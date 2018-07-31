ДОНСТРОЙ зажигает "Огни"

Это первый и самый доступный объект в линейке крупного проекта компании в Раменках. В будущем "ОГНИ" станут частью современного квартала площадью порядка 55 га. Над его концепцией и дизайн-кодом работали британские архитектурные бюро LDA Design и UHA London.

Жилой комплекс "ОГНИ" включает два 35-этажных корпуса общей площадью 65,7 тысяч кв.м, а также 7-этажный наземный паркинг площадью 15,7 тысяч кв.м. Сегодня компанией оформлен полный пакет проектной и разрешительной документации, проводится мобилизация строительной площадки.

"ОГНИ" окружают многочисленные парки и заповедники. Поблизости природные заказники "Долина реки Сетунь" и "Воробьевы горы", Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ.

Всего в 300 метрах от комплекса раскинулась долина реки Раменки. В рамках благоустройства здесь появится большой ландшафтный парк с прогулочными зонами, беговыми и велосипедными дорожками, летними кафе и арт-пространствами.

В 5 минутах пешком от комплекса строится станция метро "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (ввод в 2020 году). Также в перспективе "ОГНИ" будут связаны "зеленым променадом" со станцией метро "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии (ввод в 2018 году).

Несмотря на то, что проект относится к комфорт-классу, он реализуется по традиционным для компании ДОНСТРОЙ принципам премиальной недвижимости:

Монолитные технологии строительства;

Индивидуальная архитектура и дизайн интерьеров, представительские входные группы с высотой потолков 4,5 метра;

Огороженная и охраняемая территория с системами контроля доступа и видеонаблюдения;

Большой эко-двор с ландшафтным дизайном, парковой мебелью, детскими игровыми площадками и спортивной зоной с уличными тренажерами;

Квартиры с высокими потолками (3,1-3,5 метра) и крупноформатными окнами (высотой 2,1-2,4 метра и шириной 2,1 метра). Площади варьируются от 27,4 до 96,3 кв.м, при этом даже в самых небольших студиях спроектировано по два окна. В большинстве квартир — остекленные лоджии с модными низкими подоконниками (30 см от пола);

Наземный паркинг на 499 машиномест, с лифтом, местами для мотоциклов и велосипедов, а также автомойкой на 3 поста;

Инфраструктура: на первых, нежилых этажах комплекса разместятся мини-маркеты, кафе-ресторан, помещения под объекты торговли, сервиса и досуга. Кроме того, в рамках развития будущего квартала предусмотрена масштабная инфраструктура формата "город в городе": современные школы и детские сады, супермаркеты и торговые центры, спортивные комплексы, образовательные и творческие студии, салоны красоты, аптеки.

АО "Дон-Строй Инвест" — ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости.

Сегодня в портфеле продаж АО "Дон-Строй Инвест" представлено 15 объектов: 6 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM", "ЖИЗНЬ на Плющихе" и "Оливковый дом"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота"), 4 объекта бизнес-класса ("Соколиный форт", "Сердце Столицы", "СИМВОЛ" и FREEDOM) и 2 комплекса комфорт-класса — FRESH и "ОГНИ".

Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера — Банка ВТБ.