Sabah: страны БРИКС готовят три крупных хода против доллара

В Турции рассказали о подготовке БРИКС трёх крупных шагов против доллара

3:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции против стран БРИКС, особенно России, значительно ускорили противостояние доллару, о котором говорят уже много лет. В октябре этого года станут известны детали о единой валюте БРИКС, а также будут воплощены в жизнь проекты новых платёжных систем и цифровых валют, говорится в материале турецкого издания Sabah.

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Со времени Бреттон-Вудской конференции прошло более 80 лет, и доллар долгое время доминировал в мировой экономике. Последнее десятилетие наполнено предсказаниями о крахе американской валюты, однако сейчас ситуация становится более серьёзной, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Эмбарго и санкции, особенно против России и Китая, ускорили формирование противостоящего альянса. Страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика — реализуют трёхэтапный план. Этот план включает создание единой валюты, основанной на золоте, разработку единой платёжной системы с применением новых технологий, широкое распространение цифровых валют центральных банков.

Первый этап — создание единой валюты — позволит БРИКС перейти к новой финансовой системе. Подробности будут объявлены на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. По мере расширения блока, к которому присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, экономический масштаб объединения достигнет 29,5 триллиона долларов, что составляет примерно 30% мирового ВВП.

Рост блока и планы по выпуску валюты, основанной на золоте, привлекли внимание к золотым резервам стран-членов. Общий золотой запас БРИКС составляет 6,3 тысячи тонн и продолжает расти. Объединение, стремясь вернуться к золотому стандарту и поддерживать многополярный мир, является крупнейшим покупателем золота с 2022 года.

При этом численность населения стран БРИКС составляет 3,5 миллиарда человек, что создает значительную демографическую базу.

Китай является мировым лидером в области внедрения цифровой валюты, стремясь сделать цифровой юань (e-CNY) широко распространённым. В 25 городах Китая с населением более 1,4 миллиарда человек уже открыто 260 миллионов цифровых кошельков. Китай также расширяет проект трансграничной цифровой валюты центрального банка (CBDC) под названием Mbridge, который охватывает Гонконг, Таиланд, ОАЭ и 25 стран-наблюдателей.

Россия тоже активно движется в этом направлении, запустив пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Первые операции были проведены банком ВТБ, а сейчас цифровой рубль принимается в 30 торговых точках в 11 городах России.

Россия, увеличившая долю использования национальных валют в расчетах с дружественными странами до 75%, предлагает не столько новую общую валюту БРИКС, сколько систему, аналогичную SWIFT, для проведения транзакций в национальных валютах в цифровом формате на базе блокчейн-технологий. Целью является создание структуры, интегрированной с цифровыми версиями валют, таких как рубль, юань и рупия.