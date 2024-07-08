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Олег Артюков
Money: Россия зарабатывает ошеломляющие суммы

В Италии удивились тому, как Россия зарабатывает, несмотря на санкции

3:23
Экономика

США и их союзники ввели против России экономические санкции, признанные самыми масштабными в истории. Ожидалось, что российская экономика не выдержит такого давления и рухнет. Однако санкции неожиданно подействовали на Россию иначе — её доходы резко возросли, сообщает итальянское издание Money.

В Италии удивились тому, как Россия зарабатывает, несмотря на санкции
Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

"Россия зарабатывает ошеломляющие суммы", — считает автор материала.

Доходы России от нефтяной отрасли увеличились почти на 50% в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 590,6 млрд рублей (около 6,23 млрд евро). Эти цифры вызвали удивление на Западе, так как они велики для страны, против которой введены беспрецедентные санкции.

Обозреватель Money отмечает, что российский президент Владимир Путин фактически свел к нулю последствия западных санкций. Российская нефть торгуется выше 60 долларов за баррель — уровня, который пытался установить Запад.

Помимо этого, были введены и другие ограничения, затрудняющие для РФ торговлю энергоносителями. Однако Москва нашла множество лазеек для обхода этих санкций.

"Москва быстро адаптировалась к ограничениям, используя большой теневой флот нефтяных танкеров и перенаправляя поставки нефти к незападным покупателям, главным образом в Азии", — говорится в материале Money.

Таким образом, Россия оказалась невосприимчивой к санкциям. Российский нефтяной рынок демонстрирует феноменальный рост, никакие западные ограничения его не сдерживают.

Накануне The New York Times сообщила, что американский Минфин предлагает ввести ограничительные меры в отношении танкеров, которые перевозят российскую нефть. Однако экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к резкому росту цен на энергоресурсы этим летом и подорожанию бензина в США, что негативно скажется на предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена.

Как отметило издание, чиновники Минфина подготовили аналитический доклад, доказывающий, что новые санкции не окажут значительного влияния на нефтяной рынок. Однако администрация Байдена всё равно отклонила эти предложения.

Чиновники из Белого дома в частных беседах утверждают, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. По словам неназванных источников, на которых ссылается The New York Times, санкции против российского "теневого флота" пока остаются на рассмотрении и не будут приняты в ближайшее время.

Белый дом официально не прокомментировал предложения Минфина. Вместо этого старший советник президента Амос Хохштейн заявил, что США стремятся "взыскать плату с России, Ирана и других недобросовестных игроков, одновременно не допуская резкого роста цен на энергоносители".

Между тем, как отмечал экс-советник Белого дома по энергетике и президент консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнелли, в год выборов "ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на топливо".

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азия
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