La Nouvelle Tribune: Бельгия наращивает потребление российского газа

Бельгия вошла в число стран ЕС, которые значительно увеличили импорт газа из России

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на антироссийские санкции, некоторые страны продолжают зависеть от импорта углеводородов из России, говорится в материале бельгийского издания La Nouvelle Tribune.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Хотя поставки газа по трубопроводам в Западную Европу практически прекращены, в бельгийские порты поступает всё больше танкеров с российским сжиженным природным газом (СПГ), часть которого затем направляется в Нидерланды и Германию, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

С началом украинского конфликта Евросоюз решил перекрыть газопровод из России, чтобы нанести удар по её экономике. Однако даже сейчас некоторые страны остаются зависимыми от российских углеводородов.

По данным некоторых источников, если в 2022 году доля российского газа составляла 5,6% от потребления СПГ в Бельгии, то в 2023 году этот показатель увеличился до 7,6%. Более того, бельгийские порты служат перевалочным пунктом для отправки этого газа в Нидерланды и Германию.

Эти данные заставляют задуматься о реальных намерениях Европы. Хотя поставки газа и нефти по трубопроводам почти полностью прекратились, доля российского СПГ, доставляемого танкерами, продолжает расти, отмечает La Nouvelle Tribune.

Стоит заметить, что речь не только о Бельгии. Например, ранее сообщалось о значительном увеличении экспорта сжиженного природного газа из России во Францию и Испанию.

В очередном пакете антироссийских санкций Евросоюз запретил транзит СПГ из России через европейские терминалы в третьи страны. Однако импорт в страны Евросоюза по-прежнему не запрещён.

Между тем, в Европе озаботились продолжением поставок российского газа по трубопроводу через территорию Украины (по крайней мере, если верить сообщениям западной прессы).

Хотя ранее в Брюсселе и заявляли, что не заинтересованы в продолжении транзита, однако возникают вопросы со снабжением энергоресурсами ряда центральноевропейских государств — Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии.

Как вариант, предлагается увеличить поставки из Азербайджана. Но в таком объёме он может поставляться по трубопроводам, в том числе через территорию России. И возникает ещё вопрос, сможет ли Азербайджан существенно увеличить добычу, чтобы обеспечить нужные объёмы поставок.