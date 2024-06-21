Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В ЕС сорвали план по выпуску аккумуляторов для электромобилей

Европа не смогла конкурировать с Китаем в производстве аккумуляторов

2:27
Экономика

В 2019 году Франция и Германия приняли решение инвестировать миллиарды евро в развитие аккумуляторной промышленности в Евросоюзе, чтобы догнать Китай. Однако спустя пять лет эти усилия оказались исчерпанными, сообщает агентство Bloomberg.

Европа не смогла конкурировать с Китаем в производстве аккумуляторов
Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License

Основная проблема заключается в замедлении спроса на электромобили, что влечёт за собой снижение их продаж. Крупные автопроизводители, такие как Volkswagen, Stellantis и Mercedes-Benz, сокращают или перенаправляют свои проекты по производству аккумуляторов.

В это время китайские компании значительно снизили затраты на производство аккумуляторов, а США субсидируют собственную аккумуляторную отрасль.

Китайские компании, которые разрабатывают и производят аккумуляторные технологии уже многие десятилетия, контролирует более 80% рынка, лидируя с большим отрывом по себестоимости продукции.

Кроме того, Китай обладает избыточными производственными мощностями. Согласно данным BNEF, глобальная емкость производства литий-ионных батарей уже более чем в два раза превышает текущую потребность.

Эти факторы создают риск того, что Европа ещё больше отстанет в гонке за создание и использование электромобилей будущего.

Напомним, в 2023 году Еврокомиссия объявила о начале расследования относительно субсидирования производства электромобилей в Китае. Если автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые производятся в КНР, в Европе не рассматривают как проблему для европейских автопроизводителей, то с электромобилями ситуация другая.

В Евросоюзе объявили о планах ввести с 4 июля повышенные пошлины на электромобили, поставляемые из Китайской народной республики. Произойдёт это в том случае, если китайские власти не предложат решения вопроса с субсидированием производства электромобилей в рамках Всемирной торговой организации.

В Китае, между тем, обсуждают возможность повышения пошлин на европейские автомобили с двигателями внутреннего сгорания большого объёма. Если такое решение и в самом деле будет принято, то оно станет серьёзной проблемой для европейских автопроизводителей. Китайский рынок для них весьма важен.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Организм испытывает стресс во время любого перелёта
Как выбрать подходящий шампунь
Депутат Разворотнева подтвердила отмену всех льготных ипотек, кроме семейной
Экономист Карпова объяснила, зачем России партнерство с Вьетнамом
Стилист Червова поделилась тремя способами сделать любой образ более выразительным
Свинина в вишнёвом соусе: ароматное блюдо на ужин
Стало известно, почему кошка не хочет сидеть на руках
Нудисты в Нижнем Новгороде шокировали местных жителей
Как добиться яркого и продолжительного цветения роз?
Социальные проекты Крыма финансируются за счёт активов украинских олигархов
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова ВСУ сообщают о "тяжёлой обстановке" в Часовом Яре, над РФ сбито более сотни БПЛА Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Последние материалы
Футбольный эксперт Созин назвал трансферную политику "Зенита" агрессивной
Иван Охлобыстин станет почтальоном Печкиным в фильме "Простоквашино"
Организм испытывает стресс во время любого перелёта
Как выбрать подходящий шампунь
Депутат Разворотнева подтвердила отмену всех льготных ипотек, кроме семейной
Экономист Карпова объяснила, зачем России партнерство с Вьетнамом
Европа не смогла конкурировать с Китаем в производстве аккумуляторов
Стилист Червова поделилась тремя способами сделать любой образ более выразительным
Свинина в вишнёвом соусе: ароматное блюдо на ужин
Стало известно, почему кошка не хочет сидеть на руках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников