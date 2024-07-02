NetEase: Китай вновь начал вкладываться в американский госдолг

Китай опять начал скупать американский госдолг

Пекин предпринимает довольно необычные действия в отношении американского госдолга и газа, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

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"Китай внезапно импортировал большое количество сжиженного природного газа из Соединённых Штатов — страны, с которой у него сложились напряжённые отношения", — отмечается в материале.

Китай не только увеличил закупки американского СПГ, но и сократил импорт сжиженного природного газа из России. Это довольно необычно, учитывая, что обычно Пекин рассматривает Россию как основного поставщика энергоносителей, стремясь при этом сократить свою зависимость от поставок из США.

"Китай внезапно закупил большое количество американского природного газа и сократил импорт из России. Какой сигнал был подан?" — задаётся вопросом автор материала.

Он также обратил внимание на ещё одну интересную деталь. Китай прекратил распродавать свои запасы казначейских облигаций США, что он делал на протяжении последних месяцев.

Однако недавно Пекин нарушил эту тенденцию, вложившись в американский госдолг на три миллиарда долларов. Это особенно странно на фоне того, что главные союзники США — Япония, Великобритания и многие страны ЕС — распродают американские долговые облигации.

Такие шаги Китая кажутся ещё более удивительными в свете того, что США не снижают градус геополитического противостояния с Китаем. Белый дом постоянно критикует Пекин за поддержку России и повысил пошлины на ввоз китайских электромобилей.

"Что всё это значит?" — задаётся вопросом обозреватель NetEase.

По его мнению, действия Китая в отношении госдолга и газа продиктованы прагматизмом. В моменте цены на американский СПГ сильно упали. А потому Пекин счёл разумным закупить дешёвые энергоносители. То же самое касается и американских облигаций.

Стоит заметить, что Китай является одним из основных покупателей американского сжиженного природного газа на протяжении уже многих лет.

Что касается американских ценных бумаг, то в январе-марте этого года Пекин продал трежерис и бумаг агентств на 53,3 млрд долларов, что является историческим максимумом.

Ещё в 2018 году Китай был крупнейшим держателем американского госдолга и хранил в гособлигациях Штатов более 1,1 трлн долларов. С 2019 года показатель стал планомерно снижаться, в 2023 году вложения КНР в госдолг США были на отметке менее 770 млрд долларов.

Так что покупка американских облигаций на три миллиарда долларов едва ли можно считать тенденцией. Вот если это будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев и суммы будут значительными, то будет о чём и говорить.