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Олег Артюков
В Турции заявили о готовности обеспечить поставки туркменского газа в Европу

Турция заявила о готовности поставлять туркменский газ в Европу

2:43
Экономика

Поставки туркменского газа через Турцию будут способствовать энергобезопасности Европы, заявил на днях вице-президент этой страны Джевдет Йылмаз. Он отметил успешную реализацию крупных энергетических и транспортных проектов, связывающих Восток и Запад.

Турция заявила о готовности поставлять туркменский газ в Европу
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Йылмаз подчеркнул, что проекты, реализуемые совместно с Азербайджаном, являются примером для других.

"Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать нашему национальному благосостоянию и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюркских государств и поддерживаем развитие совместных проектов", — передает его слова турецкое государственное агентство Anadolu.

Йылмаз также отметил, что Турция готова делиться опытом со странами-членами Организации тюркских государств по вопросам возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и регулирования рынка.

Ашхабад не отказывается от проекта поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что строительство энергетической инфраструктуры по дну Каспия отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона.

В настоящее время основным покупателем туркменского газа является Китай. Газопровод из Туркменистана в Китай заработал в апреле 2010 года. Он включает в себя три параллельные нитки, которые идут транзитом через Узбекистан и Казахстан на запад Китая. Мощность трёх ниток — 50 млрд кубометров в год, из них 35-40 млрд обеспечивает Туркменистан.

Что касается поставок туркменского газа в Европу, то для этого требуется строительство газопровода через Каспийское море. Один из проектов предусматривает поставки 30 млрд кубометров природного газа из Туркменистана в Европу ежегодно в течение 30 лет.

Но хотя разговоры о строительстве газопровода идут не один год, дальше дело не двигается. Во многом по той причине, что для реализации проекта требуются весьма большие деньги. А вот с этим-то как раз ясности и нет, найти несколько миллиардов долларов оказалось не таким уж простым делом.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы турция
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