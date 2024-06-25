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Олег Артюков
NetEase: Россия помогает Китаю ответить ЕС на введение пошлин на электромобили

В Китае рассказали, как Россия помогает в споре с ЕС по электромобилям

2:54
Экономика

Некоторое время назад власти Евросоюза объявили о планах ввести дополнительные пошлины на китайские электромобили. Это решение вызвало серьёзное недовольство в Пекине, где готовы ответить на такие действия ЕС.

В Китае рассказали, как Россия помогает в споре с ЕС по электромобилям
Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ситуация для Европы ухудшилась в связи с неожиданным вмешательством России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

"Расследование Еврокомиссии в отношении китайских электромобилей спровоцировало торговое противостояние между Китаем и ЕС", — отмечает автор материала.

Китай оперативно отреагировал на провокации со стороны европейских стран. Министерство торговли КНР начало антидемпинговое расследование по поставкам свинины из ЕС. С большой вероятностью, по его итогам Китай значительно повысит пошлины на импорт мяса из Европы. Поставки которого оцениваются в более чем 1,8 миллиарда долларов.

Рынок КНР крайне важен для европейских фермеров, которые отправляют туда значительную часть своей продукции. В последние годы страны ЕС вложили миллиарды евро в этот бизнес, и повышение пошлин со стороны Пекина может привести к серьёзным проблемам.

В такой ситуации Европа потеряет рынок сбыта своей продукции, которая станет неконкурентоспособной в Китае.

Однако это не единственная проблема, с которой столкнулся ЕС — ситуация осложняется действиями России.

"Российские поставщики спешат воспользоваться проблемами ЕС, тесня конкурентов на китайском рынке", — говорится в материале.

В этом году Россия возобновила поставки свинины в Китай впервые за долгое время, активно занимая позиции на рынке и не оставляя шансов конкурентам. У КНР нет претензий к качеству и стоимости российской продукции.

Учитывая хорошие отношения между двумя странами, перед Россией открываются большие экономические и политические перспективы. Российские производители оттесняют европейских конкурентов, говорится в материале.

"Благодаря активному продвижению модернизации сельского хозяйства и улучшению стандартов сельскохозяйственной продукции, производство мяса в России значительно возросло. Россия стала даже его экспортировать", — отмечает его автор.

В ЕС бьют тревогу, утверждает он. Там понимают, что если Россия наберет обороты, её уже не остановить. В частности, представители Испании выражают недовольство и призывают европейские власти к срочным переговорам с КНР по поводу торговых пошлин. В Мадриде опасаются, что потеря китайского рынка окажет негативное влияние на весь ЕС.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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