SEC продвигает фейковое ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) является крупнейшим регулятором, но, как оказалось, и у них есть чувство юмора, правда, слегка своеобразное. Дело в том, что не так давно SEC решили проверить, насколько современные инвесторы наивны, и как внимательно они относятся к тому, куда они собираются вложить деньги. С этой целью, SEC изобрели довольно креативный способ - создание и продвижение фейкового ICO.

Известно, что 16 мая эта государственная организация анонсировала новую криптовалюту, HoweyCoin, которая должна была изменить индустрию туризма премиум-класса. Однако, тут-то и крылась основная загвоздка: проект изначально был создан как вопиющая афера, с целью проучить наивных инвесторов.

Сам сайт "проекта" был специально сделан так, чтобы было видно, что это - сделанное "на скорую руку" ICO, которое, скорее всего, окажется схемой мошенников. На сайте были описаны цели и довольно серьёзные заявления, но представлено мало информации о самом продукте. Команду разработчиков нельзя отследить и проверить биографию ни в поисковых системах, ни в соцсетях. Более того, были приведены выдуманные цитаты от знаменитостей, с рекомендациями инвестировать в ICO.

На сайте также предлагались различные привилегии и выгодные условия для тех, кто окажется среди первых покупателей, что, в принципе, довольно обычно для любого ICO, однако, как только вы нажимали на кнопку "Купить токены", вы попадали на сайт investor.gov, и всё веселье заканчивалось.

На этом сайте (который также принадлежит SEC), размещена информация о том, как стоит проверять ICO на предмет обмана: проверка информации о команде разработчиков, обращение внимания на информацию о проекте, проверка цитат знаменитостей, проверка проекта на соответствие с политикой SEC, а также, финальный фактор, который обязательно должен насторожить любого - покупка токенов с помощью пластиковых карт.

Председатель SEC, Джей Клэйтон, в официальном пресс-релизе заявил, что на данный момент, большинство ICO - это мошеннические схемы, которые гарантируют преступникам лёгкий заработок на наивности инвесторов: "Мы вступили в эру новейших технологий, но инвесторам стоит знать о том, как на самом деле выглядит современный обман, который также не стоит на месте. С этой целью мы создали сайт, который содержит все "классические" сигналы того, что предлагаемое ICO - не более, чем мошенническая схема. Блокчейн, как показывает практика, может помочь нарастить капитал, однако никто не отменял закон. Владельцы любого ICO обязаны ему следовать. Я призываю инвесторов учиться на чужих, а не своих ошибках, а также внимательно изучать те проекты, куда они намерены вложить свои деньги".

В связи с возросшей популярностью криптовалюты, ICO стали самым простым методом заработка для мошенников.

В самом деле, "эпидемия фейковых ICO" уже добралась и до Голливуда, где некоторые известные личности запускают собственные сайты-обманки, выступающие в качестве пародии на мошеннические схемы.

Так, популярная студия, HBO, создала собственное фейковое ICO, которое стало распространяться в реальном мире. Маркетинговая схема включала в себя создание веб-сайта, размещение ICO на Etherscan и Coingecko, а также покупку анонса на Bitcointalk.org.

С поразительной лёгкостью фейковые ICO можно выдать за вполне солидные проекты, что должно непременно насторожить инвесторов. В связи с этим, регуляторы в США и многих других странах начали более активно бороться с мошенниками. Напомним, что ранее, SEC удалось разоблачить один такой проект - Centra Tech - который поддерживали Флойд Мейвезер и DJ Khaled. Все три учредителя проекта предстали перед судом в Нью-Йорке 14 мая.