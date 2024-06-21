В ЕС сорвали план по выпуску аккумуляторов для электромобилей

Европа не смогла конкурировать с Китаем в производстве аккумуляторов

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2019 году Франция и Германия приняли решение инвестировать миллиарды евро в развитие аккумуляторной промышленности в Евросоюзе, чтобы догнать Китай. Однако спустя пять лет эти усилия оказались исчерпанными, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License

Основная проблема заключается в замедлении спроса на электромобили, что влечёт за собой снижение их продаж. Крупные автопроизводители, такие как Volkswagen, Stellantis и Mercedes-Benz, сокращают или перенаправляют свои проекты по производству аккумуляторов.

В это время китайские компании значительно снизили затраты на производство аккумуляторов, а США субсидируют собственную аккумуляторную отрасль.

Китайские компании, которые разрабатывают и производят аккумуляторные технологии уже многие десятилетия, контролирует более 80% рынка, лидируя с большим отрывом по себестоимости продукции.

Кроме того, Китай обладает избыточными производственными мощностями. Согласно данным BNEF, глобальная емкость производства литий-ионных батарей уже более чем в два раза превышает текущую потребность.

Эти факторы создают риск того, что Европа ещё больше отстанет в гонке за создание и использование электромобилей будущего.

Напомним, в 2023 году Еврокомиссия объявила о начале расследования относительно субсидирования производства электромобилей в Китае. Если автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые производятся в КНР, в Европе не рассматривают как проблему для европейских автопроизводителей, то с электромобилями ситуация другая.

В Евросоюзе объявили о планах ввести с 4 июля повышенные пошлины на электромобили, поставляемые из Китайской народной республики. Произойдёт это в том случае, если китайские власти не предложат решения вопроса с субсидированием производства электромобилей в рамках Всемирной торговой организации.

В Китае, между тем, обсуждают возможность повышения пошлин на европейские автомобили с двигателями внутреннего сгорания большого объёма. Если такое решение и в самом деле будет принято, то оно станет серьёзной проблемой для европейских автопроизводителей. Китайский рынок для них весьма важен.