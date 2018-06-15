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Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Криптобыки быстро отреагировали на заявление регуляторов о том, что биткоин и Ethereum не рассматриваются как "акции". Своё решение органы аргументировали тем, что за этими проектами нет компании, которая бы финансировалась через ICO. Впрочем, пока неясно, что регуляторы думают о Ripple, поскольку за ним в самом деле стоит целый бизнес.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

4-часовой график пары BTC/USD

Сразу же после благой вести, биткоин начал стремительно расти, поднявшись с $6,344 до $6,721, пробив "потолок" медвежьего канала и установив новый сценарий.

Пара BTC/USD быстро вернулась к $6,580, но что более важно, ей удалось наконец выйти в зону с пониженным медвежьим давлением. Однако, несмотря на все положительные новости, медведи всё ещё остаются у власти на крипторынке.

Если рассматривать рост токена, то первым барьером будет $6,380, затем место, где проходит 50-EMA, $6,900. Целью токена является $7,400 — оттуда начинается новый бычий тренд, но до тех пор биткоину стоит пройти через $7,300, где находится 100-SMA. На стыке $7,300-$7,400 токену также придётся несладко, поскольку там в максимальной близости проходят 200-SMA и линия тренда.

Рассматривая негативный сценарий, первую поддержку биткоин увидит на уровне $6,560, а вторая точка расположена вдоль другой линии тренда, очерчивающей недавно пробитый медвежий канал — $6,500.

Индикатор MACD у биткоина поощряет недавние новости и способствует его росту. Впрочем, у него пока есть небольшое пространство до 0, где он может расти дальше.

Индекс направленного движения показывает, что пока что ситуацию контролируют продажи, хотя и покупки начинают набирать обороты. Можно сказать, что несмотря на новости, ситуация тут мало изменилась. ADX немного потерял свою силу, но вскоре должен снова встать на обе ноги.

4-часовой график пары ETH/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Ethereum мгновенно откликнулся на положительные новости от регуляторов, пробив трендлинию на уровне $520. Выше этой отметки он немного поколебался, но всё же закрепил пробитие.

Если быки на рынке ETH смогут собраться, то чуть выше $520 их ждёт область, где проходит 50-EMA. Целью текущего бычьего забега выступит потолок медвежьего тренда, расположенный, скорее всего, на $530. Чуть выше, быки могут встретить сопротивление в областях, где проходит 100-SMA — $565.

При негативном сценарии, критической опорой будет отметка в $500, где проходит недавно взятая линия тренда. Если токен потеряет эту область, то ситуация перейдёт под контроль к медведям, которые увлекут Ethereum к отметке в $475. Возможно, далее он откатится ещё ниже, к $450 — зона недавних просадок, а затем откроется очередной медвежий коридор, вплоть до $350.

Индикатор MACD на графике Ethereum пока находится в процессе роста. У него есть комната для роста до нулевой отметки.

Индекс направленного движения демонстрирует полный баланс. Продажи пока руководят ценой, но, скорее всего, активность покупок стремительно возрастёт в ближайшее время. Важно, чтобы обе силы не встретились, иначе на рынок вернётся волатильность. ADX нисходящий, что снижает медвежий потенциал и благоприятно сказывается на быках.

4-часовой график пары XRP/USD

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP.

Ripple также взял направление к быкам, и смог закрепиться на $0.55. Если в течение нескольких последующих сессий быки не уйдут с рынка Ripple, то он вполне сможет претендовать на другой барьер — $0.58, где находится 50-EMA. Затем, следующим барьером станет $0.60, а финальной целью для быков выступит отметка в $0.62, где проходит 100-SMA.

Если рассматривать негативный сценарий, то Ripple сможет опереться на отметку в $0.55, а потеряв её, он откатится сначала к $0.52 и $0.50 — критическая опора. Если он потеряет и её, то цена мгновенно обвалится до $0.35-$0.40.

Индикатор MACD у Ripple отреагировал на новости немного мягче, чем у остальных токенов. Его уклон меньше и у него больше шансов на рост ближе к нулевой области.

Индекс направленного движения говорит нам о том, что пока ситуацию контролируют продажи, хотя их сила и постепенно сходит на нет, а покупки пока не стремятся расти, испытывая некоторые сложности. ADX нисходящий, но он сильнее, чем у остальных токенов.

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