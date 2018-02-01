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Автор Никита Лисицын

Британия боится биткоина

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Coinlist опубликовал данные, говорящие о том, что около 50% опрошенных инвесторов Великобритании отказываются от вложений в криптовалюты, которые уже стали довольно распространённым феноменом. Это связано с тем, что инвесторы либо не обладают нужными знаниями в этой области, либо руководствуются сомнениями по поводу безопасности таких вложений.

88% респондентов, в ходе политического опроса для YouGov, заявили, что они не собираются инвестировать в рынок криптовалют, вопреки всеобщим ожиданиям об увеличении его объёмов до одного триллиона долларов в этом году.

В то же время, институциональные инвесторы, многочисленные хедж-фонды и молодёжь из Китая, Южной Кореи и США уже получают прибыль от вложений в криптовалюты, которые, как известно, не связаны ни с одним банком. Всё дело в том, что по мнению многих энтузиастов, технология блокчейн, стоящая за этим явлением, способна устроить настоящую революцию в современном мире. Эта технология позволяет людям обходить традиционные каналы передачи денег, которые контролируются банками, заключать смарт-контракты. Более того, данная технология поддерживается многими гигантами в мире финансов, такими как Билл Гейтс. Эта технология была в центре многих дискуссий во время форума в Давосе на прошедшей неделе, поскольку всё больше и больше инвесторов вовлекаются в эту сферу. Постоянно растёт число фирм, занимающихся разработкой проектов на основе технологии блокчейн. К их числу можно отнести, например, Robo Advisors и брокерские компании, такие как eToro, которые позволяют каждому принять участие в торгах за каких-то 16 секунд. 

Несмотря на постоянно «плавающий» курс топ-криптовалют, сотни инвесторов всё же получают огромную прибыль.

Крупнейшая в мире компания по маркетингу Investoo Group опубликовала в своём блоге на Coinlist результаты проведённого ей в Великобритании опроса на тему «Какие опасения вы испытываете по поводу нового растущего тренда (криптовалют)». В итоге выяснилось, что ровно половина опрошенных сказали, что они отказываются от вложений по причине их небезопасности, в то время как 44% респондентов сообщили, что главным фактором, повлиявшим на их отказ от таких вложений, стал недостаток знаний в этой сфере. Также, в результатах опроса сообщается, что криптовалюты наиболее популярны у молодёжи - 18% опрошенных, в возрасте от 18 до 24 сообщили, что открыты для подобных инвестиций. Это число сравнивается с количеством людей старшего поколения - всего 2% людей, в возрасте от 55 и старше, заявили о своём положительном отношении к инвестициям в криптовалюты.

В это же время в России, Японии и некоторых других стран, власти рассматривают возможности запуска полностью поддерживаемой государством криптовалюты, что, по мнению аналитиков, произведёт настоящий прорыв в этой сфере.

Согласно данным сайта Coinmarketcap.com капитализация рынка криптовалют превышает 500 миллиардов долларов, на нём присутствуют 1506 криптовалют, обмениваемых на 8353-х биржах. Только в этом году было запущено более сотни ICO, чьи предложения оказались беспрецедентными для инвесторов.

Что же касается институциональных инвесторов, хедж-фондов и частных лиц, то их общая образованность касательно вопросов криптовалют заметно растёт.

В своём интервью Дэвид Мэри, исполнительный директор Investoo Group, сказал: «Криптовалюты всё ещё ищут пути, как добиться всемирного признания. Я считаю, что этот год будет для них крайне плодотворным в этом плане. Инвестиции в криптовалюты ещё недавно казались бредовой идеей, однако, как показывает наш опрос, на примере Великобритании мы можем сказать, что людям нужно время, чтобы осознать то, как сейчас можно просто стать инвестором и выработать свою собственную стратегию вложений.

Тем не менее, по результатам опроса становится ясно, что нам предстоит ещё долгий путь, чтобы люди поняли, что такие инвестиции безопасны, благодаря технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. Конечно, нельзя отрицать того факта, что крипто-биржи, как и любые другие, очень сильно рискуют и их безопасность не так надёжна. И всё же, продвижение криптовалюты как альтернативы традиционным инвестициям, позволит блокчейну увидеть свет.

Пока идут споры о том, являются ли криптовалюты пузырём, об их волатильности, биржи только будут увеличивать свою прибыль.

Если вернуться к опросу, то интересным в нём мне показалось то, что студенты, да и вся молодёжь, в целом, является более образованной в этой сфере, что, только подтверждает тот факт, что за криптовалютой стоит будущее.

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