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Олег Артюков
Foreign Policy: финансовое давление Запада на Россию раззадорит БРИКС

Давление Запада на Россию только раззадорит БРИКС

2:25
Экономика

Западные страны перешли к новому этапу финансового давления на Россию и Китай. А это может подорвать международную финансовую систему, основанную доминирующем положении американского доллара. И подтолкнуть страны БРИКС к созданию собственной валюты, говорится в материале издания Foreign Policy.

Давление Запада на Россию только раззадорит БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Его автор отмечает, что решение стран G7 передать Украине прибыль от замороженных российских активов подрывает легитимность международной финансовой системы. В результате многие государства могут отказаться от инвестиций в доллары и евро, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Профессор права Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл считает, что это решение "перешло Рубикон", нанося удар по нормам суверенного иммунитета центральных банков.

"Многие силы уже активно ищут альтернативы доллару, и этот шаг придаст их усилиям дополнительный импульс. Я считаю, что мы находимся на переломном этапе, когда совпали две тревоги: одна — из-за финансового будущего США и их непомерного финансового бремени; вторая — из-за ареста активов, при этом вторичные санкции могут коснуться стран, находящихся в одной цепочке поставок с Китаем, а косвенно ещё и с Россией", — отметил финансовый историк Принстонского университета Гарольд Джеймс.

Эксперт считает, что переломный момент может наступить, когда многие государства, включая американских союзников, начнут выводить активы из долларов и евро.

Кроме того, Митчелл отметил, что ужесточение западных санкций и "милитаризация" западных валют может стимулировать Китай к укреплению юаня и ускорить планы БРИКС по созданию резервной валюты.

Стоит заметить, что в западной прессе не впервые поднимается вопрос о том, как санкционное давление на Россию может сказаться на положении американской валюты.

Доллар США по-прежнему остаётся основным средством расчёта в международных торговых операциях. Однако и процессы дедолларизации набирают обороты.

Многие страны задумываются на тем, как обезопасить свои активы — ведь никто не даст гарантий, что их в будущем могут затронуть те или иные ограничительные меры со стороны США и их союзников.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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