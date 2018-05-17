Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

SEC продвигает фейковое ICO

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) является крупнейшим регулятором, но, как оказалось, и у них есть чувство юмора, правда, слегка своеобразное. Дело в том, что не так давно SEC решили проверить, насколько современные инвесторы наивны, и как внимательно они относятся к тому, куда они собираются вложить деньги. С этой целью, SEC изобрели довольно креативный способ - создание и продвижение фейкового ICO.

Известно, что 16 мая эта государственная организация анонсировала новую криптовалюту, HoweyCoin, которая должна была изменить индустрию туризма премиум-класса. Однако, тут-то и крылась основная загвоздка: проект изначально был создан как вопиющая афера, с целью проучить наивных инвесторов.

Сам сайт "проекта" был специально сделан так, чтобы было видно, что это - сделанное "на скорую руку" ICO, которое, скорее всего, окажется схемой мошенников. На сайте были описаны цели и довольно серьёзные заявления, но представлено мало информации о самом продукте. Команду разработчиков нельзя отследить и проверить биографию ни в поисковых системах, ни в соцсетях. Более того, были приведены выдуманные цитаты от знаменитостей, с рекомендациями инвестировать в ICO.

На сайте также предлагались различные привилегии и выгодные условия для тех, кто окажется среди первых покупателей, что, в принципе, довольно обычно для любого ICO, однако, как только вы нажимали на кнопку "Купить токены", вы попадали на сайт investor.gov, и всё веселье заканчивалось.

На этом сайте (который также принадлежит SEC), размещена информация о том, как стоит проверять ICO на предмет обмана: проверка информации о команде разработчиков, обращение внимания на информацию о проекте, проверка цитат знаменитостей, проверка проекта на соответствие с политикой SEC, а также, финальный фактор, который обязательно должен насторожить любого - покупка токенов с помощью пластиковых карт. 

Председатель SEC, Джей Клэйтон, в официальном пресс-релизе заявил, что на данный момент, большинство ICO - это мошеннические схемы, которые гарантируют преступникам лёгкий заработок на наивности инвесторов: "Мы вступили в эру новейших технологий, но инвесторам стоит знать о том, как на самом деле выглядит современный обман, который также не стоит на месте. С этой целью мы создали сайт, который содержит все "классические" сигналы того, что предлагаемое ICO - не более, чем мошенническая схема. Блокчейн, как показывает практика, может помочь нарастить капитал, однако никто не отменял закон. Владельцы любого ICO обязаны ему следовать. Я призываю инвесторов учиться на чужих, а не своих ошибках, а также внимательно изучать те проекты, куда они намерены вложить свои деньги".

В связи с возросшей популярностью криптовалюты, ICO стали самым простым методом заработка для мошенников.

В самом деле, "эпидемия фейковых ICO" уже добралась и до Голливуда, где некоторые известные личности запускают собственные сайты-обманки, выступающие в качестве пародии на мошеннические схемы.

Так, популярная студия, HBO, создала собственное фейковое ICO, которое стало распространяться в реальном мире. Маркетинговая схема включала в себя создание веб-сайта, размещение ICO на Etherscan и Coingecko, а также покупку анонса на Bitcointalk.org.

С поразительной лёгкостью фейковые ICO можно выдать за вполне солидные проекты, что должно непременно насторожить инвесторов. В связи с этим, регуляторы в США и многих других странах начали более активно бороться с мошенниками. Напомним, что ранее, SEC удалось разоблачить один такой проект - Centra Tech - который поддерживали Флойд Мейвезер и DJ Khaled. Все три учредителя проекта предстали перед судом в Нью-Йорке 14 мая.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы мошенники криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
SEC продвигает фейковое ICO
Власть
Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"
Диалоги
Адам и Ева и первородный грех
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией
Новости Армении
Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией Видео 
Европа заразила весь мир проказой
Человек
Европа заразила весь мир проказой Видео 
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть Видео 
Новости Все >
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
На Украине "бомбит": Google добавил на карты Крымский мост
Китай жадно скупает золото на всех рынках
Хакеры взломали программу тотальной слежки США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста
Дагестанец языком изнасиловал женщину
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Истерика укроСМИ: у проклятой России мост, ЧМ -2018 и газопровод
Смоет все: СМИ узнали реальную мощность заряда "Посейдона"
На МКС появится мощный боевой лазер
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Уволенная Голикова разрыдалась на трибуне Госдумы
Верховная рада позволила разбирать украинцев "на органы"
На Украине "бомбит": Google добавил на карты Крымский мост
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался