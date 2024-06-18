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Олег Артюков
The Federalist: проблемы нефтедоллара ускорят отказ от американской валюты

В США рассказали, почему отказ от нефтедоллара создаёт проблемы американской валюте

3:32
Экономика

Соглашение между США и Саудовской Аравией, заключенное полвека назад и закреплявшее статус доллара как мировой торговой валюты в нефтяной индустрии, истекло 9 июня. Доллар, фактически являясь "золотым стандартом" в мировой торговле нефтью, теперь утратил свою исключительность. В связи с чем вновь стала актуальной дискуссия о  дедолларизации и будущем американской экономики, говорится в материале издания The Federalist.

В США рассказали, почему отказ от нефтедоллара создаёт проблемы американской валюте
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Экспортёры нефти предпочитают рассчитываться в долларах, поскольку это наиболее популярная валюта, что упрощает инвестирование доходов от экспорта", — поясняет издание Investopedia.

В прошлом году фонд "Наследие" возложил вину за ослабление роли доллара на международные санкции США. Экономист Питер Сент-Онж отметил, что в результате беспрецедентных санкций США против России, страны от Бразилии до Саудовской Аравии вынуждены отходить от доллара, "сближаясь с антиамериканской коалицией БРИКС во главе с Китаем".

"Из-за усиленного давления со стороны Китая доля доллара в мировой торговле сокращается. Сегодня только 40% мировой торговли осуществляется в долларах, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 52%", — подчеркнул Сент-Онж.

С ним соглашается директор по международной экономике Совета по международным отношениям Бенн Стейл: "Главная угроза доминированию доллара исходит не от конкурирующих альтернатив, а от самого правительства США".

По словам Стейла, санкции, инициированные Вашингтоном, создали экономические трудности для других стран, вынудив их сокращать взаимодействие с финансовой системой США, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Интерес к дедолларизации в таких странах, как Россия и Китай, объясняется несколькими причинами. Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что 40% экспортных и импортных операций страны осуществляется в рублях.

Путин призвал использовать другие валюты вместо доллара в международной торговле, подчеркнув, что эту цель поможет достичь сотрудничество в рамках БРИКС.

Недавно Венесуэла обратилась за поддержкой к этому объединению, так как против её нефтяной и газовой отрасли введены обширные санкции США.

В то же время экономика Соединённых Штатов сталкивается с ростом инфляции, рекордно высокими ставками по ипотечным кредитам и нестабильностью на рынке труда. В августе прошлого года агентство Fitch снизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Согласно данным Fortune, треть американцев считают, что экономический крах может привести к гибели страны.

Хотя администрация Байдена утверждает, что экономика "сильна", перспектива дедолларизации становится всё более очевидной для других стран. Экономист Юэфэнь Ли написал в январском выпуске журнала International Banker, что "дедолларизацию невозможно остановить".

Завершение эпохи нефтедоллара ещё больше ослабит позиции американской валюты и приведёт к росту инфляции, когда иностранные держатели доллара начнут возвращать свои средства. С расширением БРИКС и продолжающимся снижением ценности и статуса доллара под угрозой может оказаться само процветание США, утверждает The Federalist.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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