящего Солнца.

Судя по сохранности зубов, специалисты высказали предположение, что ребенку от двух до четырех лет от роду и его вскармливали грудным молоком. Дитя занимало высокое положение в иерархии доисторической группы людей, так как его тело сожгли на костре в центре хижины, где и похоронили. Версия о каннибализме в настоящее время не имеет под собой оснований. Отсутствуют также явные следы ран или болезни. Точную причину смерти ребенка установить невозможно, так как сохранилось всего 20 процентов скелета. Специалисты планируют провести анализ ДНК с целью установить пол, вероятную причину смерти и родовую принадлежность останков.

В статье археологов, опубликованной в научном журнале Science, говорится: сооружение, представлявшее собой жилище с земляным полом, напоминает строения, раскопанные в районе озера Ушки на Камчатке. Жилищные постройки, найденные археологами на территории Северной Америки несколько южнее, напротив, заметно отличаются. Поскольку до наступления холодов жилище не было полностью раскопано, пока еще преждевременно говорить о его настоящих размерах.

Группа археологов под руководством Бена Поттера (Ben Potter) из Университета Аляски в Фэрбэнксе полагает, что эту летнюю стоянку населяли женщины и маленькие дети, в то время как мужчины, скорее всего, охотились или рыбачили. Под останками ребенка, жившего в самом конце Ледникового периода, найдены кости речных рыб. В честь протекающей в этой местности реки место раскопок называется в переводе с местного языка Устье реки восходящего Солнца.

Анализ осадочных пород свидетельствует, что вскоре после захоронения жилище было оставлено его обитателями. Многочисленные тонкие и острые каменные орудия труда, оставленные здесь, требуют большего искусства для их изготовления, нежели орудия труда культуры Кловис — наиболее хорошо изученной культуры древних обитателей Северной Америки.

"Наши находки позволяют судить о нескольких моделях поведения людей в Ледниковый период, считавшихся не свойственными для этой части света. Хорошая сохранность артефактов позволяет сделать выводы о повседневном быте наших далеких предков", — приводила слова Поттера пресс-служба Национального научного фонда США.

Современная историческая наука исходит из того факта, что первыми поселенцами на территории Северной Америки были выходцы из Сибири. В том месте, где сейчас плещутся воды Берингова пролива, ранее существовал сухопутный перешеек. Северо-западная оконечность Америки (мыс Принца Уэльского на Аляске) и северо-восточная оконечность Азии (мыс Дежнева) разделены между собой проливом, ширина которого не превышает 56 миль.

Огромное количество замерзшей во время ледникового периода воды превращалось в гигантские глетчеры. Покрывавшие поверхность планетыледники значительно понижали уровень моря. Предполагалось, что пролив между Азией и Северной Америкой становился уже, а порой просто исчезал. Ледяной мост через Берингов пролив позволил первым эмигрантам из Старого Света проникнуть на американский материк.

Остается невыясненным количество миграционных волн на территорию Северной Америки, каким путем шло освоение территории, каковы были связи между различными народами, образовавшими в итоге коренное население континентов. Согласно расчетам геологов, первые мигранты могли прибыть на американскую землю не раньше 70 тысяч лет назад, а последние около десяти тысяч лет назад (именно тогда был полностью разрушен ледяной мост, а Беренгия, земля, существовавшая на месте пролива, окончательно затонула). дальнейшие миграции были, видимо, немногочисленными и эпизодическими.

Самые ранние стоянки первобытных людей, обнаруженные в США, появились, предположительно, 27 тысяч лет назад (данные радиоуглеродного анализа). А самые древние стоянки охотников, обитавших на архипелаге Огненная Земля насчитывают 11 тысяч лет. Получается, что весь американский континент был заселен в течение 16-17 тысячелетий. По расчетам антропологов, за это время сменилось около 600 поколений людей!

Какими же были эти люди? Сейчас это достаточно сложно сказать, однако известно, что у ранних обитателей Америки наблюдалось известное сходство с жителями Восточной Азии. Сейчас этот антропологический тип лучше всего представлен среди индейцев Южной и Центральной Америки. Это были невысокие люди со скуластыми лицами, низким лбом, выдающимся, практически орлиным носом и достаточно светлой кожей. То есть, этот тип представлял собой что-то среднее между европеоидным и монголоидным антропологическими типами. Подобный внешний облик сейчас сохранили лишь представители отдельных восточноазиатских племен, обитающих в изолированных местах на Тибете и в Гималаях.

Более поздние пришельцы, осевшие в основном в Северной Америке, уже напоминали классических индейцев, знакомых нам по изображениям, сделанным первыми переселенцами в Новый Свет из Европы. Их облик был уже более монголоидным, чем-то напоминавшим таковой у современных народов Восточной Сибири. Считается, что именно они-то и вытеснили первопоселенцев на юг, а сами захватили некогда принадлежавшие им территории.

Считалось, что эти пришельцы поздней волны занимались в основном охотой на крупных зверей. Однако вышеупомянутая находка несколько противоречит данному предположению. "До этой находки мы знали, что люди уже охотились здесь на крупных млекопитающих, таких как зубр или лось, используя современное оружие. Большинство стоянок древних людей представляет собой охотничий лагерь", — объяснил Бен Поттер. Видимо, образ жизни данных мигрантов был более разнообразен, чем считалось ранее.

На всем Американском континенте до сей поры было найдено черепов двадцать, не более. Большинство материальных следов культуры Кловис представляют каменные наконечники для стрел и копий. Наиболее ценные остатки этой древнейшей культуры, как считалось, покоятся под толщами воды на месте исчезнувшей Беренгии.

Да уж, действительно, часто археологическое счастье зависит от удачи. Если бы люди Ледникового периода не сожгли бы крохотное тельце своего маленького сородича — никогда бы современным ученым не удалось узнать правды об освоении Америки. А так дальние предки коренных американцев, сами того не предполагая, помогли нам заполнить одно из белых пятен ранней истории континента…