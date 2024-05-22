Китай готовит ответ Западу из-за пошлин на электромобили

Китай готовится ответить на повышение Западом пошлин на электромобили

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая рассматривает возможность введения пошлин в размере 25 процентов на импортные автомобили с мощными двигателями — объёмом 2,5 литра и более. Это может стать ответной мерой на повышение пошлин в США. Кроме того, ожидается решение Еврокомиссии насчёт китайских электрокаров, импортируемых в Евросоюз.

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Важно отметить, что импорт автомобилей в Китай в основном сосредоточен в сегменте роскоши. Бренды Porsche, Audi и Range Rover вошли в десятку крупнейших импортёров автомобилей в Китай по итогам 2023 году. Введение пошлин может также затронуть бренд Toyota Lexus.

В 2023 году Китай импортировал 250 тысяч автомобилей класса люкс. Согласно правилам Всемирной торговой организации, у Китая есть возможность ввести пошлину в размере до четверти стоимости на импорт люксовых товаров.

Похоже, напряжённость в торговле между Китаем, США и ЕС нарастает. Ответные меры Китая, очевидно, уже оказывают влияние на европейские компании, такие как Mercedes-Benz и BMW, которые потеряли два процента стоимости своих акций за одну торговую сессию только из-за новости о возможности повышения пошлин Китаем.

И ситуация может ещё больше обостриться, если будут введены дополнительные тарифы и ограничения.

В Китае также намекнули на возможное расследование экспорта европейского бренди и введение повышенных тарифов на вино и молочные продукты, поставляемые из стран Евросоюза.

По мнению агентства Bloomberg, это можно рассматривать как стратегию давления на ЕС в преддверии объявления результатов расследования относительно подозрений, что Китай субсидирует экспорт электромобилей в страны Европейского сообщества.

С учётом того, что Китай является крупнейшим экспортёром электромобилей в Европу, результаты расследования ЕС могут иметь значительные последствия для китайского автомобильного сектора.

В 2023 году он китайские компании экспортировали 1,55 миллиона электромобилей. И порядка 40 процентов экспорта пришлись на Европу. Китай, очевидно, стремится защитить свои интересы и обеспечить справедливые, по его мнению, условия торговли.

Согласно информации Eurasia Group, Европейский союз должен уведомить китайских экспортёров о своём намерении ввести тарифы к началу июня. И эти тарифы могут вступить в силу уже через месяц. Окончательное решение по этому вопросу будет принято к ноябрю.

Администрация президента США также приняла меры в отношении импорта китайских электромобилей, введя импортную пошлину в размере 102,5 процентов. Причём Вашингтон оказывает давление по этому вопросу на Евросоюз, требуя повышения тарифов на продукцию автокомпаний из Китая.