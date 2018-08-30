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Девять токенов из топ-10 криптовалют, за последние 24 часа испытали отрицательные изменения в радиусе от 1.04% до 7.42%

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Топ-10

Девять токенов из топ-10 криптовалют, за последние 24 часа испытали отрицательные изменения в радиусе от 1.04% до 7.42%. Криптовалюта Ontology (ONT) (на момент написания данной статьи, она стоит $2.46) понесла самый большой убыток, по сравнению со своими конкурентами из топ-10.

Токен ONT потерял 7.42% за последние 24 часа, в то время как другой токен, NEO (NEO), оказался на втором месте по убыткам, потеряв за 24 часа 5.09%. На третьем месте оказалась криптовалюта Litecoin (LTC) (на момент написания данной статьи, она стоит $60.48), которая потеряла за 24 часа 2.37% от своей стоимости.

Затем, уже на четвёртом месте находится токен Ripple (XRP) (на момент написания данной статьи, он стоит $0.33), потерявший за 24 часа 1.86% цены.

Четвёртым пострадал токен Ethereum Classic (ETC) (на момент написания данной статьи, он стоит $12.87), и за 24 часа он потерял 1.30%. Пятое место остаётся за криптовалютой QTUM (QTUM) (на момент написания данной статьи, она стоит $4.7), потерявшая за 24 часа около 1.5% стоимости.

Биткоин (BTC)

На момент написания данной статьи, цена биткоина гордо занимает уровень $6,998, несмотря на то, что сам токен BTC, за прошедшие 24 часа, потерял 1.04% своей цены, в связи с чем, собственно, он и откатился за нижнюю границу психологического барьера $7,000.

Более $360 миллионов в эквиваленте токенов BTC уже поучаствовали в сегодняшнем обмене, в связи с чем, торговая пара BTC/USD уверенно держит 19.1% общего дневного оборота криптовалют на рынке. В то же время, пара BTC/USDT занимает доминирующую позицию - 59.7% общего объёма торговли.

Ethereum (ETH)

На момент написания данной статьи, цена криптовалюты Ethereum (ETH) несёт убыток в размере 2.97%, замерев у отметки $283. За прошедшие 24 часа, в торговле приняли участие почти $95 миллионов в эквиваленте ETH, в связи с чем, торговая пара ETH/USD имеет долю 10.46% в дневном обороте. В то же время, торговая пара ETH/BTC имеет долю в размере 36.26%.

EOS (EOS)

Токен EOS, на момент написания данной статьи, имеет стоимость $5.99, а за прошедшие 24 часа он получил прирост в цене в размере 1.7%. В сегодняшних торгах уже приняли участие $90 миллионов в эквиваленте токенов EOS, что позволяет торговой паре EOS/USD иметь долю в размере 11.85% в общем обороте на рынке. Тем временем, торговая пара EOS/USDT имеет 33.57%.

Bitcoin Cash (BCH)

Цена криптовалюты Bitcoin Cash (BCH), на момент написания данной статьи, составляет $547, а сам токен, за прошедшие 24 часа, потерял 1.46% своей стоимости.

Более чем $15 миллионов в эквиваленте токенов BCH уже успели принять участие в торговле, в связи с чем, пара BCH/USD имеет долю 5.89% в общем дневном обороте. Куда лучше дела идут у пары Bitcoin Cash против Tether (BCH/USDT), которая представляет 40.35% от общего оборота.