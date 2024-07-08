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Олег Артюков
Sohu: Россия отказалась от выгодного предложения Японии по Курилам

В Китае рассказали, как Россия отвергла предложение Японии по Курилам

Экономика

Территориальный спор между Россией и Японией относительно Южных Курильских островов длится уже несколько десятилетий. Стороны неоднократно обсуждали эту тему, но до сих пор не смогли достичь взаимоприемлемого компромисса.

В Китае рассказали, как Россия отвергла предложение Японии по Курилам
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Предложения Токио о сделке насчёт четырёх южнокурильских островов вызвало весьма интересную реакцию Москвы, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Общая площадь Курильских островов составляет несколько тысяч квадратных километров, что в мировом масштабе не так уж и много. Однако Япония готова пойти на многое ради этих небольших участков земли", — говорится в материале.

Многие японские премьер-министры лично посещали Россию, пытаясь убедить Москву передать эти территории Токио. Ситуация дошла до того, что Кремлю была предложена крайне выгодная сделка: Япония обещала значительные инвестиции в Россию в обмен на теоретическую возможность получения доступа к Южным Курильским островам в будущем.

В Китае отметили, что на первый взгляд предложение Японии России действительно выглядело привлекательно. В Токио готовы были взять на себя обязательства вложить значительные средства в развитие Дальнего Востока, что также способствовало бы нормализации российско-японских отношений. Тем не менее, реакция Москвы на это вызвала удивление у многих людей в Китае.

Кремль отказался и ясно дал понять, что такие предложения для него неприемлемы. Возникает вопрос, почему российские власти так отреагировали. Ведь известно, что даже Советский Союз рассматривал возможность передачи Японии двух островов. Почему Россия так твёрдо держится за эти территории?

Современные события показали, что президенту России Владимир Путин был абсолютно прав в своем отношении к Курилам. Он отверг все предложенные сделки и недавно публично заявил, что этот вопрос давно закрыт.

Автор материала полагает, что если бы Москва поступила иначе, ей пришлось бы столкнуться с американскими военными базами на Курилах. Япония наверняка бы не смогла устоять перед давлением США и разрешила им там обосноваться. Такой сценарий для Москвы недопустим — это вопрос национальной безопасности.

"Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги", — говорится в материале.

Стоит отметить, что между Китаем и Японией тоже есть территориальный спор — из-за архипелага Сенкаку (кит. Дяоюйдао). Это восемь небольших островов, общая площадь которых едва превышает шесть квадратных километров, на протяжении десятилетий остаются камнями преткновения в отношениях между Китаем и Японией.

Де-факто острова контролируются Японией, претендует на них не только материковый Китай, но и власти Тайваня.

В ответ на национализацию островов Японией в 2012 году более чем ста городах КНР прошли антияпонские демонстрации, в которых приняли участие свыше 500 тысяч человек. Митингующие громили японские магазины и предприятия.

Около представительств японских автоконцернов Toyota, Nissan и Honda по всей стране было сожжено более сотни автомобилей. На несколько процентных пунктов просели показатели японского экспорта в Китай, поскольку китайцы начали массово отказываться от продуктов из Японии.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай япония инвестиции
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