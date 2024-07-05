Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота

В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США

2:42
Экономика

Финансовое противостояние между Россией и странами Запада продолжает набирать обороты. Если раньше о конфискации замороженных российских активы говорили как о потенциальной возможности, то теперь эта перспектива становится реальной, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

На фоне попыток западных стран найти способ изъятия замороженных российских активов, президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором раскритиковал США за отказ от золотого стандарта несколько десятилетий назад.

Он отметил, что если раньше доллар был обеспечен золотом, то теперь он держится лишь на доверии. В этом контексте Путин заявил о необходимости снижать зависимость от западных финансовых институтов.

Эти слова оказались не просто риторикой. Особое внимание было уделено золоту, и это привлекло внимание ряда государств. Несколько стран объявили о намерении срочно вернуть свой золотой запас, который был передан на хранение западным странам.

Например, Нигерия сделала соответствующий запрос. Примечательно, что это африканское государство в последнее время значительно сблизилось с Россией, активно развивая сотрудничество в различных сферах, включая финансовую.

"Некоторые государства начали в спешке вывозить свое золото из западных стран", — говорится в материале NetEase.

В Китае отметили, что тенденция по репатриации золотых слитков из западных хранилищ началась уже довольно давно. Германия, например, предприняла такие шаги ещё до введения санкций против России. Правда, процесс шёл крайне непросто, Берлину пришлось приложить немало усилий, чтобы вывезти часть своего золотого запаса из американских банков.

Однако именно сейчас эти процессы приняли глобальный характер. И во многом этому способствовала Россия, которая на протяжении нескольких лет подчеркивала необходимость хранения золота внутри страны. А не в западных банках, где это может быть попросту небезопасно.

"Когда золото будет доставлено домой, оно станет действительно вашей собственностью. Если вы оставите его другим, то можете лишиться своих денег в любой момент", — констатирует автор материала.

Заметим, в мире сейчас действительно наблюдается большой интерес к накоплению золотых запасов. Власти многих государств видят в этом гарантию того, что в случае осложнений отношений с США, Великобританией и Евросоюзом их финансы не окажутся под какими-нибудь ограничительными мерами.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Manchester Evening News: Де Брёйне может перейти в клуб Саудовской Аравии
Если Сену не очистят, спортсмены на Олимпиаде 2024 будут плавать в другом месте
Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024
"Всё включено" в Сочи начинается от 81 тысячи рублей
От лямблий до клещей: неожиданные виновники высыпаний на лице
РЖД рассматривают создание собственных судоходных компаний
Кооперативные игры в Steam установили рекорд по числу релизов в 2023 году
Как выбрать мясо для шашлыка
Во сколько должен ложиться спать худеющий человек: это очень важно
Сергей Безруков показал очаровательную дочь Машу
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Последние материалы
Если Сену не очистят, спортсмены на Олимпиаде 2024 будут плавать в другом месте
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024
"Всё включено" в Сочи начинается от 81 тысячи рублей
От лямблий до клещей: неожиданные виновники высыпаний на лице
РЖД рассматривают создание собственных судоходных компаний
Кооперативные игры в Steam установили рекорд по числу релизов в 2023 году
Агроном Яна Дроздова рассказала о химических препаратах для защиты растений
Как выбрать мясо для шашлыка
Во сколько должен ложиться спать худеющий человек: это очень важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников