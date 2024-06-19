Китайские автопроизводители лоббируют ответ на европейские пошлины

В Китае требуют радикального ответа на европейские пошлины

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские автопроизводители потребовали от властей страны принять самые жёсткие меры в ответ на европейские пошлины на электромобили, произведённые в КНР.

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В числе таких мер они предлагают повышение на 25 процентов пошлин на автомобили с двигателями большого объёма, произведённые в Евросоюзе. Компании выдвинули это требование на закрытой встрече с Министерством торговли Пекина 18 июня, сообщает агентство Bloomberg.

На встрече присутствовали представители четырёх китайских и шести европейских автопроизводителей, а также промышленные и исследовательские организации.

На прошлой неделе представители Еврокомиссии объявили о планируемом повышении пошлин на электромобили китайского производства. Индивидуальные пошлины ЕК намерена применить к трём китайским производителям: BYD (17,4%), Geely (20%) и SAIC (38,1%).

Другие производители электромобилей в Китае, которые участвовали о проводившемся ЕК расследовании субсидирования производства электромобилей в Китае, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в 21 процент.

Остальные производители электромобилей из Китайской народной республики, продающие продукцию в ЕС и не сотрудничавшие в расследовании, будут облагаться остаточной пошлиной в 38,1 процент.

Пошлины предполагается ввести с 4 июля, если до этого времени власти Китая не предложат решение проблемы в рамках Всемирной торговой организации.

Торговый представитель Китая обвинил ЕС в желании украсть секреты бизнеса у китайских производителей. Европейская комиссия настаивает, что хочет лишь установить равные условия игры. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. Вскоре этот показатель может достичь 25 процентов.

Пока что власти Китая инициировали антидемпинговое расследование по импорту свинины из Евросоюза. В 2023 году экспорт из стран сообщества в Китай этого вида продукции было поставлено на сумму 1,83 миллиарда долларов.

Впрочем, о связи антидемпингового расследования и возможного повышения пошлин официально не заявлялось.

В США уже ввели тарифы в 100% на электромобили из Китая и ряд пошлин на их компоненты. При этом в Соединённые Штаты китайские электромобили не поставляются.

Впрочем, американские и европейские автопроизводители отреагировали на увеличение тарифов весьма сдержанно. А в руководстве некоторых, Volkswagen например, даже раскритиковали эти шаги. Всё просто — китайский рынок для многих компаний крайне важен.