NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота

В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовое противостояние между Россией и странами Запада продолжает набирать обороты. Если раньше о конфискации замороженных российских активы говорили как о потенциальной возможности, то теперь эта перспектива становится реальной, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

На фоне попыток западных стран найти способ изъятия замороженных российских активов, президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором раскритиковал США за отказ от золотого стандарта несколько десятилетий назад.

Он отметил, что если раньше доллар был обеспечен золотом, то теперь он держится лишь на доверии. В этом контексте Путин заявил о необходимости снижать зависимость от западных финансовых институтов.

Эти слова оказались не просто риторикой. Особое внимание было уделено золоту, и это привлекло внимание ряда государств. Несколько стран объявили о намерении срочно вернуть свой золотой запас, который был передан на хранение западным странам.

Например, Нигерия сделала соответствующий запрос. Примечательно, что это африканское государство в последнее время значительно сблизилось с Россией, активно развивая сотрудничество в различных сферах, включая финансовую.

"Некоторые государства начали в спешке вывозить свое золото из западных стран", — говорится в материале NetEase.

В Китае отметили, что тенденция по репатриации золотых слитков из западных хранилищ началась уже довольно давно. Германия, например, предприняла такие шаги ещё до введения санкций против России. Правда, процесс шёл крайне непросто, Берлину пришлось приложить немало усилий, чтобы вывезти часть своего золотого запаса из американских банков.

Однако именно сейчас эти процессы приняли глобальный характер. И во многом этому способствовала Россия, которая на протяжении нескольких лет подчеркивала необходимость хранения золота внутри страны. А не в западных банках, где это может быть попросту небезопасно.

"Когда золото будет доставлено домой, оно станет действительно вашей собственностью. Если вы оставите его другим, то можете лишиться своих денег в любой момент", — констатирует автор материала.

Заметим, в мире сейчас действительно наблюдается большой интерес к накоплению золотых запасов. Власти многих государств видят в этом гарантию того, что в случае осложнений отношений с США, Великобританией и Евросоюзом их финансы не окажутся под какими-нибудь ограничительными мерами.