Это первый и самый доступный объект в линейке крупного проекта компании в Раменках. В будущем "ОГНИ" станут частью современного квартала площадью порядка 55 га. Над его концепцией и дизайн-кодом работали британские архитектурные бюро LDA Design и UHA London.
Жилой комплекс "ОГНИ" включает два 35-этажных корпуса общей площадью 65,7 тысяч кв.м, а также 7-этажный наземный паркинг площадью 15,7 тысяч кв.м. Сегодня компанией оформлен полный пакет проектной и разрешительной документации, проводится мобилизация строительной площадки.
"ОГНИ" окружают многочисленные парки и заповедники. Поблизости природные заказники "Долина реки Сетунь" и "Воробьевы горы", Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ.
Всего в 300 метрах от комплекса раскинулась долина реки Раменки. В рамках благоустройства здесь появится большой ландшафтный парк с прогулочными зонами, беговыми и велосипедными дорожками, летними кафе и арт-пространствами.
В 5 минутах пешком от комплекса строится станция метро "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (ввод в 2020 году). Также в перспективе "ОГНИ" будут связаны "зеленым променадом" со станцией метро "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии (ввод в 2018 году).
Несмотря на то, что проект относится к комфорт-классу, он реализуется по традиционным для компании ДОНСТРОЙ принципам премиальной недвижимости:
АО "Дон-Строй Инвест" — ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости.
Сегодня в портфеле продаж АО "Дон-Строй Инвест" представлено 15 объектов: 6 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM", "ЖИЗНЬ на Плющихе" и "Оливковый дом"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота"), 4 объекта бизнес-класса ("Соколиный форт", "Сердце Столицы", "СИМВОЛ" и FREEDOM) и 2 комплекса комфорт-класса — FRESH и "ОГНИ".
Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера — Банка ВТБ.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.