Sohu: Россия отказалась от выгодного предложения Японии по Курилам

Территориальный спор между Россией и Японией относительно Южных Курильских островов длится уже несколько десятилетий. Стороны неоднократно обсуждали эту тему, но до сих пор не смогли достичь взаимоприемлемого компромисса.

